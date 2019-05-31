«Неизвестные истории музейных шедевров». Две жизни Феба лучезарного

Фото Алексея Пирязева.

Каждую неделю мы будем публиковать изображение произведений искусства из собрания музея и знакомить вас с их историями, которые подчас не менее интересны, чем сами шедевры… Сегодня Myslo рассказывает о картине «Феб лучезарный».

«Феб лучезарный (Гелиос)». 1887 г.

Автор: Серов Валентин Александрович (1865-1911).

Холст, масло; диаметр — 274 см.

Картина поступила в ТОХМ в 1925 г. из Ефремовского музея им. М. Ю. Лермонтова ; ранее находилась в имении Н. Д. Селезнева в с. Архангельское Ефремовского уезда Тульской губернии.

Имение это изначально принадлежало Дмитрию Степановичу Селезнёву — дворянину, штабс-капитану в отставке, герою турецкой войны 1828-1829 годов, служившему в свите Его Императорского Величества. Имелись там красивый садово-парковый ансамбль, лодочная станция и ряд построек различного назначения. Унаследовав имение, младший сын, статский советник Николай Дмитриевич Селезнёв, решил построить там новый большой дом. К сожалению, он не сохранился, но, по воспоминаниям старожилов, представлял собой великолепный двухэтажный особняк в итальянском стиле, с роскошной отделкой интерьеров.

Будучи страстным коллекционером и тонким знатоком искусства, Николай Дмитриевич имел широкий круг знакомых среди художников. В конце 1887 года он пригласил для оформления одного из залов в доме молодого, но уже известного Валентина Александровича Серова. После выполнения эскиза, который понравился хозяину, получив задаток в 300 рублей, художник приступил в январе 1887 года к самой работе. Через пять месяцев готовое полотно (плафон) было представлено на суд хозяина и очень его впечатлило. Сияющий холст незамедлительно был закреплён на потолке зала…

В 1905 году, почти сразу после смерти Селезнёва, в усадьбе случился большой пожар. Наследников у Николая Дмитриевича не было, и восстанавливать родовое гнездо было некому…

А между тем слухи о картине дошли до столицы, точнее говоря, — до известного художника Игоря Эммануиловича Грабаря. В 1925 году после долгих поисков он обнаружил ее в подвале школы, где драгоценным полотном накрывали… бочки с соленьями! Состояние было катастрофическое: 78 сквозных порывов, изломы, сам холст имел сильную деформацию механического и химического происхождения.

В таком жутком состоянии «Феб лучезарный» был передан сначала в Ефремовский музей им. М. Ю. Лермонтова , а затем в Тульский музей на хранение… В 1947 году холст отправили в Москву во Всесоюзные центральные художественно-научные мастерские имени академика И. Э. Грабаря . Там были проведены множественные работы: старый ветхий холст с многочисленными порывами был дублирован на реставрационный холст, выполнены тонировки утраченных участков авторского письма. Декоративный орнамент, в который была заключена сюжетная композиция, удален в связи с его плохой сохранностью и нецелесообразностью воссоздания…

...Сегодня полотно Серова, как и прежде, приковывает к себе взгляды посетителей музея, завораживая своей поистине «лучезарной» красотой.

Материал подготовлен Еленой Рябиковой и Марией Серовой (ТОХМ).