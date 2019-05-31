«Неизвестные истории музейных шедевров». Две жизни Феба лучезарного
К 100-летию Тульского областного художественного музея Myslo совместно с музеем запускает проект «Неизвестные истории музейных шедевров».
Каждую неделю мы будем публиковать изображение произведений искусства из собрания музея и знакомить вас с их историями, которые подчас не менее интересны, чем сами шедевры… Сегодня Myslo рассказывает о картине «Феб лучезарный».
«Феб лучезарный (Гелиос)». 1887 г.
Автор: Серов Валентин Александрович (1865-1911).
Холст, масло; диаметр — 274 см.
Картина поступила в ТОХМ в 1925 г. из Ефремовского музея им.
Имение это изначально принадлежало Дмитрию Степановичу Селезнёву — дворянину, штабс-капитану в отставке, герою турецкой войны 1828-1829 годов, служившему в свите Его Императорского Величества. Имелись там красивый садово-парковый ансамбль, лодочная станция и ряд построек различного назначения. Унаследовав имение, младший сын, статский советник Николай Дмитриевич Селезнёв, решил построить там новый большой дом. К сожалению, он не сохранился, но, по воспоминаниям старожилов, представлял собой великолепный двухэтажный особняк в итальянском стиле, с роскошной отделкой интерьеров.
Будучи страстным коллекционером и тонким знатоком искусства, Николай Дмитриевич имел широкий круг знакомых среди художников. В конце 1887 года он пригласил для оформления одного из залов в доме молодого, но уже известного Валентина Александровича Серова. После выполнения эскиза, который понравился хозяину, получив задаток в 300 рублей, художник приступил в январе 1887 года к самой работе. Через пять месяцев готовое полотно (плафон) было представлено на суд хозяина и очень его впечатлило. Сияющий холст незамедлительно был закреплён на потолке зала…
В 1905 году, почти сразу после смерти Селезнёва, в усадьбе случился большой пожар. Наследников у Николая Дмитриевича не было, и восстанавливать родовое гнездо было некому…
А между тем слухи о картине дошли до столицы, точнее говоря, — до известного художника Игоря Эммануиловича Грабаря. В 1925 году после долгих поисков он обнаружил ее в подвале школы, где драгоценным полотном накрывали… бочки с соленьями! Состояние было катастрофическое: 78 сквозных порывов, изломы, сам холст имел сильную деформацию механического и химического происхождения.
В таком жутком состоянии «Феб лучезарный» был передан сначала в Ефремовский музей им.
...Сегодня полотно Серова, как и прежде, приковывает к себе взгляды посетителей музея, завораживая своей поистине «лучезарной» красотой.
Материал подготовлен Еленой Рябиковой и Марией Серовой (ТОХМ).
В этом году свой 100-летний юбилей отмечает Тульский областной художественный музей — один из крупнейших и старейших в России. Здесь хранится свыше 23 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии