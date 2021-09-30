город
город
Регистрация
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo
Партнерский материал

Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo

Ремонт – это всегда большие вложения, поэтому перезагрузку в квартире хочется провести так, чтобы дизайн был модным, актуальным и радовал долгие годы. Рассказываем, к каким специалистам обратиться, чтобы создать классный интерьер.

Бюро PROject

Дизайнер Анастасия Сысоева

Студия «FABRIKA архитектуры и дизайна»

 

Бюро PROject

«Отзывы о нашей работе, рекомендации нас своим знакомым и друзьям — наша самая большая награда и желание двигаться только вперед! Мы благодарны всем нашим клиентам за высокую оценку нашей работы и стараемся держать марку».

Дом в Сочи, 260 кв. м. Визуализация
Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
показать все фотографии

Может ли леденящее душу слово «ремонт» превратиться в веселое приключение со счастливым хеппи-эндом? Запросто! В бюро PROject готовы предложить помощь и консультации, начиная от выбора объектов недвижимости и заканчивая безупречным воплощением дизайн-проекта.

Квартира 130 кв. м, ЖК«первомайский». Визуализация
Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 12
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 13
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 14
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 15
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 16
показать все фотографии

Сегодня бюро PROject — это более 20 опытнейших специалистов от архитектора до декоратора и более 1500 успешных дизайн-проектов частных и общественных интерьеров разной сложности.

Юлия Руднева, основатель и арт-директор:

– Самая главная цель для нас — довольный клиент. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы избавить заказчика от споров с подрядчиками, контроля строителей, мук выбора стройматериалов и тщательного надзора за своевременной доставкой их на объект.

Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор:

– Четкое соблюдение бюджета клиента — наш основной принцип. Отказ от всего ненужного в пользу рациональной функциональности – да! Работа напрямую с производителями мебели, декора и стройматериалов — да! Предоставление клиентам скидок — обязательно! Мы — за то, чтобы в рамках озвученного бюджета использовать только лучшие материалы, которые не только отличаются эстетической красотой и качеством, но еще и берегут ваше здоровье за счет своей экологичности.

Дом в Туле, 370 кв. м. Реализация
Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
показать все фотографии
Апартаменты в центре Москвы, 100 кв. м. Реализация
Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
показать все фотографии

Коротко и ясно об услугах бюро дизайна Project:

  • Разработка дизайн-проектов частных и коммерческих помещений любой сложности;
  • Архитектурное проектирование;
  • Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту;
  • Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера;
  • Декорирование интерьера;
  • Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки).

Стоимость проектов: частных — от 1700 рублей за 1 м², общественных — от 1300 рублей за 1 м².

Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 12
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 13
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 14
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 15
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 16
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 17
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 18
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 19
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 20
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 21
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 22
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 23
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 24
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 25
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 26
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 27
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 28
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 29
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 30
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 31
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 32
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 33
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 34
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 35
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 36
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 37
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 38
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 39
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 40
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 41
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 42
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 43
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 44
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 45
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 46
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 47
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 48
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 49
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 50
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 51
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 52
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 53
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 54
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 55
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 56
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 57
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 58
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 59
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 60
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 61
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 62
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 63
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 64
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 65
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 66
показать все фотографии

Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT

Тел.: 8 (960) 600-84-848 (903) 659-36-35,
8 (4872) 25-16-46.

projectburo.ru

Инстаграм:

Instagram.com/projectburo

Instagram.com/rudneva.j

Instagram.com/mari_prodesign

 

Дизайнер Анастасия Сысоева

Ася Сысоева — известный тульский дизайнер интерьера, сооснователь мастерской «Студия Творческого Развития STR». Ася занимается созданием проектов квартир, домов, ресторанов и кафе уже 15 лет. Результаты ее труда знакомы многим тулякам.

— Ася, как Вы определяете, что именно нужно клиенту?

– Дизайнеру важно уметь слушать людей, понять их образ жизни, привычки, темперамент. В этом помогает опыт, а искренность — залог успеха нашей работы. Перед проектированием мы совместно заполняем подробный бриф — анкету, где прописаны все предпочтения домовладельцев.

— В чем секрет идеального интерьера? Есть ли у дизайна какие-то законы?

– Да, и их много. Например, правила эргономики — это залог удобства, верно предусмотренный бюджет на ремонт, палитра, декор… Но лучше расскажу о неочевидных вещах:

  • достаточное количество мест для хранения поможет избежать беспорядка,
  • продуманное освещение скажется на психологическом комфорте домочадцев, позволит переключаться на отдых или на активность.

