Запретят ли в Туле аборты: что говорит минздрав, эксперты и сами туляки

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Самой животрепещущей темой последних месяцев стал вероятный запрет абортов в России. Частные клиники начинают отказывать пациенткам в прерывании беременности. Разбираемся, чего ожидать в обозримом будущем.

Тема запрета ещё не оформилась до конца: законопроект об окончательном запрете прерывания беременности до сих пор не внесён в Госдуму. Вместе с этим многоголосие протестующих и поддерживающих вероятный запрет абортов не утихает по сей день.

Мы узнали официальную позицию минздрава Тульской области по теме запрета абортов, выяснили, собираются ли тульские клиники добровольно отказываться от проведения операций и процедур по прерыванию беременности и что об этом думают эксперты.

nota bene

Процедура прерывания беременности состоит из нескольких этапов: женщина записывается на приём к гинекологу, сдаёт необходимые анализы. До шести недель могут провести медикаментозный аборт, до двенадцати — хирургический. В рамках процедуры медикаментозного аборта под присмотром врача женщина принимает таблетки, которые провоцируют прерывание беременности. Хирургический аборт проводят в стационарных условиях.

После 12 недель беременности аборты по собственному желанию женщины запрещены, только по показаниям — социальным и врачебным. К социальным показаниям относятся: беременность в результате изнасилования, смерть мужа, беременность в местах лишения свободы. Медицинские показания к аборту — замершая беременность, серьезные пороки внутриутробного развития, хромосомные нарушения плода, а также тяжелые психические и неврологические заболевания матери.

Несовершеннолетним аборты без согласия родителей в госклинике могут сделать с 15 лет.

Статистика из 2022 года:

Россияне считают, что аборт…

Женщины прерывают беременность, потому что…

Что? Где? Когда?

Пока ещё не существует закона о тотальном запрете абортов, но в нескольких российских регионах действует запрет на «склонение к абортам» — в Мордовии, в Тверской области, а в Тамбовской внесён на рассмотрение в Думу.

Такой же закон введён в Псковской области. Размер штрафов: от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч — для должностных, от 30 до 50 тысяч — для юридических лиц.

Под «склонением» подразумеваются уговоры, подкуп и обман беременных — эти действия рассматриваются как угроза семье. Суммы штрафов в регионах: от 5 до 10 тысяч рублей — для граждан, от 10 до 20 тысяч — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Штраф провинившееся лицо будет платить вне зависимости от того, был ли сделан аборт.

А что у нас?

В Туле услугу по прерыванию беременности пока продолжают оказывать в штатном режиме. Частные клиники записывают пациенток, рекомендаций по «несклонению» ещё не придерживаются.

Региональный минздрав прокомментировал, что аборты по показаниям проводятся в государственных больницах. Но что насчёт частных? В официальном комментарии о них ни слова.

Минздрав и минсоцзащиты Тульской области рассказывают: в регионе на базе 32 учреждений работают кабинеты медико-социальной помощи женщинам. Там решившихся на аборт женщин консультируют медицинские психологи, юристы и специалисты в сфере социального обслуживания. В 2022 году эффективность доабортного консультирования составила 34,1%, на текущий период в 2023-м — 34%.

Значит, по статистике,

за 2022–2023 годы в Туле каждая третья женщина решила сохранить беременность.

Вот прямые цитаты из официального комментария минздрава, минтруда и соцзащиты. Судя по всему, работа по снижению количества абортов проделана немалая.

В 2022 году Тульская область вошла в проект «Репродуктивное здоровье». Юношей и девушек информируют о методах контрацепции, беременности, разумном планировании семьи. Проводятся профилактические осмотры.

С 2018 по 2022 год в рамках акции «Подарок новорожденному» молодые мамы при выписке получали подарочный набор с необходимыми вещами. В 2023 году Алексей Дюмин поручил установить единовременную выплату при рождении ребенка — 25 тысяч рублей. Если один из родителей студент очной формы обучения — 50 тысяч рублей.

С 2020 года при рождении третьего и последующего ребенка выплачивается региональный материнский капитал — 150 тыс. рублей.

С 2023 года маткапитал можно использовать для ремонта, газификации или электрификации жилья.

Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок для ИЖС или ведения подсобного хозяйства либо получить единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей. А многодетные малоимущие семьи, воспитывающие пять и более детей, — социальную выплату для улучшения жилищных условий (средний размер выплаты на семью — порядка 8,5 млн рублей).

Показать и доказать, что государство не оставит в беде — хорошая тактика и стратегия социального государства. Но если изначально «беда» — это нежеланный ребёнок? Сравнимы ли фундаментально бесплатный скрининг и здоровые семейные отношения между мамой и папой, мамой и ребенком? Сейчас, кажется, да. Но лишь здоровая семья родит здоровую. И наоборот.

экспертное мнение

Владимир Козлов — демограф, сооснователь социально-гуманитарной лаборатории «Академические мосты» Количество абортов фиксируется из двух источников: данные всех минздравов и данные, полученные из клиник частной практики.

Существует риск, что запрет абортов заставит женщин делать прерывание за границей.

«Чем меньше абортов, тем больше рождаемость» — такой картины мы не наблюдаем!

Татьяна Буцкая — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нельзя заставить рожать! Можно только убедить, заставить почувствовать и быть рядом.

Женщине нужен не только психолог, но и специалист, который расскажет о всех мерах поддержки, окажет помощь здесь и сейчас.

