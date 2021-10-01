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«Арсенал» – «Химки», фестиваль «Национальный квартал» и выставка Лего: выходные в Туле 1-3 октября

«Арсенал» – «Химки», фестиваль «Национальный квартал» и выставка Лего: выходные в Туле 1-3 октября

А еще вечер джаза, 3-летие вечеринки WISH, первая К-pop party, концерт Игоря Маменко и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» – «Химки»

Когда: 2 октября, суббота, 19.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Химки»

2 октября на Центральном стадионе состоится встреча 10-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками».
 

Игорь Маменко

Когда: 1 октября, пятница, 18.30.

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского.
Стоимость: от 1200 руб.

Игорь Маменко

1 октября в концертном зале Тульской областной филармонии выступит Игорь Маменко. Искры народного юмора и самые забавные истории со всего света от мастера удивительно смешных перевоплощений.

 

Судьба в подарок

Когда: 2 октября, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 1200 руб. 

Судьба в подарок

2 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Судьба в подарок». Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок.
 
Случайное знакомство вдруг окажется судьбоносной встречей. Роберт - сын состоятельных родителей, Энни - девушка из простой семьи. Но имеет ли всё это значение? Они влюбятся друг в друга с первого взгляда, и спрятавшись от посторонних глаз, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, проведут небольшой эксперимент… с судьбой. Спонтанная шутка навсегда изменит их историю.
 

БЫДЛОЦЫКЛ

Когда: 2 октября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 руб. 

БЫДЛОЦЫКЛ

2 октября на сцене Concert Hall выступит группа «БЫДЛОЦЫКЛ».
 
«БЫДЛОЦЫКЛ» — это проект Эма Калинина и Сергея Сергеича из известной питерской группы «Аффинаж». В рамках «МСТРБЦ» музыканты развязывают себе руки и дают зеленый свет самым безумным экспериментам. 
 

Оргия праведников

Когда: 2 октября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 800 руб.

Оргия Праведников

2 октября в клубе Backstage группа «Оргия праведников» встречает свое 22-летие!
 
Встречает, как полагается, с размахом и сюрпризами – особая подборка композиций, специальные гости, редкие музыкальные инструменты и фирменные «фишечки» группы, а главной особенностью этого дня рождения будет долгожданный акустический формат музыкальной программы. Отпразднуем с размахом и душой, не пропустите!
 

Вечер джаза

Когда: 1 октября, пятница, 20.00.

Где: Ресторан AZAZA, Красноармейский пр., 7-б.
Стоимость билета на одного человека: 1500 руб.

Вечер джаза

1 октября в ресторане AZAZA пройдет вечер джаза, а проведет его ансамбль Дмитрия Купцова.
 
С приходом осени на душе уют, в мыслях приятная ностальгия, и чаще обычного появляется желание провести вечер под хорошую музыку в теплой компании близких.
 

Международный день пожилых людей

Когда: 1 октября, пятница, 10.00.

Где: Тула.

1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи

1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры смогут посетить филиалы Тульского музейного объединения бесплатно. Это возможно при наличии подтверждающих документов. Публикуем список музеев. (65+)
 

WISH

Когда: 2 октября, суббота, 20.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб. 

WISH

2 октября культурный центр «Типография» приглашает любителей техно, индастриала и экспериментальной музыки на 3-летие вечеринки WISH.
 

Вадим Эйленкриг и ансамбль Eilenkrig Crew

Когда: 3 октября, воскресенье, 18.00.

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского.
Стоимость: от 500 руб.

Вадим Эйленкриг и ансамбль Eilenkrig Crew

3 октября в Концертном зале филармонии свое мастерство перед тульскими меломанами продемонстрируют известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его ансамбль Eilenkrig Crew.
 

Маленькие трагедии

Когда: 2 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Маленькие трагедии

2 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А. С. Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
 

Выставка Лего «Мир кубиков»

Когда: 1-3 октября, 10.00.

Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.

Выставка Лего «Мир Кубиков»

До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

 

Фестиваль «Национальный квартал»

Когда: 3 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Городское пространство «Искра».

Фестиваль «Национальный квартал»

3 октября в городском пространстве «Искра» откроет свои двери самый масштабный и красивый фестиваль этой осени «Национальный квартал». 
 
В этот день жители Тульской области смогут познакомиться с культурой диаспор Тульской области, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.
 

Футбольный фестиваль «Толя о футболе»

Когда: 2-3 октября, суббота-воскресенье.

Где: Ясногорск, Волово, Одоев.

Известный селекционер приедет в Тульскую область за будущими звездами футбола

2 и 3 октября Тульскую область посетит известный блогер и селекционер Анатолий Тарасенко. В прошлом игрок ПФЛ, а ныне владелец собственного детского футбольного клуба и глава регионального отдела по селекции футбольной академии «Чертаново», проведет просмотр детей в рамках футбольного фестиваля «Толя о футболе». (+6)
 

БК «Новомосковск» — БК «Барнаул»

Когда: 2 октября, суббота, 19.00.

Где: Спортивный комплекс «Новое поколение».

БК «Новомосковск» — БК «Барнаул»

2 октября БК «Новомосковск» дебютирует на домашней площадке в новом для себя статусе профессионального клуба и сразу же матчем против команды Суперлиги 1. В рамках 1/16 финала Кубка России по баскетболу к нам в гости приедет БК «Барнаул» из Алтайского края.
 

К-pop party

Когда: 3 октября, воскресенье, 14.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость браслетов на вход: фан-зона – 400 руб, вип-зона – 450 руб. 

К-pop party

3 октября в Concert Hall пройдет первая К-pop party Korean Dream.
 
В рамках пати вас также ожидают насыщенная ярмарка и конкурс Random dance. Победители каждой номинации получат ценные призы, а абсолютные победители отправятся на кей-поп-баттл в Москву, не проходя конкурсный отбор! 
 

Маугли

Когда: 2 октября, суббота, 11.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.

Маугли

2 октября в Тульском театре «Эрмитаж» сказка «Маугли» по мотивам произведений Р. Киплинга. Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный Маугли…
 
Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности, победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «мы с тобой одной крови – ты и я!».
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Веном 2» (16+)

Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома – одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон – суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.
 

«Дюна» (12+)

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ… и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж.

В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 08:15 0
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