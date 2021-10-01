«Арсенал» – «Химки», фестиваль «Национальный квартал» и выставка Лего: выходные в Туле 1-3 октября

2 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Судьба в подарок». Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок.

Случайное знакомство вдруг окажется судьбоносной встречей. Роберт - сын состоятельных родителей, Энни - девушка из простой семьи. Но имеет ли всё это значение? Они влюбятся друг в друга с первого взгляда, и спрятавшись от посторонних глаз, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, проведут небольшой эксперимент… с судьбой. Спонтанная шутка навсегда изменит их историю.