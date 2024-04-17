Похудение без диет и тренировок: идеальная фигура к лету

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Полезный гайд для тех, кто любит «вкусняшки» и не может найти время на спорт.

Александр Варев, генеральный директор — Часто ощущение уверенности начинается с эстетики тела. Тысячи наших пациенток достигли такой уверенности в себе и личностного удовлетворения, решившись на липосакцию, абдоминопластику или бариатрию. Они почувствовали, как изменилось их самоощущение и восприятие собственного тела. Много умных слов, расскажем о каждом простым языком.



У каждой цели есть первый шаг. И снижение веса — не исключение.

Дмитрий Зайцев, хирург — Предположим, вы потратили массу сил и вам удалось избавиться от 10-15 кг. Казалось бы, мечта начинает сбываться, и скоро на весах появится желаемая цифра. Но радость оказывается непродолжительной, и те килограммы, которые удалось сбросить, снова вернулись. А иногда вес еще больше увеличивается.





Что делать в подобной ситуации?

Помнить, что безвыходных положений не бывает и действовать нужно последовательно, начиная всегда с малого:

проверить свой индекс массы тела и понять, страдаете ли вы ожирением;

собраться с мыслями и отправиться на консультацию к доктору.

Избавиться от лишнего веса раз и навсегда возможно с помощью бариатрической хирургии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Бариатрия — быстрый способ борьбы с ожирением.

Как это происходит?

Бариатрические операции — это малоинвазивные хирургические вмешательства. Они выполняются эндоскопически (баллон) или лапароскопически (бандаж) — без разрезов, без реабилитации. Главный эффект — потеря веса. Вместе с потерей килограммов появляется чувство легкости, радости, кипящей энергии, желание жить, двигаться, радоваться. И конечно, чувство эйфории от видимого результата. Вместе с ожирением исчезают и другие серьезные проблемы, которые являются очень частыми спутниками этого заболевания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Что является медицинскими показаниями?



1. Эндокринные нарушения. Например, если у вас имеется тяжелый сахарный диабет второго типа, в этом случае бариатрическая операция направлена в первую очередь на лечение эндокринного заболевания и только во вторую очередь — на борьбу с лишним весом (хотя эти заболевания очень тесно взаимосвязаны).



2. Ожирение в анамнезе жизни. То есть мы знаем, что вы ранее весили значительно больше. Ценой определённых усилий (диета, спорт, психотерапия) сумели похудеть до нормы, но удержать этот вес не можете (лишние килограммы возвращаются).

Хотите раз и навсегда избавиться от лишнего веса? Вашу проблему можно решить в Л’Мед.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Операции выполняет Дмитрий Игоревич Зайцев:

хирург высшей квалификационной категории,

30 лет хирургической практики,

20 000 успешных операций.

Идеальная форма тела — мечта многих.