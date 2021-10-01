«Арсенал» – «Химки», фестиваль «Национальный квартал» и выставка Лего: выходные в Туле 1-3 октября

Где: Городской концертный зал. Стоимость: 1200 руб.
2 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Судьба в подарок». Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок.
Случайное знакомство вдруг окажется судьбоносной встречей. Роберт - сын состоятельных родителей, Энни - девушка из простой семьи. Но имеет ли всё это значение? Они влюбятся друг в друга с первого взгляда, и спрятавшись от посторонних глаз, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, проведут небольшой эксперимент… с судьбой. Спонтанная шутка навсегда изменит их историю.
2 октября в клубе Backstage группа «Оргия праведников» встречает свое 22-летие!
Встречает, как полагается, с размахом и сюрпризами – особая подборка композиций, специальные гости, редкие музыкальные инструменты и фирменные «фишечки» группы, а главной особенностью этого дня рождения будет долгожданный акустический формат музыкальной программы. Отпразднуем с размахом и душой, не пропустите!
1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры смогут посетить филиалы Тульского музейного объединения бесплатно. Это возможно при наличии подтверждающих документов. Публикуем список музеев. (65+)
Где: Тульский камерный драматический театр. Приобрести билетыможно по ссылке.
2 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А. С. Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».
«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.
3 октября в городском пространстве «Искра» откроет свои двери самый масштабный и красивый фестиваль этой осени «Национальный квартал».
В этот день жители Тульской области смогут познакомиться с культурой диаспор Тульской области, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.
2 и 3 октябряТульскую область посетит известный блогер и селекционер Анатолий Тарасенко. В прошлом игрок ПФЛ, а ныне владелец собственного детского футбольного клуба и глава регионального отдела по селекции футбольной академии «Чертаново», проведет просмотр детей в рамках футбольного фестиваля «Толя о футболе». (+6)
2 октября БК «Новомосковск» дебютирует на домашней площадке в новом для себя статусе профессионального клуба и сразу же матчем против команды Суперлиги 1. В рамках 1/16 финала Кубка России по баскетболу к нам в гости приедет БК «Барнаул» из Алтайского края.
Где: Concert Hall. Стоимость браслетов на вход: фан-зона – 400 руб, вип-зона – 450 руб.
3 октября в Concert Hall пройдет первая К-pop party Korean Dream.
В рамках пати вас также ожидают насыщенная ярмарка и конкурс Random dance. Победители каждой номинации получат ценные призы, а абсолютные победители отправятся на кей-поп-баттл в Москву, не проходя конкурсный отбор!
Где: Тульский театр «Эрмитаж». Стоимость билетов: от 150 руб.
2 октября в Тульском театре «Эрмитаж» сказка «Маугли» по мотивам произведений Р. Киплинга. Маленький мальчик один в джунглях среди диких зверей. Человеческий детеныш, нареченный Маугли…
Непросто выжить человеку в лесном мире, даже имея таких учителей, как сильная пантера и огромный медведь. Немало приключений предстоит пережить Маугли, преодолеть опасности, победить врагов. И всегда рядом будут верные друзья, ведь «мы с тобой одной крови – ты и я!».
Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома – одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон – суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.
«Дюна» (12+)
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ… и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж.
В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.