  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. The Hatters, 6-летие «Октавы» и АКМ в финале: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
The Hatters, 6-летие «Октавы» и АКМ в финале: выходные в Туле

The Hatters, 6-летие «Октавы» и АКМ в финале: выходные в Туле

А еще финал «Молотняка-2024», новый сезон Оружейной лиги КВН и много концертов — в нашем обзоре.

The Hatters

Когда: 19 апреля, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
 

The Hatters

19 апреля в Concert Hall выступят The Hatters.

Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

 

6-летие «Октавы»

Когда: 20 апреля, суббота, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

6-летие «Октавы»

20 апреля «Октава» отмечает шестой День рождения и приглашает присоединиться к празднику.

В этом году это не только праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством. 

Полная программа по ссылке.

 

АКМ — «Нефтяник»

Когда: 19 апреля, пятница, 19.00.
Где: Ледовый дворец.
 

АКМ — «Нефтяник»

19 апреля в Ледовом дворце пройдет финальный матч Кубка Петрова между АКМ и «Нефтяником».

 

Аффинаж

Когда: 20 апреля, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1300 руб.
 

Аффинаж

20 апреля в Concert Hall выступит группа «Аффинаж».

Вера в свое творчество и любовь к музыке — вот главные движущие силы «Аффинаж». За эти годы звучание группы расширилось, состав обогатился ударными и перкуссией, стилистические эксперименты удивляют старых слушателей и привлекают новых от альбома к альбому.

 

Финал «Молотняка-2024»

Когда: 21 апреля, воскресенье, 17.30.
Где: Concert Hall.
 

Финал «Молотняка-2024»

21 апреля в Concert Hall пройдет финал 16-го концертного сезона тульского фестиваля молодых рок-групп «Молотняк-2024».

 

Сюзанна

Когда: 20 апреля, суббота, 20.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Сюзанна

20 апреля в рамках 6-летия «Октавы» выступит самобытная певица и композитор Сюзанна.

 

Сова

Когда: 21 апреля, воскресенье, 20.00.
Где: Пушкинский пр., 4А.
Стоимость: от 900 руб.
 

Сова

21 апреля в кафе «Суп с котом» выступит группа «Сова». Коллектив отправляется в большой весенний тур, чтобы презентовать свой новый, четвертый по счету альбом. 

 

АКМ — «Нефтяник»

Когда: 19 апреля, пятница, 19.00.
Где: Ледовый дворец.
 

АКМ — «Нефтяник»

19 апреля в Ледовом дворце пройдет финальный матч Кубка Петрова между АКМ и «Нефтяником».

 

Оружейная лига КВН

Когда: 20-21 апреля, суббота, воскресенье, 16.00.
Где: Актовый зал ТулГУ.
Забронировать билеты можно по ссылке.
 

Оружейная лига КВН

20 и 21 апреля в актовом зале ТулГУ стартует новый сезон Оружейной лиги КВН.

 

Любовная отповедь

Когда: 21 апреля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

21 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

а что в кино?

Онегин

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди, он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения.

Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
вчера, в 17:15 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Варикозное расширение вен: почему возникает и как лечить
Варикозное расширение вен: почему возникает и как лечить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.