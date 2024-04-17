Похудение без диет и тренировок: идеальная фигура к лету

Александр Варев, генеральный директор
— Часто ощущение уверенности начинается с эстетики тела. Тысячи наших пациенток достигли такой уверенности в себе и личностного удовлетворения, решившись на липосакцию, абдоминопластику или бариатрию. Они почувствовали, как изменилось их самоощущение и восприятие собственного тела. Много умных слов, расскажем о каждом простым языком.
У каждой цели есть первый шаг. И снижение веса — не исключение.
Дмитрий Зайцев, хирург
— Предположим, вы потратили массу сил и вам удалось избавиться от 10-15 кг. Казалось бы, мечта начинает сбываться, и скоро на весах появится желаемая цифра. Но радость оказывается непродолжительной, и те килограммы, которые удалось сбросить, снова вернулись. А иногда вес еще больше увеличивается.
Что делать в подобной ситуации?
Помнить, что безвыходных положений не бывает и действовать нужно последовательно, начиная всегда с малого:
- проверить свой индекс массы тела и понять, страдаете ли вы ожирением;
- собраться с мыслями и отправиться на консультацию к доктору.
Избавиться от лишнего веса раз и навсегда возможно с помощью бариатрической хирургии.
Бариатрия — быстрый способ борьбы с ожирением.
Как это происходит?
- Бариатрические операции — это малоинвазивные хирургические вмешательства. Они выполняются эндоскопически (баллон) или лапароскопически (бандаж) — без разрезов, без реабилитации.
- Главный эффект — потеря веса. Вместе с потерей килограммов появляется чувство легкости, радости, кипящей энергии, желание жить, двигаться, радоваться. И конечно, чувство эйфории от видимого результата.
- Вместе с ожирением исчезают и другие серьезные проблемы, которые являются очень частыми спутниками этого заболевания.
Что является медицинскими показаниями?
1. Эндокринные нарушения. Например, если у вас имеется тяжелый сахарный диабет второго типа, в этом случае бариатрическая операция направлена в первую очередь на лечение эндокринного заболевания и только во вторую очередь — на борьбу с лишним весом (хотя эти заболевания очень тесно взаимосвязаны).
2. Ожирение в анамнезе жизни. То есть мы знаем, что вы ранее весили значительно больше. Ценой определённых усилий (диета, спорт, психотерапия) сумели похудеть до нормы, но удержать этот вес не можете (лишние килограммы возвращаются).
Хотите раз и навсегда избавиться от лишнего веса? Вашу проблему можно решить в Л’Мед.
Операции выполняет Дмитрий Игоревич Зайцев:
- хирург высшей квалификационной категории,
- 30 лет хирургической практики,
- 20 000 успешных операций.
Идеальная форма тела — мечта многих.
Андрей Коновалов, хирург
— Некоторые недостатки можно устранить диетами, занятиями в спортзале. Но все это требует времени, усилий, силы воли и немалых материальных вложений. А результат часто бывает недолговечным. Оптимальное решение проблемы — бодиконтуринг.
Липосакция и абдоминопластика входят в топ-5 эстетических операций во всем мире. Это не панацея для снижения веса, а способ улучшения контуров тела путем удаления локальных жировых отложений — «жировых ловушек». Операция помогает сделать контуры тела более эстетичными и привлекательными.
Показания:
- коррекция фигуры (живот/бедра/талия),
- устранение локальных отложений жира — «жировых ловушек».
Сколько жира можно удалить за одну операцию?
- в области живота — до 3 литров,
- в области бедер — до 2 литров.
Эффект от липосакции.
Предварительно оценить результаты можно уже через 2 недели, а через 2-3 месяца окончательно сформируются новые очертания силуэта. Чтобы эффект сохранился надолго, важно также изменить образ жизни, увеличив физические нагрузки и пересмотрев режим питания.
Самое главное в пластике — золотые руки хирурга.
Не нужно обманываться новыми технологиями и верить, что после пробуждения отражение в зеркале будет как у моделей со страниц глянца. Результаты процедуры главным образом зависят даже не от оборудования, а от опыта и умений врача.
Липосакцию и абдоминопластику проводит Андрей Витальевич Коновалов:
- сертифицированный пластический хирург,
- сертифицированный врач-онколог,
- врач-хирург высшей квалификационной категории,
- кандидат медицинских наук,
- 23 года хирургической практики,
- 15 000 успешно проведенных операций.
А знаете, что нам не нравится в фото «до» и «после»? Они не покажут самого главного — сияющего взгляда при покупке нового белья и купальника, уверенности в собственной сексуальности и исходящего от женщины состояния гармонии.
Берегите себя и доверяйте только профессионалам.
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