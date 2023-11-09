В Совете Федерации предложили давать квартиру за рождение третьего ребенка

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По мнению председателя СФ, государство должно в первую очередь улучшать условия семьям с детьми.

9 ноября в парламенте прошли слушания по вопросам семейной политики и поддержки рождаемости. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла ряд предложений по повышению демографии. Среди них — законодательное возвращение статуса многодетной семьи. Однако лучшей мотивацией, по мнению спикера СФ, является обеспечение жильем. Матвиенко напомнила: в те годы, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, при рождении третьего ребенка семья вставала на очередь и в течение года получала квартиру от государства.

— Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки. А в принципе, в первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми, — цитирует ТАСС председателя Совфеда.

Среди негативных факторов влияния на рождаемость перечислили последствия демографических волн, повышение возраста вступления в брак и снижение количества детей на одну женщину.