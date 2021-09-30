Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo

Ремонт – это всегда большие вложения, поэтому перезагрузку в квартире хочется провести так, чтобы дизайн был модным, актуальным и радовал долгие годы. Рассказываем, к каким специалистам обратиться, чтобы создать классный интерьер.

«Отзывы о нашей работе, рекомендации нас своим знакомым и друзьям — наша самая большая награда и желание двигаться только вперед! Мы благодарны всем нашим клиентам за высокую оценку нашей работы и стараемся держать марку».

Дом в Сочи, 260 кв. м. Визуализация

Может ли леденящее душу слово «ремонт» превратиться в веселое приключение со счастливым хеппи-эндом? Запросто! В бюро PROject готовы предложить помощь и консультации, начиная от выбора объектов недвижимости и заканчивая безупречным воплощением дизайн-проекта.

Квартира 130 кв. м, ЖК «первомайский». Визуализация

Сегодня бюро PROject — это более 20 опытнейших специалистов от архитектора до декоратора и более 1500 успешных дизайн-проектов частных и общественных интерьеров разной сложности.

Юлия Руднева, основатель и арт-директор:

– Самая главная цель для нас — довольный клиент. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы избавить заказчика от споров с подрядчиками, контроля строителей, мук выбора стройматериалов и тщательного надзора за своевременной доставкой их на объект.

Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор:

– Четкое соблюдение бюджета клиента — наш основной принцип. Отказ от всего ненужного в пользу рациональной функциональности – да! Работа напрямую с производителями мебели, декора и стройматериалов — да! Предоставление клиентам скидок — обязательно! Мы — за то, чтобы в рамках озвученного бюджета использовать только лучшие материалы, которые не только отличаются эстетической красотой и качеством, но еще и берегут ваше здоровье за счет своей экологичности.

Дом в Туле, 370 кв. м. Реализация

Апартаменты в центре Москвы, 100 кв. м. Реализация

Коротко и ясно об услугах бюро дизайна Project:

Разработка дизайн-проектов частных и коммерческих помещений любой сложности;

Архитектурное проектирование;

Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту;

Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера;

Декорирование интерьера;

Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки).

Стоимость проектов: частных — от 1700 рублей за 1 м², общественных — от 1300 рублей за 1 м².

Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT

Тел.: 8 (960) 600-84-84 , 8 (903) 659-36-35 ,

8 (4872) 25-16-46 .

projectburo.ru

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Ася Сысоева — известный тульский дизайнер интерьера, сооснователь мастерской «Студия Творческого Развития STR». Ася занимается созданием проектов квартир, домов, ресторанов и кафе уже 15 лет. Результаты ее труда знакомы многим тулякам.

— Ася, как Вы определяете, что именно нужно клиенту?

– Дизайнеру важно уметь слушать людей, понять их образ жизни, привычки, темперамент. В этом помогает опыт, а искренность — залог успеха нашей работы. Перед проектированием мы совместно заполняем подробный бриф — анкету, где прописаны все предпочтения домовладельцев.

— В чем секрет идеального интерьера? Есть ли у дизайна какие-то законы?

– Да, и их много. Например, правила эргономики — это залог удобства, верно предусмотренный бюджет на ремонт, палитра, декор… Но лучше расскажу о неочевидных вещах:

достаточное количество мест для хранения поможет избежать беспорядка,

продуманное освещение скажется на психологическом комфорте домочадцев, позволит переключаться на отдых или на активность.

Для меня главное в интерьере – не отделка, а атмосфера. Можно сделать красивый, дорогой ремонт, поставить итальянскую мебель, но человек будет чувствовать себя в нем, как в номере отеля. А наша задача — создать настроение дома.

— Есть шоу, в которых людям делают дизайн интерьера. И иногда они остаются недовольны. На практике часто готовый проект не нравится заказчику?

– У меня такого не было. Моя работа выстроена последовательно, с согласованиями каждого этапа: подбор стиля, варианты планировок, эскизы. К ремонту мы приступаем после завершения проектной части. Я помогаю во всем: с выбором материалов, мебели, света, выезжаю на объект, держу связь с мастерами, довожу интерьер до готовности, декорирую. При таком подходе неприятных сюрпризов не бывает.

Дом я считаю святым пространством, к которому стоит относиться бережно. В отличие от шоу, у меня стоит задача не реализовать свои буйные фантазии, а сделать интерьер для жизни, под характер хозяев. Для неординарных дизайнерских решений есть общественные пространства, где эпатаж уместен, если это предусматривает концепция.

— В Ваших интерьерах много картин. Как мы знаем, Вы рисуете и преподаете в студии. Как так сложилось?

– Я рисую с детства. Часто люди просят разместить мои картины в интерьеры, которые создаю, это органично — интерьер полностью авторский, с изюминкой. Несколько лет назад мы с моей коллегой-художником Аленой Васильевой открыли мастерскую «Студия Творческого Развития STR» — как отдушину, возможность творить самим и делиться богатым творческим опытом. Идея заключалась не просто в преподавании рисования, а в приобщении учащихся к художественной культуре, знакомстве их со множеством разных изобразительных техник, развитии креативного мышления. На сегодняшний день у нас есть занятия для взрослых и много курсов для детей, в том числе и «Основы дизайна».

Купили квартиру или мечтаете обновить свою? Свяжитесь с Анастасией Сысоевой и воплотите все свои задумки!

Тел. 8 (920) 273-13-20.

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Тула, ул. Пролетарская, 26.

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