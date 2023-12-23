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Обзор: что посмотреть в Москве в новогодние праздники
Фото предоставлено комитетом по туризму города Москвы.

Обзор: что посмотреть в Москве в новогодние праздники

Устроить свидание в кинотеатре со столетней историей, погрузиться в мир конструктивизма, увидеть старейший планетарий страны — составили подборку идей для путешествия в столицу. 

Myslo и комитет по туризму города Москвы представляют гид по интересным местам и активностям столицы. 

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По праздничному центру с аудиоспектаклями

Исследуем предновогоднюю столицу с променадом от сервиса RUSSPASS, где вместе со слушателем гуляют настоящие актеры — только в наушниках. Сюжетная линия сопровождается рассказами об архитектуре, интересных персонажах и историческими фактами о Москве. Прогулка будет насыщенной: около полутора часов по бульварному кольцу, дворикам Покровки, саду «Эрмитаж» и другим локациям. 

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Кинотеатр «МосКино»

Устали от долгих морозных прогулок? Самое время передохнуть в одном из кинотеатров старейшей кинопрокатной студии Москвы «МосКино». Сеть включает в себя 15 точек с атмосферными названиями по всему городу. Здесь можно найти кино на любой вкус: от артхаусных и фестивальных фильмов до новинок российского и зарубежного кинематографа. Также периодически проводятся предпремьерные показы и кинофестивали.

mos-kino.ru
 
Адреса кинотеатров:
  • «Космос» — пр. Мира, 109, метро «ВДНХ»;
  • «Салют» — ул. Кедрова, 14 к. 3, метро «Академическая»;
  • «Искра» — ул. Костякова, 10, метро «Тимирязевская»;
  • «Полет» — ул. Нелидовская, 10 стр. 1, метро «Сходненская»;
  • «Молодежный» — ул. Люблинская, 11, метро «Текстильщики»;
  • «Березка» — ул. Мартеновская, 25, метро «Новогиреево»;
  • «Вымпел» — ул. Коминтерна, 8, метро «Бабушкинская»;
  • «Звезда» — ул. Земляной Вал, 18 к. 22 стр. 2, метро «Курская»;
  • «Тула» — ул. Кухмистерова, 4, метро «Печатники»;
  • «Спутник» — ул. Солдатская, 15, метро «Авиамоторная»;
  • «Юность» — ул. Маршала Рыбалко, 1, метро «Октябрьское Поле»;
  • «Факел» — шоссе Энтузиастов, 15/16, метро «Авиамоторная».
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«Московское чаепитие»

Зима — самое подходящее время года для того, чтобы насладиться теплыми чайными напитками. Это можно совместить с путешествием в три столетия — с XVIII по XX века. На площадке «Московского чаепития» вас ждут мастер-классы, ярмарки, шоу, советские игры, экскурсии и концерты. Для самых творческих гостей программа включает в себя уроки мазурки, минуэта и полонеза.

А в чайном домике можно послушать историю появления культуры чая в России. Во времена императрицы Екатерины Великой чайные церемонии были для элитарного общества и лишь с XIX века стали общедоступными. Вход свободный, подробную информацию ищите на сайте журнала RUSSPASS.

 

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Каток ВДНХ

Тема катка на ВДНХ в этом сезоне — «Полет во времени» — отсылает к мечтам о космических полетах и стремлению к высоким достижениям. Каток площадью 9 тысяч кв. м огибает макет ракеты-носителя «Восток» и проходит около Центра «Космонавтика и авиация».

https://img.myslo.ru/Contents/da/73/cadb-8293-44a6-b15f-b483c514952c/e74e9e03-4ff4-468f-98cc-61cda4090e87.jpg

На катке регулярно выступают артисты, проходят утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, костюмированные вечеринки, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках выставки «Россия».

vdnh.ru

Москва, пр. Мира, 119-в, (Выставка достижений народного хозяйства).
Метро: «Выставочный центр», «ВДНХ», «Улица Сергея Эйзенштейна».

 

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Культурный центр «Зотов»

Лучшее место для исследования конструктивизма — центр «Зотов», который расположился в здании отреставрированного хлебозавода № 5. Оно существует с 1931 года и стало первым кольцевым хлебозаводом по системе инженера Георгия Марсакова. Несколько лет назад постройка была признана объектом культурного наследия регионального значения.

Пресня (1).jpg

Здесь можно послушать лекции об архитектуре и кино, заглянуть в книжный магазин, посетить концерты экспериментальной и авангардной музыки и, конечно, выставочное пространство.

centrezotov.ru

Москва, ул. Ходынская, 2, стр. 1 (ЖК «Пресня Сити»).
Метро: «Уулица 1905 года», «Белорусская».

Новый год в Москве(7).jpg

Московский планетарий

Это настоящий памятник советской архитектуры конструктивизма и один из старейших планетариев с почти столетней историей. Сегодня здесь несколько залов, и в одном из них — самый крупный в Европе купол со звездным небом. Гости получают возможность посетить экскурсии, лекции и понаблюдать за небесными телами в телескопы. Одна из самых популярных точек пространства — Большой Звездный зал, где можно посмотреть один из десяти научно-популярных фильмов о космосе.

planetarium-moscow.ru

Москва, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1.
Метро: «Баррикадная», «Краснопресненская», «Маяковская».

 

Если у вас возникли вопросы, всегда можно заглянуть в туристско-информационные центры Москвы, где вам помогут спланировать маршрут по новогодней Москве и предоставят всю полезную информацию.

В столице работает несколько ТИЦ: на Северном речном вокзале, в «Зарядье», аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, а также на Тверской площади.

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