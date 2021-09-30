Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo
Ремонт – это всегда большие вложения, поэтому перезагрузку в квартире хочется провести так, чтобы дизайн был модным, актуальным и радовал долгие годы. Рассказываем, к каким специалистам обратиться, чтобы создать классный интерьер.
Бюро PROject
Дизайнер Анастасия Сысоева
Студия «FABRIKA архитектуры и дизайна»
Бюро PROject
«Отзывы о нашей работе, рекомендации нас своим знакомым и друзьям — наша самая большая награда и желание двигаться только вперед! Мы благодарны всем нашим клиентам за высокую оценку нашей работы и стараемся держать марку».
Может ли леденящее душу слово «ремонт» превратиться в веселое приключение со счастливым хеппи-эндом? Запросто! В бюро PROject готовы предложить помощь и консультации, начиная от выбора объектов недвижимости и заканчивая безупречным воплощением дизайн-проекта.
Сегодня бюро PROject — это более 20 опытнейших специалистов от архитектора до декоратора и более 1500 успешных дизайн-проектов частных и общественных интерьеров разной сложности.
Юлия Руднева, основатель и арт-директор:
– Самая главная цель для нас — довольный клиент. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы избавить заказчика от споров с подрядчиками, контроля строителей, мук выбора стройматериалов и тщательного надзора за своевременной доставкой их на объект.
Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор:
– Четкое соблюдение бюджета клиента — наш основной принцип. Отказ от всего ненужного в пользу рациональной функциональности – да! Работа напрямую с производителями мебели, декора и стройматериалов — да! Предоставление клиентам скидок — обязательно! Мы — за то, чтобы в рамках озвученного бюджета использовать только лучшие материалы, которые не только отличаются эстетической красотой и качеством, но еще и берегут ваше здоровье за счет своей экологичности.
Коротко и ясно об услугах бюро дизайна Project:
- Разработка дизайн-проектов частных и коммерческих помещений любой сложности;
- Архитектурное проектирование;
- Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту;
- Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера;
- Декорирование интерьера;
- Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки).
Стоимость проектов: частных — от 1700 рублей за 1 м², общественных — от 1300 рублей за 1 м².
Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT
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Дизайнер Анастасия Сысоева
Ася Сысоева — известный тульский дизайнер интерьера, сооснователь мастерской «Студия Творческого Развития STR». Ася занимается созданием проектов квартир, домов, ресторанов и кафе уже 15 лет. Результаты ее труда знакомы многим тулякам.
— Ася, как Вы определяете, что именно нужно клиенту?
– Дизайнеру важно уметь слушать людей, понять их образ жизни, привычки, темперамент. В этом помогает опыт, а искренность — залог успеха нашей работы. Перед проектированием мы совместно заполняем подробный бриф — анкету, где прописаны все предпочтения домовладельцев.
— В чем секрет идеального интерьера? Есть ли у дизайна какие-то законы?
– Да, и их много. Например, правила эргономики — это залог удобства, верно предусмотренный бюджет на ремонт, палитра, декор… Но лучше расскажу о неочевидных вещах:
- достаточное количество мест для хранения поможет избежать беспорядка,
- продуманное освещение скажется на психологическом комфорте домочадцев, позволит переключаться на отдых или на активность.
Для меня главное в интерьере – не отделка, а атмосфера. Можно сделать красивый, дорогой ремонт, поставить итальянскую мебель, но человек будет чувствовать себя в нем, как в номере отеля. А наша задача — создать настроение дома.
— Есть шоу, в которых людям делают дизайн интерьера. И иногда они остаются недовольны. На практике часто готовый проект не нравится заказчику?
– У меня такого не было. Моя работа выстроена последовательно, с согласованиями каждого этапа: подбор стиля, варианты планировок, эскизы. К ремонту мы приступаем после завершения проектной части. Я помогаю во всем: с выбором материалов, мебели, света, выезжаю на объект, держу связь с мастерами, довожу интерьер до готовности, декорирую. При таком подходе неприятных сюрпризов не бывает.
Дом я считаю святым пространством, к которому стоит относиться бережно. В отличие от шоу, у меня стоит задача не реализовать свои буйные фантазии, а сделать интерьер для жизни, под характер хозяев. Для неординарных дизайнерских решений есть общественные пространства, где эпатаж уместен, если это предусматривает концепция.
— В Ваших интерьерах много картин. Как мы знаем, Вы рисуете и преподаете в студии. Как так сложилось?
– Я рисую с детства. Часто люди просят разместить мои картины в интерьеры, которые создаю, это органично — интерьер полностью авторский, с изюминкой. Несколько лет назад мы с моей коллегой-художником Аленой Васильевой открыли мастерскую «Студия Творческого Развития STR» — как отдушину, возможность творить самим и делиться богатым творческим опытом. Идея заключалась не просто в преподавании рисования, а в приобщении учащихся к художественной культуре, знакомстве их со множеством разных изобразительных техник, развитии креативного мышления. На сегодняшний день у нас есть занятия для взрослых и много курсов для детей, в том числе и «Основы дизайна».
