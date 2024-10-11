Наполеон уже не в моде и почему психологические ретриты хороши не для всех: интервью с психиатром

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В День психического здоровья, 10 октября, Myslo поговорил с заместителем главного врача Тульской областной психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева по поликлинической работе Еленой Кузнецовой.

В Тульской области в психоневрологических диспансерах на учете состоит порядка 12 тыс. человек. В масштабах региона это не так много — около 1%. Под наблюдением — так называемые «острые» больные. В целом же пациентов у психиатров и психотерапевтов намного больше. И это хорошо!

Елена Кузнецова — Сегодня гораздо больше людей записываются на прием к психиатру или психотерапевту, чем, например, 15 лет назад. Постепенно общественное мнение меняется, приходит понимание, что своевременное обращение к специалисту избавит в будущем от многих проблем, поэтому нужно заботиться о психическом здоровье наравне с физическим. Заблуждение о том, что раз переступил черту психдиспансера и на тебе уже клеймо психически больного, постепенно уходит в прошлое.

— С какими жалобами туляки обращаются за психиатрической помощью?

— Большая часть наших пациентов — молодежь и люди старшего пенсионного возраста. Первые приходят, чтобы разобраться в проблеме: стал себя плохо чувствовать, раньше было не так. Многие из тех, кто обращается, активны, многого добивались, везде успевали: и учиться, и работать, вести несколько проектов. Избыточная нагрузка на нервную систему и приводит их к нам. Это хорошо, что люди нам доверяют. Мы с ними прорабатываем, что нельзя объять необъятное, и это нормально. И хорошо, когда человек обращается вовремя, а не когда он уже не спит и не ест, худеет до 30 кг, выпадает из обычной жизни. В таком состоянии лечить будет гораздо сложнее.

Возрастные пациенты тоже обращаются к нам, потому что у них появилось время заняться собой и своим здоровьем. Кроме этого, есть заболевания, которые предполагают совместную помощь со стороны невролога и психиатра, например деменция.

— Что провоцирует обращение за психиатрической помощью?

— Если говорить об острых состояниях — это бред, галлюцинации, которые подстраиваются под реальность, под то, о чем говорят в новостях, в транспорте и очередях. Такие пациенты быстро вплетают актуальные события в свою фабулу.

Наполеоном себя сейчас уже никто не называет — сегодня другие великие люди на арене.

Конечно же, никуда не делись «соседи, проникающие сквозь стены и устанавливающие камеры и прослушку». Также в острых состояниях пациенты рассказывают о связях с космосом, богом, вселенной.

Различные невротические состояния также во многом связаны с новостной повесткой, особенно это актуально было в пандемию, потом с началом СВО. Люди волнуются, переживают — это нормальная реакция психики, и чтобы с ней справиться, в отдельных случаях требуется квалифицированная медицинская помощь.

— «У меня депрессия» — так часто люди описывают свое состояние. А что такое депрессия на самом деле?

— Депрессия была в моде 5 лет назад. Почти каждый «неострый» пациент называл этим термином свое психическое состояние. На самом деле депрессия — это не легкое тревожное расстройство. Настоящая депрессия может иметь весьма тяжелые последствия, вплоть до суицида.

При депрессии, шизофрении нарушается эмоционально-волевая сфера. Человек грустит, не ест, не ходит на работу, длительное время ни с кем не общается. Болезнь развивается медленно, но если ею не заниматься, она может иметь необратимые последствия. Иногда мы видим таких пациентов, болезнь которых прогрессировала порядка 10 лет. И если 10 лет назад такого человека можно было вылечить, и он мог вернуться к обычному образу жизни, то спустя столько времени личность уже разрушена — ее изменила болезнь. Эти люди оторваны от социума, им дают инвалидность, так как они не могут себя обслуживать и лишены мотивации.

— Как вы оцениваете модные психологические практики, курсы самопознания и открытия энергии, ретриты с психологическим уклоном, метафорические карты?

— Тут все зависит от того, что из себя представляют практики, которые предполагают эти ретриты, коучи и остальные, называющие себя экспертами.

Разобраться в себе — хорошее желание, но оно должно проходить под контролем квалифицированного, а не доморощенного специалиста.

Психологическая игра может затронуть глубинные слои психики, непроработанные эмоции, механизмы защиты, даже дойти до бессознательного уровня психики. Случайно оброненная фраза или необдуманное действие для участника таких практик может иметь непредсказуемые последствия.

Различные курсы позитивного мышления, привлечения денег и тому подобного также могут негативно сказаться на психике отдельных участников таких курсов. Пациент заплатил деньги за лекции или онлайн-курсы, «позитивно мыслил» или «открывал ту или иную энергию», «просил у космоса», выполнял все рекомендации, но это не помогло. Он начинает винить себя, впадает в депрессию. Таких случаев немного, но они есть.

И тут дело не только в тех кредитах, которые пациенты набрали, чтобы открыть в себе те или иные способности. Порой такие курсы могут спровоцировать манифест серьезного психического расстройства.