Для меня главное в интерьере – не отделка, а атмосфера. Можно сделать красивый, дорогой ремонт, поставить итальянскую мебель, но человек будет чувствовать себя в нем, как в номере отеля. А наша задача — создать настроение дома.

Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 12
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 13
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 14
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 15
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 16
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 17
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 18
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 19
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 20
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 21
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 22
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 23
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 24
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 25
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 26
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 27
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 28
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 29
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 30
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 31
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 32
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 33
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 34
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 35
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 36
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 37
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 38
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 39
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 40
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 41
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 42
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 43
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 44
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 45
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 46
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 47
показать все фотографии

— Есть шоу, в которых людям делают дизайн интерьера. И иногда они остаются недовольны. На практике часто готовый проект не нравится заказчику?

– У меня такого не было. Моя работа выстроена последовательно, с согласованиями каждого этапа: подбор стиля, варианты планировок, эскизы. К ремонту мы приступаем после завершения проектной части. Я помогаю во всем: с выбором материалов, мебели, света, выезжаю на объект, держу связь с мастерами, довожу интерьер до готовности, декорирую. При таком подходе неприятных сюрпризов не бывает.

Дом я считаю святым пространством, к которому стоит относиться бережно. В отличие от шоу, у меня стоит задача не реализовать свои буйные фантазии, а сделать интерьер для жизни, под характер хозяев. Для неординарных дизайнерских решений есть общественные пространства, где эпатаж уместен, если это предусматривает концепция.

 

Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 12
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 13
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 14
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 15
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 16
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 17
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 18
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 19
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 20
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 21
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 22
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 23
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 24
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 25
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 26
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 27
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 28
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 29
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 30
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 31
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 32
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 33
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 34
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 35
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 36
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 37
показать все фотографии

— В Ваших интерьерах много картин. Как мы знаем, Вы рисуете и преподаете в студии. Как так сложилось?

– Я рисую с детства. Часто люди просят разместить мои картины в интерьеры, которые создаю, это органично — интерьер полностью авторский, с изюминкой. Несколько лет назад мы с моей коллегой-художником Аленой Васильевой открыли мастерскую «Студия Творческого Развития STR» — как отдушину, возможность творить самим и делиться богатым творческим опытом. Идея заключалась не просто в преподавании рисования, а в приобщении учащихся к художественной культуре, знакомстве их со множеством разных изобразительных техник, развитии креативного мышления. На сегодняшний день у нас есть занятия для взрослых и много курсов для детей, в том числе и «Основы дизайна».

Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 12
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 13
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 14
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 15
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 16
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 17
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 18
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 19
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 20
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 21
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 22
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 23
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 24
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 25
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 26
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 27
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 28
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 29
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 30
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 31
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 32
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 33
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 34
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 35
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 36
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 37
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 38
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 39
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 40
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 41
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 42
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 43
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 44
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 45
показать все фотографии

Купили квартиру или мечтаете обновить свою? Свяжитесь с Анастасией Сысоевой и воплотите все свои задумки!

Тел. 8 (920) 273-13-20.

Инстаграм

ВКонтакте

Портфолио на международной платформе houzz

Студия Творческого Развития STR

Тула, ул. Пролетарская, 26.

studiastr.ru

Инстаграм

Вконтакте

 

Студия «FABRIKA архитектуры и дизайна»

FABRIKA архитектуры и дизайна — это студия с огромным опытом работы. Каждый проект для дизайнеров FABRIKA — это всегда поиск новых решений, индивидуальность и идеальное сочетание планируемого пространства и пожеланий заказчика. Здесь уверены: проект должен отражать именно вас, вдохновлять и наполнять ресурсом.

Студия управляет всеми процессами: от архитектурного проектирования до конструктива и инженерии, разрабатывает дизайн интерьера и создает ландшафтную архитектуру. FABRIKA — это не только про визуал, специалисты возьмут на себя авторский контроль за проектом от этапа создания чертежей до реализации всех задумок на практике. Заказчику останется только получать отчеты в удобной для него форме.

Строительство дома, создание интерьера и ландшафта — слишком объемный спектр работ для одного специалиста. Задачи связаны не только с функциональными и эстетическими, но и с инженерными, конструктивными решениями, а также с воплощением проекта в жизнь. Поэтому в студии архитектуры и дизайна над каждым проектом работает большая команда узкопрофильных профессионалов. В мастерской собрали архитекторов, дизайнеров, конструкторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров, а также всех необходимых подрядчиков-строителей, отделочников, инженеров, специалистов по вентиляции и т. д.