Купили квартиру или мечтаете обновить свою? Свяжитесь с Анастасией Сысоевой и воплотите все свои задумки!
Тел. 8 (920) 273-13-20.
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Студия Творческого Развития STR
Тула, ул. Пролетарская, 26.
Студия «FABRIKA архитектуры и дизайна»
FABRIKA архитектуры и дизайна — это студия с огромным опытом работы. Каждый проект для дизайнеров FABRIKA — это всегда поиск новых решений, индивидуальность и идеальное сочетание планируемого пространства и пожеланий заказчика. Здесь уверены: проект должен отражать именно вас, вдохновлять и наполнять ресурсом.
Студия управляет всеми процессами: от архитектурного проектирования до конструктива и инженерии, разрабатывает дизайн интерьера и создает ландшафтную архитектуру. FABRIKA — это не только про визуал, специалисты возьмут на себя авторский контроль за проектом от этапа создания чертежей до реализации всех задумок на практике. Заказчику останется только получать отчеты в удобной для него форме.
Строительство дома, создание интерьера и ландшафта — слишком объемный спектр работ для одного специалиста. Задачи связаны не только с функциональными и эстетическими, но и с инженерными, конструктивными решениями, а также с воплощением проекта в жизнь. Поэтому в студии архитектуры и дизайна над каждым проектом работает большая команда узкопрофильных профессионалов. В мастерской собрали архитекторов, дизайнеров, конструкторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров, а также всех необходимых подрядчиков-строителей, отделочников, инженеров, специалистов по вентиляции
FABRIKA ведет проекты от идеи до полного завершения реализации. Студия архитектуры и дизайна будет вашим единственным ключевым подрядчиком в строительстве, ремонте и благоустройстве. Это удобно и эффективно.
Марина Уколова, руководитель студии FABRIKA:
– Каждый раз, когда заказчики выбирают нас, мы понимаем, что это начало еще одной интересной истории, в которой родится классный проект. И он обязательно принесет людям счастье. Мы выбрали именно формат студии архитектуры и дизайна, потому что понимаем: в строительстве, дизайне и ремонте одним специалистом не обойтись. Например, при строительстве дома необходимо пройти три этапа – создание проекта самого здания, дизайн-проекта и ландшафта.
Вот такой пошаговой схемы придерживается наша студия:
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АР — архитектурный проект, в котором отражена основная концепция дома: его посадка на участке с учетом особенностей ландшафта, грунта
и т. д., функциональные планировочные решения, дизайн фасадов, 3D-визуализация, альбомы чертежей с указанием всех размеров и другой необходимой информацией.
- КР — конструктивный проект. Его подготавливает конструктор уже с учетом геологии участка, он же просчитывает фундамент, все перекрытия, стропильную систему и другие необходимые узлы; конструктивный проект содержит всю необходимую информацию для строительства дома.
- ОВ и ВК — инженерный проект, состоящий из двух разделов: отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация; необходимо учитывать, что коммуникации подводятся к дому на этапе фундамента.
- ДП — дизайн-проект интерьера; на данном этапе мы продумываем эргономику внутренних помещений, прорабатываем стиль, выбираем отделочные материалы, предметы декора и мебели, сантехнику и электрику.
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ЛД — проект ландшафтного дизайна участка. Так как в этом разделе мы продумываем функциональное зонирование участка, расположение малых архитектур (гаражи, навесы, бани, беседки
и т. д.), дорожек, растений (и их виды), инженерные сети (дренаж, автополив, освещение), лучше всего его выполнять одновременно с п. 1 — архитектурным проектом.
На каждом этапе задействованы все необходимые узкие специалисты, которые образуют проектную группу, закрепленную за вашим проектом.
Мы гарантируем высокое качество оказываемых услуг на всех этапах проектирования и реализации.
Комплексный подход позволяет максимально детально и полно реализовать проект.
Поэтому наша студия архитектуры и дизайна FABRIKA предоставляет следующие услуги:
Архитектурное проектирование
— проект частного дома, коммерческие и общественные проекты; все разделы АР, КР, инженерные проекты — ОВ, ВК, ЭО.
Проектирование дизайна интерьера
— жилые квартиры, апартаменты, частные дома, коммерческие и общественные проекты; разработка концепции, визуализация, рабочие чертежи, комплектация.
Проектирование ландшафтной архитектуры
— благоустройство участков, частных домов, коммерческих и общественных территорий.
Авторский, технический контроль
— контроль закупок, подбор подрядчиков, полная координация реализации.
А также строительство, продажу и поставку строительных материалов.
Под разные задачи в студии «FABRIKA архитектуры и дизайна» разработаны специальные пакетные предложения, которые формируются индивидуально под ваши актуальные задачи и пожелания.
Хотите переехать в новый дом, но не знаете, с чего начать? Запишитесь на консультацию архитектора в FABRIKA. Специалист презентует необходимые материалы, сформирует коммерческое предложение, предложит варианты формирования бюджета и ответит на любые интересующие вас вопросы.
Тула, ул. Союзная, 13.
Тел. 8 (960) 610-00-60.