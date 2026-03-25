История одной семьи – история дома в экопосёлке Шелес

Молодые IT-специалисты Михаил и Анастасия переехали в Тулу из шумной Москвы. Но довольно быстро поняли: даже этот городской ритм для них слишком активный. Хотелось больше пространства, природы и тишины.

Однажды друзья пригласили их на дачу рядом с большим лесом. Эта поездка многое изменила.

— Наверное, не секрет, что в сфере IT работают люди, которым важно уединение и спокойная атмосфера для работы, чтобы ничто не отвлекало, — рассказывает Анастасия. 

— Когда мы оказались рядом с этим лесом, просто влюбились в него. Он удивительно густой, живой, настоящий. Нас поразила его мощь, запахи, флора и фауна. Тогда и возникла мысль: как было бы здорово жить рядом с таким лесом!

Позже они узнали, что рядом с этим лесным массивом начинается строительство нового коттеджного поселка.

— Когда мы услышали об этом, сразу подумали: кажется, это судьба, — улыбается Анастасия.

Так Михаил и Анастасия стали покупателями дома в коттеджном поселке «Шелес». Будущий дом они выбрали среднего размера — просторный, но уютный.

— Мы сразу почувствовали, что это будет наше родовое гнездо, — говорит Михаил. — У нас есть мечта: большой стол на веранде, за которым собирается вся семья — мы, родители, наши дети. Пока дети только в планах, но мы уже видим эту картину. Рядом домашние питомцы, вокруг сад, цветы… Настоящий семейный дом.

По плану строительство дома завершится в конце строительного сезона этого года.

— Свой дом, свой участок, цветник, сад, тишина и свежий воздух. Когда вокруг природа, и никто не мешает просто жить и наслаждаться этим спокойствием, — говорит Анастасия.

И похоже, именно такую жизнь они нашли в «Шелесе».

Архитектурная эстетика около леса

«Шелес» — это не просто коттеджный поселок. Это архитектурная концепция, где каждая деталь подчинена идее гармонии. Все дома выполнены в едином архитектурном стиле: благородный кирпич, строгая геометрия фасадов, большие окна, наполняющие пространство светом. Такой архитектурный язык сегодня можно увидеть в лучших европейских пригородах — спокойный и эстетичный.

Здесь нет случайной застройки или визуального хаоса — участки продаются только с подрядом на строительство дома. Улицы выглядят аккуратно и цельно, словно это небольшое европейское поселение, расположившееся на границе величественного леса площадью 500 гектаров.

Поселок, где удобно жить

Современный загородный дом — это уже не про компромисс между природой и комфортом. Это новый уровень качества жизни.

В «Шелесе» предусмотрено всё, что делает загородную жизнь по-настоящему удобной:

  • закрытая территория с системой безопасности;
  • все инженерные коммуникации;
  • широкие асфальтированные дороги и освещение;
  • детская и спортивная площадки;
  • прокат спортивного инвентаря;
  • собственный фермерский магазин. 

При этом город остается совсем рядом — дорога до проспекта Ленина занимает около двадцати минут.

Новая роскошь — воздух, свобода и тишина

Сегодня представление о роскоши меняется. Если раньше её измеряли квадратными метрами в центре города, то теперь всё чаще — количеством воздуха, света и пространства вокруг.

Собственный дом среди природы, утренний кофе на террасе, прогулка по лесу, детский смех во дворе и вечерняя тишина без городского шума — именно такие простые вещи становятся настоящей ценностью.

Поселок «Шелес» создается именно для такой жизни. Жизни, в которой есть баланс между природой и современным комфортом, где каждый день начинается не со спешки, а с ощущения спокойствия. Именно поэтому дом здесь становится не просто покупкой, а инвестицией в качество жизни.


Максим фото.png
Максим Митраков,
автор и основатель поселка

Высшее строительное образование. 25 реализованных проектов жилых поселков, автор генеральных планов городов и районов. С 2007 года в проектировании, с 2012 года в строительстве, с 2016 года в технадзоре. Член НОПРИЗ и НОСТРОЙ.

моё фото_фон.jpg
Владимир Головченко,
автор и основатель поселка

Высшее строительное образование. С 2005 года в проектировании, с 2016 года в техническом надзоре и строительном контроле. Член Союза архитекторов России и НОПРИЗ.

Тула, проспект Ленина, 80
+7 (4872) 79-00-98
+7-930-792-67-00
шелес.рф

лого.png
Реклама. ООО «Прайм». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф
