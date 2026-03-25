Вы не устали – это весна! Что она делает с кожей, волосами и телом

Для организма весна – период адаптации к смене температур, дефицитам после зимы, активному солнцу. Поговорили с косметологом Ларисой Румянцевой о том, что делать с кожей, волосами и настроением.

Кожа: тусклость, сухость, пигментация

После зимы кожа обезвожена, замедлены процессы обновления, от первых лучей уже активного солнца усиливается пигментация. Кожа может шелушиться из-за ветра с пыльными частицами, в которых и пыльца, и остатки агрессивных реагентов, и вредные вещества от производств и автомобилей. А еще кожа перестает «дер­жать макияж», он только подчеркивает сероватый цвет лица и мелкие морщинки.

– Какие процедуры безопасно делать весной, а какие лучше отложить?

– Весной спокойно можно делать уходовые процедуры, массаж, биоревитализацию, мезотерапию, щадящие аппаратные методики.

А вот агрессивные – пилинги, шлифовки и часть световых/лазерных процедур – лучше перенести, потому что риск пигментации весной высок.

– Как бороться с пигментацией, не провоцируя её усиление? Можно сочетать фототерапию и солнце весной?

– Главное правило: сначала защита, потом коррекция. При пигментации база – это ежедневный SPF 50+, а уже потом осветляющие средства.

Из рабочих компонентов чаще всего используют ретиноиды, гидрохинон по показаниям. НО! Весной все эти активы надо убрать! И начинать ими пользоваться в осенне-зимний период. Фототерапию и активное солнце сочетать тоже плохая идея: перед и после IPL/световых процедур солнца советую избегать, иначе можно получить обратный эффект.

– Какие компоненты в уходе – must-have весной?

– Весной я бы выделила четыре опоры: SPF, антиоксиданты, увлажнение и мягкое обновление кожи. То есть: утром хороший увлажняющий крем, SPF каждый день, а вечером – сыворотки и кремы с PDRN.

Кстати, последние – это сейчас один из самых интересных трендов в косметологии, особенно в антивозрастном и восстановительном уходе. Это фрагменты ДНК, чаще всего полученные из молок лосося (очищенные и безопасные). По сути это «строительный материал» для клеток кожи.

– Как ухаживать за кожей рук: пигментация, сухость?

– Руки весной выдают всё первыми. От сухости помогает крем или мазь без отдушек после каждого мытья, лучше наносить их на слегка влажную кожу.

От пигментации – SPF на кисти каждый день и при необходимости осветляющий уход. Если руки уже не просто сухие, а в трещинах, краснеют, чешутся, это может быть уже экзема, и тут нужен другой подход.

– Какие ошибки совершают женщины весной?

– Убирают SPF, слишком часто делают агрессивные пилинги, пользуются скрабами.

– Что нужно для качества кожи: аппаратная косметология, инъекции, уход или всё вместе? И обязательно ли массаж?

– Правда обычно не в чем-то одном, а в грамотном сочетании. Качественная кожа – это домашний уход + процедуры по показаниям + иногда аппаратные методики + иногда инъекции.

Массаж тоже важен: он отлично работает на тонус, микроциркуляцию, снимает отёчность и улучшает качество тканей. Не магия, а система.

– Лицо, кожа и волосы отражают состояние здоровья. Что косметолог видит на лицах пациентов?

– Косметолог часто видит сигналы: тусклость, сухость, ломкость волос и ногтей, медленное восстановление кожи, выраженную чувствительность. Но честно: по лицу нельзя ставить диагноз. Иногда за «плохой кожей» стоят дефициты железа, B12, другие витаминные и обменные нарушения. И тогда одними баночками и уколами не обойдешься. Если кожа упорно не отвечает на хороший уход и процедуры, это уже повод смотреть анализы, питание, сон, ЖКТ и общее состояние здоровья.

Волосы: тусклые, тонкие и выпадают

– Как понять: выпадение волос – это норма или проблема?

– Небольшое выпадение волос каждый день – это нормально. Повод насторожиться, если волос стало заметно больше на расчёске, в душе и на полу; если поредение видно визуально, расширился пробор или волосы стали заметно тоньше.

Отдельный сигнал – если выпадение длится дольше нескольких месяцев и вы собираете их «пучками».

– Какие анализы нужно сдать при выпадении волос?

– Универсального списка «для всех» нет, но очень часто врач смотрит общий анализ крови, ферритин и другие показатели железа, ТТГ для щитовидной железы, а дальше — по ситуации. Потому что выпадение волос нередко связано не только с уходом, но и с внутренними причинами.

– Работают ли наружные средства или всё идёт изнутри?

– Нужно и то и другое. Если причина во внутреннем сбое – например дефиците железа, стрессе, гормональных изменениях или заболевании, – одними сыворотками вопрос не закрыть. Но наружные средства тоже могут работать: например, миноксидил – один из самых известных препаратов для стимуляции роста волос при некоторых формах выпадения. А также в кабинете у косметолога можно провести курс мезотерапии для кожи головы. То есть хороший подход – искать причину и помогать волосам с обеих сторон.

– Ваше отношение к массажу головы?

– Хорошее. Он может улучшать микроциркуляцию, помогать расслабиться, снижать напряжение; а стресс, как известно, тоже может усиливать выпадение волос. Но важно понимать: массаж не заменяет диагностику и не лечит.

– Какие ошибки в уходе и отношении к своим волосам усиливают их выпадение?

– Тугие причёски, постоянное натяжение волос, агрессивное обращение с мокрыми волосами, горячие инструменты без защиты, бесконечные эксперименты с уходом и попытка лечить серьёзное выпадение только масками и ампулами. Ещё одна ошибка – долго ждать, что «само пройдёт».

Тело: апатия и отеки

– Почему весной может появиться слабость и апатия?

– После зимы организм нередко выходит «на минималках»: меньше солнца, меньше движения, тяжелее режим, сбивается сон, накапливается усталость. Плюс именно в это время могут ярче проявляться дефицит витамина D или внутренние проблемы, например с щитовидной железой, и поэтому человек ощущает слабость, сонливость, апатию. Как будто «батарейка села».

– Какие анализы стоит сдать после зимы?

– Если есть жалобы, имеет смысл обсудить с врачом общий анализ крови, биохимию, сдать кровь на гормоны и паразитов. Это не «волшебный чек-лист для всех», но именно эти показатели чаще всего смотрят, когда нужно понять, человек просто устал от зимы или уже есть более серьезная причина.

– Как отличить нормальную усталость от дефицитов?

– Нормальная усталость обычно проходит, если человек выспался, восстановился, поел, снизил нагрузку. А вот если слабость держится неделями, не проходит после отдыха и к ней добавляется ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи, зябкость, «туман» в голове, одышка, снижение настроения, это уже повод не гадать, а разбираться вместе с врачом.

– Как вы себя поддерживаете?

– Я за очень несложную схему: сон, белок в рационе, вода, движение, дневные прогулки и спокойный режим без попытки «выжать из себя максимум».

И ещё – не списывать всё на сезон. Если слабость затянулась, лучше не терпеть героически, а проверить базовые показатели. Ведь наше тело в целом всегда дает нам подсказки, прислушивайтесь к себе.