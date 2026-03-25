Тату как у Джорджа Клуни, штрихкод и тигры: как изменилась индустрия тату в Туле

21 марта — Всемирный день татуировки. Мастер тату Дмитрий Калугин рассказал Myslo, как зарождалась в Туле эта культура и как она изменилась сейчас.

Фото Алексея Пирязева.

История татуировок исчисляется тысячелетиями. Технология создания стойких рисунков на коже была известна еще до нашей эры. Но доступна она была лишь высокопоставленным особам. В Древнем Египте их обладателями были правители и их приближенные. Сегодня уже не надо долго двигаться по карьерной лестнице, чтобы заслужить право украшать свое тело.

Мастерская Дмитрия Калугина похожа на ретромузей. Помимо тематических плакатов, здесь целая коллекция самодельных тату-машинок, старинных предметов, музыкальные инструменты, а также картины Дмитрия.

Разнообразные диковинки в стенах одной комнаты обретают некое единение и характеризуют увлечения мастера. Здесь он и набивает тату, и в свободное от заказов время занимается живописью.

В Туле тату начали набирать популярность в 90-х. В числе тех, кто стоял у истоков этой культуры, был Дмитрий Калугин. Он коренной туляк. Родился в 1976 году. Окончил художественное училище и устроился расписывать самовары на завод «Штамп». Тогда же собрал свою первую тату-машинку и опробовал её на отцовском плече.

– Я начинал работать на дому, псевдоним у меня был Татульский. У меня была машинка – моторчик от плеера и струна. Все бандиты ехали в Мясново, ко мне домой. С самого утра гудела в квартире толпа: кто-то еще листает картинки, выбирает рисунок, кому-то уже набиваю, – вспоминает Дмитрий. – В 1996-м на ул. Революции открыли с друзьями салон «Татунхамон», а через некоторое время еще один на первом этаже гостиницы «Тула» и назвали его «Татула». Но случился дефолт, и салон пришлось закрыть. Затем я устроился работать в другой салон. Легендарное тату на лобке «Мой хозяин Андрюшка Решетников» была набита именно тогда. Мужчина сопровождал свою даму и наблюдал за процессом моей работы.

– Какой внутри была первая студия?

– Интерьер простой: рукомойник, диван, небольшой набор пигментов и самодельная машинка. Компьютеров, конечно, не было. Эскиз рисовали от руки и переводили на термобумагу. Если большое тату, то это выглядело как аппликация: термобумагу приклеивали скотчем и далее уже корректировался эскиз, чтобы рисунок органично смотрелся с учетом индивидуальных объемов части тела.

Сейчас многие создают эскизы уже с помощью ИИ. Но если нет художественного видения, то такие ляпы получаются у некоторых мастеров! Поэтому всем рекомендую: прежде чем записываться к тому или иному мастеру, внимательно изучите его работы и творческий путь.

– Что чаще всего в 90-х и нулевых просили набить и что просят сейчас?

– В 1996 году вышел фильм «От заката до рассвета», и все бандиты поголовно хотели тату как у Джорджа Клуни – в виде языков пламени.

Потом пошла мода на иероглифы: любовь, деньги, счастье. Девушки часто просили на крестце набить какой-нибудь орнамент: модны же были заниженные джинсы, а из-под них-то и выглядывала татуировка. Затем тренд сменился на штрихкоды. Сейчас нет каких-то мегапопулярных трендов. Выбор очень большой. У каждого клиента свои предложения, и это здорово. Не заскучаешь!

– В 90-х были самодельные машинки. А чем работаете сейчас?

– И старенькой индукционной, и современной. Для тол-стой кожи использую индукционную: ею лучше работать, и прокрас выходит более четкий.

– Как создается эскиз будущего тату? Насколько важно, чтобы клиент доверял мнению мастера?

– Если человек совсем не знает, чего хочет, то ничего страшного. Можно поговорить, выяснить, какой стиль ему ближе, что он любит, чем увлекается. И уже придем к какому-то решению. Часто так бывает.

Если человек приходит и говорит: «Я хочу тигра или волка», тут все просто: определяемся, куда бьем, смотрим, что лучше ложится. Но вот когда он отправляет эскиз, например, жене – то есть мастер советует одно, а последнее слово за женой, – такое не люблю, это угнетает.

Когда мнение клиента идет совсем в разрез с моим, то я не спорю. Просто повышаю цену, потому что в этом случае порчу свою репутацию. А это стоит денег. Часто и отговариваю, ну или как минимум притормаживаю, чтобы человек подумал хорошо, если, например, хочет что-то набить на кистях или лице.

– Как мастера относятся, если клиент забивается у разных мастеров?

– Если он возвращается к тебе, то это приятно. Но в целом нормально и если он бьется у разных мастеров. Это как коллекционер – собирает работы.

– Можете рассказать о человеке по его тату?

– Да, рисунки многое могут рассказать. Например, геометричные, остроконечные узоры выбирают, как правило, педанты и перфекционисты. А, так сказать, наивные и детские – чаще всего простые, легкие, компанейские люди.

– Какие есть приметы, связанные с тату?

– Я уверен, что татуировка «привязывает». У меня был клиент: он хотел иероглиф «Свобода», а мастер ошибся и нарисовал «Хаос». Когда парень узнал настоящее значение иероглифа, у него уже сгорела дача и машина. И поэтому он решил ее перебить. Я верю, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Если во всю спину написать «Беда», «Горе», то по-любому что-то пойдет не так. Надо внимательно подходить к выбору рисунка.