Запрета абортов не будет, будет только планомерная помощь беременным женщинам.

Сергей Чесноков — руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ»: По официальной статистике, количество абортов по стране — 300 000, по неофициальной — доходит до 1 500 000.

Нужно возрождать село! Когда жители сёл перемещаются в город, происходит резкое уменьшение рождаемости.

Необходимо вернуть пенсии тем, кто сидит со своими и даже чужими детьми.

Активно высказываются по теме первые лица государства. Подводя итоги года, Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции сравнил запрет абортов с «сухим законом» — запретом продажи алкогольной продукции.



Фото: прямая трансляция Первого канала.

— Никакой вакханалии здесь нет. В этой области, о которой мы говорим, действовать надо аккуратно, как и с запретом алкоголя. Государство заинтересовано (так как это демографическая проблема), чтобы беременная женщина принимала решение сохранить ребёнка после того, как узнает о беременности.

Но права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться.

Решением проблемы абортов Путин назвал обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Также он призвал привести в порядок женские консультации и родильные отделения региональных больниц, продолжать работать над поддержкой семей с детьми.

Президент добавил: «Я очень хорошо знаю и позицию церкви по этому вопросу. Она борется за каждую жизнь».

Кстати, о позиции церкви.

В середине ноября в рамках XI Общецерковного съезда по социальному служению Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отговорить женщину от аборта — надёжный инструмент повышения демографии.

«Ведомости» цитируют слова Патриарха Кирилла:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный. Но чтобы это было так, кто-то должен работать, чтобы увеличивалось население. А население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки. Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от совершения аборта, сразу статистика пойдет вверх.

На фоне общественного резонанса высказалась Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она транслирует более мягкий и менее радикальный посыл.

Forbes передает слова Валентины Матвиенко:

Валентина Матвиенко — Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет.

Вместе с тем за рождение третьего ребенка в Совете Федерации предлагают давать квартиру.

Негативными факторами влияния на рождаемость там назвали последствия демографических волн, повышение возраста вступления в брак и снижение количества детей на одну женщину.

Неравнодушные граждане организуют согласованные пикеты, высказываются в соцсетях за или против, обращаются к мнениям экспертов, чтобы самим разобраться в вопросе.

Так, в Казани прошёл согласованный митинг под лозунгами «Нет абортов — нет секса» и «Рожать или нет — выбор женщины».

Фото: «Бизнес Online».

Портал «Бизнес Online» цитирует организатора митинга Дарину Лунцову:

— Частные клиники могут быть единственной возможностью сделать аборт, например, женщине, у которой нет страховки. И есть опасения, что если у власти будет монополия на аборты, то она в любой момент сможет их запретить окончательно.

В Республике Татарстан частные клиники стали убирать аборты из перечня услуг, оставляя возможность сделать прерывание лишь в государственных клиниках. Как и в Крыму, где частные клиники также начали отказывать пациенткам, такими учреждениями интересуется Федеральная антимонопольная служба.

опрос

Мы опросили нескольких туляков по поводу того, что они думают о возможном запрете абортов. Лица не показываем по их просьбе.

Татьяна, 38 лет, воспитатель:

— О теме запрета абортов узнала от знакомой, заинтересовалась, просмотрела в интернете.

К абортам отношусь нейтрально. Я считаю, что у женщины должен быть выбор — рожать ей или нет. Бывают разные жизненные ситуации, когда аборт необходим и без медицинских показаний, а рожать только потому, что аборты запрещены или из-за страха осуждения общества, просто глупо.

Я считаю, чтобы снизить количество абортов, нужно просвещать подростков по способам контрацепции, начиная с 12 лет. И хорошо бы в школах ввести факультатив, раскрывающий проблему сексуального воспитания. Так меньше подростков делали бы аборты, а несовершеннолетние реже заражались половыми инфекциями. Ни в коем случае не умаляю роль родителей в этом вопросе! Но есть же семьи, где доверительных отношений нет. Зачастую родители слишком поздно узнают, что их ребенок начал вести половую жизнь.

К запрету абортов отношусь негативно: бывают разные ситуации в жизни, и, повторю, у женщины должен быть выбор.

Ирина, 44, педагог:

— Это личное дело каждой женщины. Да, это вредно для здоровья (хотя сейчас медицина и в этом вопросе шагнула вперёд), но решать должна именно беременная, делать ей аборт или нет. Чтобы снизить число абортов, нужна просветительская работа, а не запреты. Уроки полового воспитания в школах (кто считает это пропагандой раннего секса, тот кретин!), доступная контрацепция. В том числе и для мужчин, а то одна женщина за всё отдувается. Ещё нужно воспитывать осознанное отношение к появлению детей.

Кто должен этим заниматься, я не знаю. Минздрав уже позанимался — все развалилось. На школы просвещение свалить — они и так по уши во всём, за всё отвечают. Народу наверху много, вот пусть кто-то и отвечает.

Дмитрий, 32 года, специалист IT-сферы:

— О возможном запрете абортов узнал из новостной ленты. На мой взгляд, это патетика, имеющая лишь некоторое отношение к действительности.

Считаю, что прививать обществу в целом и детям в частности правильные максимы — адекватный вариант. А вот уронить жизнь народонаселения до ужасного уровня — неадекватный. Заниматься проблемой абортов должно государство. А собственно, кто ещё обладает достаточным уровнем субъектности? «Моё тело — моё дело» не прокатит, коль скоро ты часть общества.

А что вы думаете о запрете абортов? Обсудим в комментариях!