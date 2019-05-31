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«Неизвестные истории музейных шедевров». Две жизни Феба лучезарного

Фото Алексея Пирязева.

«Неизвестные истории музейных шедевров». Две жизни Феба лучезарного

К 100-летию Тульского областного художественного музея Myslo совместно с музеем запускает проект «Неизвестные истории музейных шедевров».

Каждую неделю мы будем публиковать изображение произведений искусства из собрания музея и знакомить вас с их историями, которые подчас не менее интересны, чем сами шедевры… Сегодня Myslo рассказывает о картине «Феб лучезарный».

 

«Феб лучезарный (Гелиос)». 1887 г.
Автор: Серов Валентин Александрович (1865-1911).
Холст, масло; диаметр — 274 см.
Картина поступила в ТОХМ в 1925 г. из Ефремовского музея им. М. Ю. Лермонтова; ранее находилась в имении Н. Д. Селезнева в с. Архангельское Ефремовского уезда Тульской губернии.

Имение это изначально принадлежало Дмитрию Степановичу Селезнёву — дворянину, штабс-капитану в отставке, герою турецкой войны 1828-1829 годов, служившему в свите Его Императорского Величества. Имелись там красивый садово-парковый ансамбль, лодочная станция и ряд построек различного назначения. Унаследовав имение, младший сын, статский советник Николай Дмитриевич Селезнёв, решил построить там новый большой дом. К сожалению, он не сохранился, но, по воспоминаниям старожилов, представлял собой великолепный двухэтажный особняк в итальянском стиле, с роскошной отделкой интерьеров.

Будучи страстным коллекционером и тонким знатоком искусства, Николай Дмитриевич имел широкий круг знакомых среди художников. В конце 1887 года он пригласил для оформления одного из залов в доме молодого, но уже известного Валентина Александровича Серова. После выполнения эскиза, который понравился хозяину, получив задаток в 300 рублей, художник приступил в январе 1887 года к самой работе. Через пять месяцев готовое полотно (плафон) было представлено на суд хозяина и очень его впечатлило. Сияющий холст незамедлительно был закреплён на потолке зала…

В 1905 году, почти сразу после смерти Селезнёва, в усадьбе случился большой пожар. Наследников у Николая Дмитриевича не было, и восстанавливать родовое гнездо было некому…

А между тем слухи о картине дошли до столицы, точнее говоря, — до известного художника Игоря Эммануиловича Грабаря. В 1925 году после долгих поисков он обнаружил ее в подвале школы, где драгоценным полотном накрывали… бочки с соленьями! Состояние было катастрофическое: 78 сквозных порывов, изломы, сам холст имел сильную деформацию механического и химического происхождения.

В таком жутком состоянии «Феб лучезарный» был передан сначала в Ефремовский музей им. М. Ю. Лермонтова, а затем в Тульский музей на хранение… В 1947 году холст отправили в Москву во Всесоюзные центральные художественно-научные мастерские имени академика И. Э. Грабаря. Там были проведены множественные работы: старый ветхий холст с многочисленными порывами был дублирован на реставрационный холст, выполнены тонировки утраченных участков авторского письма. Декоративный орнамент, в который была заключена сюжетная композиция, удален в связи с его плохой сохранностью и нецелесообразностью воссоздания…

...Сегодня полотно Серова, как и прежде, приковывает к себе взгляды посетителей музея, завораживая своей поистине «лучезарной» красотой.

Материал подготовлен Еленой Рябиковой и Марией Серовой (ТОХМ).

 

В этом году свой 100-летний юбилей отмечает Тульский областной художественный музей — один из крупнейших и старейших в России. Здесь хранится свыше 23 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX вв., крупнейших русских и советских художников XVIII-XX вв.

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Автор: Елена Рябикова, вчера, в 17:48 +2
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