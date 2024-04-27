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Как сделать стильное и современное приглашение на свадьбу?
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Как сделать стильное и современное приглашение на свадьбу?

Подготовить уникальное и качественное приглашение на свадьбу — тот ещё квест для молодоженов.

Нужно найти талантливого дизайнера, донести до него ваше видение, выбрать ответственную типографию, которая не задержит печать до последнего дня.

Если всё сложится отлично, у вас в руках окажутся красивые печатные карточки, которые лишь расскажут гостям о дате и месте счастливого события. Но что если сделать не просто приглашение, а настоящий сайт о вашей свадьбе?

Свадебный сайт-приглашение — тренд и полезный помощник в организации.

Онлайн-приглашение — стильный и современный способ сообщить гостям всё, что им нужно знать об этом счастливом дне. А самое главное, что для его создания необязательно искать дизайнеров и программистов: вы можете сделать сайт-приглашение самостоятельно.

Простой и удобный конструктор свадебных сайтов от сервиса вишлистов «Подаркус» — это продуманный в деталях инструмент, в котором вы можете собрать уникальное приглашение со всей важной информацией для гостей. И больше того: сервис предусмотрел возможность добавить к сайту список желанных подарков и умного бота в Телеграме, который соберет обратную связь от гостей, чтобы мероприятие точно прошло по плану.

Создайте идеальное онлайн-приглашение для гостей без дизайнеров и программистов!

Выберите оформление сайта в стиле своей свадьбы. Дизайнеры «Подаркуса» подготовили несколько концепций оформления, которые помогут отразить задумку любой свадьбы. У вас нежный или бунтарский праздник? Пары с разными характерами смогут найти свой вариант.

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Попробуйте разные цвета и шрифты. После того как вы определитесь с темой оформления, которая больше всего отражает вашу пару, можно выбрать цвета и шрифты. «Подаркус» опросил десятки молодоженов, чтобы предложить самые трендовые решения.

Расскажите гостям о плане мероприятия. В отличие от печатной карточки с приглашением, на сайте вы можете подробно рассказать гостям о том, что запланировали в этот важный день. В конструкторе есть блоки, в которых можно указать время и место каждого этапа свадьбы, например: где и когда состоится регистрация, банкет, будет ли общая фотосессия.

 

Если гостям предстоит добраться куда-то самостоятельно, поставьте к каждому событию геоточку для навигации.

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Ответьте на самые важные вопросы гостей. В разделе «Вопрос-ответ» можно сообщить гостям всё, что им стоит знать о правилах вашей свадьбы: будет ли дресс-код, можно ли взять с собой пару или детей, хотите ли вы получить в этот день цветы. Этот раздел поможет вам освободить себя от долгих переписок с каждым гостем.

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Получите от гостей подтверждение участия и другую нужную информацию в ваш Телеграм. Вы можете добавить к сайту ссылку на бот в Телеграме для сбора обратной связи от гостей. Бот соберет полный итоговый список гостей, узнает, какие блюда они предпочли и сколько алкоголя нужно заказать на праздник.

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Добавьте вишлист с желанными подарками, если хотите получить что-то конкретное. Вишлист — это список подарков, которым вы будете особенно рады в этот день.

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Добавьте вишлист на сайт, чтобы гости, которые захотят преподнести что-то особенное, могли на него ориентироваться.

Уже назначили дату? Попробуйте создать сайт о вашей свадьбе бесплатно.

Переходите в конструктор вашего идеального свадебного приглашения.
Создавайте сколько угодно вариантов сайта — это бесплатно, а готовое приглашение можно опубликовать на целых полгода.

Реклама. ООО «Подаркус».

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