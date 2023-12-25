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Уличный опрос: что туляки ждут в новом году?
Фото Алексея Пирязева.

Уличный опрос: что туляки ждут в новом году?

Пора подводить итоги года: хорошие и... прекрасные!

До Нового года остается совсем чуть-чуть, Тула уже погружена в радостные новогодние хлопоты: выбирает подарки и самую пушистую елку. Осталось совсем немного времени — помечтать о будущем, представить себя напротив Деда Мороза и загадать желание. Чем запомнился тулякам уходящий год? И что они ждут в новом? Мы спросили у жителей города:

  1. Каким был Новый год в вашем детстве?
  2. Чем вам запомнился уходящий 2023 год?
  3. Что ожидаете в Новом году?
 

Ирина Анатольевна, 44 года, педагог:

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  1. В детстве всегда получала сладкий подарок. Сначала выбирала вкусные шоколадные конфеты! Сейчас дети, несмотря на разнообразие подарков, тоже больше всего ждут от Деда Мороза шуршащий мешок с конфетами.
  2. Уходящий год запомнился большой радостью: наконец-то на подоконнике все расцвело и ожило! В этом году у меня выросло множество прекрасных растений.
  3. В новом году хочу для себя и для всех родных здоровья и побольше радости. Всем — всего хорошего! А хорошее у каждого своё, пусть оно и сбудется!
 

Нина Андреевна, 85 лет, пенсионерка

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  1. В детстве Новый год плохо помню: рано пошла работать — всё время отдавала торговле. Мой папа был военным, он погиб на фронте. Но несмотря ни на что, мы с ребятами находили способ повеселиться: прыгали, бегали, радовались!
  2. Уходящий год мне запомнился подорожанием: продукты сейчас вон сколько стоят! Раньше, помню, в пятидесятые, колбаса такая была, что аж во рту таяла. И дешевая!
  3. В новом году собираюсь следить за политической жизнью страны: пройдут выборы, случится много всякого… Интересуюсь, потому что сама посвятила большую часть жизни политике: 22 года состояла в коммунистической партии!
 

Леонид Казакевич, 24 года, бармен:

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  1. В детстве я получал все, что хотел. Были и Бэтмены, и Лего, и сладости. Затем подрос, и добавилась техника: сотовые телефоны и прочее. Про новогодние подарки могу сказать: в каждом скрыта частица нас самих, часть теплого, семейного очага. Сейчас попросил бы у Деда Мороза компьютер, магию льда и руку и сердце Снегурочки.
  2. Жутким дискомфортом в спине! Мой матрас такой неудобный!
  3. В новом году ожидаю пополнения бытовых вещей: планирую купить ноутбук, телевизор и ортопедический матрас. Чтобы не спать, как в уходящем, в самых неудобных позах!
 

Галина Васильевна, 80 лет, пенсионерка:

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  1. У нас детство было другое: украшали елку конфетами и очень радовались. С теплотой вспоминаю семейный праздник: с братьями и сестрами ночью разворачивали конфеты и их уплетали.
  2. Уходящий год запомнился мне семейным теплом: я провела его с сестрой в другом городе.
  3. В новом году надеюсь, что Бог даст только хорошее. Жду чуда!
 

Виктория Александровна, 36 лет, продавец 

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  1. Новый год в детстве был отличным: радость, сладкие подарки!.. Всего уже и не вспомнишь, но сладости получала всегда.
  2. В 2023 году у меня случилось, кажется, всё на свете. Например, я просто пошла погулять с собачкой и… сломала челюсть! Меня «унёс» мой неаполитанский мастиф - 82 килограмма чистого веса! Погуляла отлично. Из хорошего: родилась моя любимая племянница.
  3. В новом году хочу, чтобы наши мужчины успешно вернулись домой и большей стабильности.
 

Нина Ивановна, 68 лет, пенсионерка:

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  1. В детстве Новый год был самым счастливым: после 30 лет, например, уже не так радостно! Тогда мандарины были в радость, а сейчас из-за того, что всё есть и нет дефицита, ощущается по-другому.
  2. Для меня уходящий год был не самым радостным: я, к сожалению, ослепла на один глаз.
  3. Грядущий год несёт большую радость: я сделаю операцию (на днях уже собираюсь в больницу) и снова буду видеть!
 

Иван Шаляпин, 26 лет, оператор станка ЧПУ:

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  1. Что я получал в подарок в детстве? Всего уже и не вспомнить, но сладкий подарок был всегда! Сейчас бы его и попросил не задумавшись! Ну и чтобы задуманное сбылось.
  2. Перед новым годом хочется оставить старое позади, например невыносимую жару, которую я запомнил в этом году.
  3. В новом году я жду больших перемен: переезда, начала новой жизни и, конечно же, любви!
 

Николай Александрович, 76 лет, пенсионер:

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  1. В детстве, к сожалению, было тяжело: мама растила нас двоих одна… Но хочется вспоминать только хорошее.
  2. Для меня этот год выдался не самым хорошим. Много всякого происходило со мной и вокруг меня. Но надо идти дальше, пусть нам всем хватит на это крепкого здоровья.
  3. В новом году особенно хочу обратиться к детям и подросткам: вылезайте из телефонов! Не заметите, как пройдет половина жизни! Игры должны быть совсем другими…
 

Анна Никулина, 19 лет, студентка:

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  1. Главным подарком всегда были игрушки. Однажды мне подарили набор кукол Bratz: 3 куклы, музыкальная аппаратура и классная одежда в комплекте. Счастью не было предела!
  2. Этот год запомнился внутренним ощущением детства: хочется почувствовать себя ребенком, с нетерпением ждать праздника, допрашивать близких, что они мне подарят.
  3. В следующем году хочу осознавать, что взрослею и меняюсь в лучшую сторону.
 

Николай Бокучава, строитель: 

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  1. В детстве был прекрасный Новый год: постоянно ходили к кому-то в гости, к нам тоже приходили. Сейчас праздную со своей большой семьёй: у меня жена, двое сыновей и четыре кота!
  2. Этот год запомнился в основном бытовыми заботами, особых приключений не было.
  3. А вот от следующего уже и не знаю, чего ожидать… Главное, чтобы он не был по обыкновению похож на предыдущий!
 

Чем вам запомнился старый год и чего ожидаете от нового? Пишите в комментариях!

Сюжет: Новый год-2024
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