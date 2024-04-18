Варикозное расширение вен: почему возникает и как лечить

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У варикоза нет понятия «женская», «мужская» или «возрастная» болезнь. В той или иной степени он проявляется у каждой второй женщины и каждого третьего мужчины старше 25 лет.

Почему возникает варикоз

У представительниц прекрасного пола варикозное расширение вен встречается чаще: почти всегда передается по женской линии по наследству. Если у мамы или бабушки есть проблемы с венами, то с большой долей вероятности эта болезнь проявится у дочери и внучки.

Провоцирует деформацию и изменение стенок вен частое и длительное повышенное давление, в первую очередь в брюшной полости. В зоне риска — спортсмены, поднимающие тяжести, беременные, а также люди с лишним весом и различными гормональными изменениями.

Варикоз может быть и профессиональной болезнью. Она свойственна парикмахерам, продавцам и многим другим специалистам, которым приходится весь день проводить на ногах.

Длительное сидячее положение также может привести к этой болезни из-за пережатия вен в области паха и, как следствие, изменения давления верхней и нижней части туловища. А значит, в зоне риска — водители, офисные работники и те, кому приходится часто совершать перелеты или на машине отправляться в командировку. К этой же категории относятся и все те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как лечить

Хирург клиники «Эксперт» Екатерина Самсонова рассказала, как лечить варикоз и можно ли взять его под контроль.

— Кровеносная система — это «метро» нашего организма, по которому кровь разносит к каждой клеточке кислород и другие жизненно важные микроэлементы. Если проходимость «тоннеля» нарушается — сужается, расширяется или его заслоняет тромб, то процесс «доставки» замедляется. Именно поэтому очень важно тем, у кого есть генетическая предрасположенность, своевременно проходить профилактические осмотры и регулярно посещать врача, если диагноз уже поставлен, — пояснила Екатерина Самсонова.

Если жалоб нет, но наследственный фактор варикоза присутствует, таким пациентам необходимо раз в год посещать флеболога или сосудистого хирурга и проходить ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

Наблюдение за состоянием вен ног в клинке «Эксперт» проводится с помощью ультразвукового исследования.

— Если есть постоянный мониторинг состояния вен, то врач видит, присутствуют ли изменения, и понимает их динамику. Под динамикой понимается увеличение расстояния между стенками сосудов.

Варикоз развивается постепенно и проходит в несколько этапов, если его не лечить:

Внешне не проявляется, но к концу дня в голенях и стопах чувствуется усталость. К утру тяжесть проходит. Многие не замечают этот симптом, считая нормальной усталость в конце рабочего дня, особенно если обувь не самая удобная. В случае генетической предрасположенности не стоит игнорировать этот сигнал организма. На данном этапе подобранная врачом терапия будет наиболее эффективной. Начинают просвечивать первые сосудистые звездочки и ретикулярные вены, вызывая легкую боль или дискомфорт, периодически — зуд и покраснение кожи. Всё это сопровождают отеки и тяжесть в ногах к концу дня. Вены выпуклые, опухшие, скрученные. Зуд, болезненность и отеки — постоянные спутники. Покраснение, жжение, сильная боль и трудность передвижения, вены еще крупнее и узловатее. Высока вероятность образования кровоточащих и длительно заживающих трофических язв. Также есть риск появления тромбов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Тромбофлебит — это одна из опасностей варикозного расширенных вен. Он может проявиться при повышенной физической нагрузке, ударе или ушибе зоны расширения вен, — отметила Екатерина Самсонова. — Любая травматизация стенки сосуда может запустить старт процесса тромбообразования, а это нарушение оттока крови. Сначала тромбофлебит проявляет себя как покраснение, а в дальнейшем — воспаление, сильный отек и боль.

Если своевременно обратиться к врачу, то вполне вероятно удастся взять болезнь под контроль с помощью консервативной терапии.

Прежде всего это медикаментозное лечение. Пациенту прописывают венотоники, которые улучшают и поддерживают эластичность стенки сосудов. В дополнение к этому может идти эластичная компрессия — чулки или эластичное бинтование.

— Большой поток доступной информации о способах лечения варикоза лишь отягощает работу врачей. Всегда есть те пациенты, которые сначала попробуют самостоятельно излечиться, пропишут себе таблетки, мази или испытают на себе методы народной медицины. К сожалению, грамотную и адекватную терапию может подобрать только врач. Он учтет и сопутствующие заболевания, и степень развития варикозной болезни. Зачастую поклонники самолечения приходят уже с запущенными стадиями.

Лазерная хирургия

Показание для хирургического вмешательства — расширение вен в области бедра, в паху более 5 мм, а также несостоятельность венозных клапанов, присутствие отека, жжения и боли в вечернее время в икроножных мышцах и быстрая усталость. Это говорит о прогрессировании варикозной болезни и необходимости операции.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Операция в клинике «Эксперт» — это современное оборудование, точность, безболезненность и минимальная травматичность.

— Лазерная методика считается золотым стандартом в медицине. При наличии показаний мы выполняем лазерное удаление вен нижних конечностей без боли и шрамов.

В клинике пациент проводит полдня: утром выполняется операция, затем еще порядка 4 часов за состоянием наблюдает врач. Если состояние стабильное — пациент выписывается на амбулаторное лечение. Следующий прием — через 7 дней, а повторный визит — через 2 месяца. Лазерное удаление вен — это удобно, поскольку заживление проходит легко и быстро, не требуется ежедневного наблюдения пациента.

Если человек работает удаленно, то уже в тот же или на следующий день после операции он может вернуться к своим трудовым обязанностям.

Приоритет для операции — холодный сезон с сентября по май.

Важно, что возраст, даже самый почтенный, не является противопоказанием для данного вида хирургического вмешательства.

Только лишь некоторые хронические болезни могут помешать выполнить операцию. Для их исключения обязательно проводится предоперационная подготовка: выполняется анализ крови, рентген легких и ЭКГ. Если по этим обследованиям нет противопоказаний, то операция будет проведена.

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