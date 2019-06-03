Маст-рид этого лета: 10 современных детских книг

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Чтение – одно из самых интересных занятий. Но как убедить в этом ребенка, зависающего всё свободное время в компьютерных играх или соцсетях? Предложить ему книги, которые по-настоящему увлекут!

Наступило лето, а значит, будет много времени, чтобы делать открытия, переживать приключения, смеяться и фантазировать. Вместе с волшебными книгами от сети книжных магазинов «Читай-город».

Крессида Коуэлл «Как приручить дракона», 12+

Иккинг Кровожадный Керасик III — маленький мальчик, которому суждено стать заклинателем драконов и бойцом на мечах. Его народ долгое время воюет с драконами, а Иккингу жалко их убивать. Он решает приручить дракона Беззубика, вместе с которым пройдёт множество испытаний, узнает тайны своего племени, станет воином и узнает, что нужно, чтобы познать тайну Драконьего Камня.

Анна Руэ «Аптека ароматов», 12+

Люци с самого начала знала, что переезд ни к чему хорошему не приведёт. Тем более, когда речь идёт о старой вилле. Ну что хорошего может быть в обветшалом здании со скрипучей лестницей и чердаком, полным пыли и паутины? К тому же виллу «Эви» опутывает незнакомый аромат: кажется, что здесь пахнет всем и сразу. Люци была уверена, что помрёт тут со скуки. Но как же она ошибалась! Всё началось в тот день, когда она нашла под лестницей тайник со старинным ключом. Девочка обнаружила здесь и другие сюрпризы, например подземный ход, ведущий в очень необычное место — аптеку ароматов, которую построил прежний владелец виллы!

Холли Вебб «Хранитель Пенхэллоу. Дерево с секретом», 12+

Пенхэллоу — огромное старинное поместье, ныне превращённое в музей. Дом и сады возле него полны тайн. Например, Полли нашла в одном дереве… мешочек с письмами. Судя по всему, они очень старые, но и это не всё — одна из записок зашифрована. Полли очень интересно, что же случилось с теми, кто оставил записки, но для того, чтобы узнать имя автора, сначала надо разгадать старинный шифр…

Наринэ Абгарян «Тайна старого сундука», 6+

Мартин и Матильда Сьюрсены отправляются в гости к своему дедушке Оскару. Оскара недаром прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластёна и жить не может без конфет и шоколада. Детей ждут невероятные приключения: они путешествуют во времени, знакомятся с самыми настоящими викингами и разыскивают похищенный сундук, в котором хранится волшебный артефакт, способный исполнить любое желание, но только одно. Очень важно найти сундук вовремя, ведь он попал в руки к коварным сёстрам Паульсен, которые ненавидят сладости и мечтают уничтожить их по всему миру. Удастся ли им задуманное или Мартин, Матильда и Шоколадный дедушка успеют им помешать?

Клэр Баркер «Пеппер — призрачный пес. Друзья навсегда», 0+

«Пеппер — призрачный пес» стал лауреатом независимой премии Book Factor, в которой лучшую книгу выбирают дети.

Всю свою жизнь пёс Живчик Пеппер прожил в поместье СтаркроссХолл, в компании самых ненормальных людей на свете: все 904 года, которые Пепперы обитали в Старкроссе, они только тем и занимались, что чудили, валяли дурака, безумствовали и хулиганили. Живчик был совершенно беспородным, но для его хозяйки Винни Пеппер это не имело ни малейшего значения, ведь он — её лучший друг. И каждый день их жизни становился частью Самого Замечательного Приключения. Но время шло. И Живчик состарился… Думаете, на этом Приключение закончилось? Вот и нет! Просто оно стало немного другим…

Екатерина Соболь «Дарители. Дар огня», 12+

Жадность короля привела к тому, что мир утратил всю магию. Прошло триста лет. Теперь люди не помнят, что когда-то они обладали невероятными талантами, а совсем рядом с ними жили волшебные существа и колдуны. Судьба главного героя — найти магический предмет и вернуть в мир волшебство. Хватит ли ему смелости, доброты и веры в свои силы? Цикл «Дарители» — это не только увлекательная сказка. Автор поднимает темы, которые волнуют подростков: поиск и принятие себя, дружба, семья, добро и зло.

Эрин Хантер «Стань диким!», 6+

Первая книга серии «Коты-воители» — «Стань диким!» — рассказывает об удивительной и полной приключений жизни домашнего котенка Рыжика, впервые попавшего в лес, где воюют между собой четыре племени диких котов. Ему приходится доказывать, что он достоин чести стать воином и принадлежать к Грозовому племени. Скоро лес становится настоящим домом для Рыжика: он храбро сражается за свое племя, находит настоящих друзей и наживает опасных врагов. «Коты-воители» — это настоящая сага, охватывающая значительный промежуток времени. Книги рассказывают истории многих персонажей и очаровывают читателей магией мира лесных котов.

Корнелия Функе «Бесстрашная Игрэйн», 0+

Игрэйн, юная хозяйка крепости, всегда мечтала стать рыцарем. Это так здорово — сражаться на турнирах, завоёвывать кубки и спасать драконов! Но какой рыцарь без доспехов? На свой двенадцатый день рождения Игрэйн ждала в подарок именно их. Но когда её родители-чародеи готовили этот подарок, допустили в волшебстве досадную ошибку и превратились… в свиней. Ох как некстати! Потому что крепость и земли вокруг неё оказались в опасности. Кто же встанет на их защиту? Тут-то и пригодилась рыцарская доблесть Игрэйн.

Дмитрий Емец «Похищение Пуха», 6+

Могут ли хомяк, крыса, черепаха, кролик, шиншилла и две собаки принять участие в детективном расследовании? Ребята — Петя, Катя, Вика, Оля, Саша, Костя и Рита — не задавались таким вопросом, просто взяли своих питомцев с собой на очень необычное дело: предотвратить тщательно спланированное преступление. Но как они ни торопились, а неприятность всё же произошла: у одной старушки украли коллекционную игрушку. Но на этом преступники не остановились и отправились к владелице другой ценной игрушки. А за ребятами тем временем кто-то установил слежку… Смогут ли юные сыщики вывести злодеев на чистую воду? И при чём тут один очень известный медведь?

Андрей Усачёв «Умная собачка Соня и все-все-все», 0+

Собачка Соня — очень умная собачка. Почему? Да потому, что она обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным. Но, несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно попадает в самые забавные ситуации. В книгу вошли циклы рассказов Андрея Усачева «Умная собачка Соня» и «Знаменитая собачка Соня», а также «Азбука умной собачки Сони».

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