FABRIKA ведет проекты от идеи до полного завершения реализации. Студия архитектуры и дизайна будет вашим единственным ключевым подрядчиком в строительстве, ремонте и благоустройстве. Это удобно и эффективно.

Марина Уколова, руководитель студии FABRIKA:

– Каждый раз, когда заказчики выбирают нас, мы понимаем, что это начало еще одной интересной истории, в которой родится классный проект. И он обязательно принесет людям счастье. Мы выбрали именно формат студии архитектуры и дизайна, потому что понимаем: в строительстве, дизайне и ремонте одним специалистом не обойтись. Например, при строительстве дома необходимо пройти три этапа – создание проекта самого здания, дизайн-проекта и ландшафта.

Вот такой пошаговой схемы придерживается наша студия:

  1. АР — архитектурный проект, в котором отражена основная концепция дома: его посадка на участке с учетом особенностей ландшафта, грунта и т. д., функциональные планировочные решения, дизайн фасадов, 3D-визуализация, альбомы чертежей с указанием всех размеров и другой необходимой информацией.
  2. КР — конструктивный проект. Его подготавливает конструктор уже с учетом геологии участка, он же просчитывает фундамент, все перекрытия, стропильную систему и другие необходимые узлы; конструктивный проект содержит всю необходимую информацию для строительства дома.
  3. ОВ и ВК — инженерный проект, состоящий из двух разделов: отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация; необходимо учитывать, что коммуникации подводятся к дому на этапе фундамента.
  4. ДП — дизайн-проект интерьера; на данном этапе мы продумываем эргономику внутренних помещений, прорабатываем стиль, выбираем отделочные материалы, предметы декора и мебели, сантехнику и электрику.
  5. ЛД — проект ландшафтного дизайна участка. Так как в этом разделе мы продумываем функциональное зонирование участка, расположение малых архитектур (гаражи, навесы, бани, беседки и т. д.), дорожек, растений (и их виды), инженерные сети (дренаж, автополив, освещение), лучше всего его выполнять одновременно с п. 1 — архитектурным проектом.

На каждом этапе задействованы все необходимые узкие специалисты, которые образуют проектную группу, закрепленную за вашим проектом.
Мы гарантируем высокое качество оказываемых услуг на всех этапах проектирования и реализации.

Комплексный подход позволяет максимально детально и полно реализовать проект.

Поэтому наша студия архитектуры и дизайна FABRIKA предоставляет следующие услуги:

Архитектурное проектирование
— проект частного дома, коммерческие и общественные проекты; все разделы АР, КР, инженерные проекты — ОВ, ВК, ЭО.

Проектирование дизайна интерьера
— жилые квартиры, апартаменты, частные дома, коммерческие и общественные проекты; разработка концепции, визуализация, рабочие чертежи, комплектация.

Проектирование ландшафтной архитектуры
— благоустройство участков, частных домов, коммерческих и общественных территорий.

Авторский, технический контроль
— контроль закупок, подбор подрядчиков, полная координация реализации.

А также строительство, продажу и поставку строительных материалов.

Под разные задачи в студии «FABRIKA архитектуры и дизайна» разработаны специальные пакетные предложения, которые формируются индивидуально под ваши актуальные задачи и пожелания.

Хотите переехать в новый дом, но не знаете, с чего начать? Запишитесь на консультацию архитектора в FABRIKA. Специалист презентует необходимые материалы, сформирует коммерческое предложение, предложит варианты формирования бюджета и ответит на любые интересующие вас вопросы.

Галерея
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 1
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 2
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 3
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 4
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 5
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 6
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 7
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 8
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 9
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 10
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 11
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 12
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 13
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 14
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 15
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 16
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 17
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 18
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 19
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 20
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 21
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 22
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 23
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 24
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 25
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 26
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 27
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 28
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 29
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 30
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 31
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 32
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 33
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 34
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 35
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 36
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 37
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 38
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 39
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 40
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 41
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 42
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 43
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 44
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 45
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 46
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 47
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 48
Где заказать дизайн-проект квартиры в Туле: обзор Myslo, Фото: 49
показать все фотографии

Тула, ул. Союзная, 13.

Тел. 8 (960) 610-00-60.

fabrika-pro.ru

Инстаграм

ВКонтакте

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:06 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
студии дизайна интерьера в Тулестудии дизайна интерьераДизайн интерьера в Туле
;
Незабываемые корпоративы и свадьбы: выбираем ресторан в Туле
Незабываемые корпоративы и свадьбы: выбираем ресторан в Туле
Маршрут выходного дня: места для отдыха в Тульской области
Маршрут выходного дня: места для отдыха в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.