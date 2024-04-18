The Hatters, 6-летие «Октавы» и АКМ в финале: выходные в Туле

The Hatters
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
19 апреля в Concert Hall выступят The Hatters.
Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.
6-летие «Октавы»
Где: Кластер «Октава».
20 апреля «Октава» отмечает шестой День рождения и приглашает присоединиться к празднику.
В этом году это не только праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством.
Полная программа по ссылке.
АКМ — «Нефтяник»
19 апреля в Ледовом дворце пройдет финальный матч Кубка Петрова между АКМ и «Нефтяником».
Аффинаж
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1300 руб.
20 апреля в Concert Hall выступит группа «Аффинаж».
Вера в свое творчество и любовь к музыке — вот главные движущие силы «Аффинаж». За эти годы звучание группы расширилось, состав обогатился ударными и перкуссией, стилистические эксперименты удивляют старых слушателей и привлекают новых от альбома к альбому.
Финал «Молотняка-2024»
Где: Concert Hall.
21 апреля в Concert Hall пройдет финал 16-го концертного сезона тульского фестиваля молодых рок-групп «Молотняк-2024».
Сюзанна
20 апреля в рамках 6-летия «Октавы» выступит самобытная певица и композитор Сюзанна.
Сова
Где: Пушкинский пр., 4А.
Стоимость: от 900 руб.
21 апреля в кафе «Суп с котом» выступит группа «Сова». Коллектив отправляется в большой весенний тур, чтобы презентовать свой новый, четвертый по счету альбом.
АКМ — «Нефтяник»
19 апреля в Ледовом дворце пройдет финальный матч Кубка Петрова между АКМ и «Нефтяником».
Оружейная лига КВН
Где: Актовый зал ТулГУ.
Забронировать билеты можно по ссылке.
20 и 21 апреля в актовом зале ТулГУ стартует новый сезон Оружейной лиги КВН.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
21 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Онегин
Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…