— Все сегодня говорят про квадроберов. Что на счет них может сказать психиатр?

— Нормальное игровое детское поведение — это когда ребенок надел ушки и хвостик, поиграл, но потом понимает, что игра заканчивается, снял костюм и снова стал обычным ребенком. А когда измененный образ деятельности занимает все время, когда нет других интересов, это уже патология.

В целом же сама культура квадроберов еще мало изучена, поэтому нельзя наверняка сказать, во что это выльется и несет ли оно угрозу. У нас периодически возникают различные подростковые и детские течения, и не все они деструктивные. Основной признак — нарушение социальных функций.

Когда это просто игра, то в целом в ней нет ничего плохого, но если доходит до крайностей, это уже ненормально и ведет к распаду личности.

Важно понимать, что сам ребенок не всегда может критически мыслить. Задача взрослых — объяснить ему, как правильно: «Да, ты можешь играть, но когда игра заканчивается, ты ведешь себя прилично».

— По телевизору, в интернете достаточно рекламы об успокоительных препаратах, которые помогают справиться с тревогой и стрессом. Опасно ли самолечение?

— К счастью, антидепрессанты и другие препараты, которые назначает психиатр, рецептурные — просто так их не купишь. А те, что доступны, в основном растительного происхождения в минимальной дозировке, поэтому вреда не несут. Другой вопрос в том, что они неэффективны при более серьезных состояниях, например при панических атаках.

— Некоторые опасаются, что медикаментозное лечение имеет побочные эффекты и вызывает привыкание…

— Медикаментозная терапия активно развивается, и сегодня у нас есть возможность лечить пациентов современными препаратами, которые не вызывают побочных эффектов. Но, как и при любом лечении, важно соблюдать рекомендации врача, не прекращать курс самостоятельно. Бывает, человек месяц пропил антидепрессанты, решил, что у него все наладилось, и прекратил прием. Но проблема никуда не делась, и тогда требуется психотерапевтическая помощь. Если этого не сделать, то есть риск вернуться в прежнее состояние.

— В каких случаях пациента вообще ставят на учет в психдиспансере?

— На диспансерном наблюдении находятся только «острые» пациенты — с шизофренией, тяжелой умственной отсталостью, биполярным аффективным расстройством и др. А те, кто обращается просто за консультативной помощью, с неврозами, тревожными расстройствами, на учете не стоят. Даже если им рекомендован стационар, на учет их никто не поставит и работодателю сообщать не станет.

Легкое психическое расстройство, вызванное каким-либо событием, требует помощи психиатра, порой госпитализации. Но это то же самое, что при аппендиците нужна экстренная врачебная помощь. А после выздоровления человек вернется к обычному ритму жизни.

Легкие и умеренные расстройства — неврозы, депрессия, аффективные нарушения, а также стойкая ремиссия более тяжелого заболевания — 5 лет и более — не являются препятствием для работы. Пациенту открыт доступ к большому количеству специальностей.

— Когда «болит где-то тут», повышена температура и прочее, мы идем к терапевту. Но далеко не каждый может понять, что ему требуется консультация психиатра. Какие симптомы сообщают о том, что нужна психиатрическая помощь?

— За психотерапевтической помощью необходимо обратиться, если дольше двух недель наблюдается подавленное настроение, необъяснимая тревожность, возникают панические атаки и имеет место нарушение сна или вовсе стойкая бессонница, навязчивые мысли, страхи, фобии.

Считаю, что именно психиатрический осмотр должен быть первичным. В этом случае врач установит более точный диагноз. При необходимости психиатр назначит лекарства, медикаментозно купирует панические атаки, восстановит сон и снизит тревожность.

После стабилизации состояния с пациентом будет работать уже психотерапевт или психолог (в зависимости от состояния).

Абсолютно нормально обращаться за психиатрической помощью, когда в жизни случилось серьезное событие — потеря близкого человека, постановка страшного диагноза, любые кардинальные перемены и многое другое. Если человека что-то беспокоит, он не может вести привычный образ жизни, со всем этим помогут справиться психиатр и психотерапевт.

Пациентам в возрасте 50+ могу порекомендовать следующее: если замечаете снижение памяти, снижение внимания, если стало трудно справляться с обычными повседневными делами (перестали ориентироваться на местности, теряетесь), это может говорить о том, что требуется помощь психиатра. Необходимо обследование, потому что часто причина в сочетанной проблеме — неврологической и психиатрической, которую необходимо корректировать медикаментозно.

Есть препараты, которые останавливают деменцию и другие виды когнитивного расстройства.

Настроиться на позитивный лад, найти новых друзей и укрепить здоровье тулякам «серебряного» возраста помогает проект «Тульское долголетие», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря ему пожилые люди осваивают интернет, посещают кружки и клубы по интересам, занимаются волонтерством, участвуют в масштабных конкурсах и спортивных соревнованиях.

Проект объединил более 300 тысяч представителей старшего поколения — почти 70% от общей численности пожилых людей в Тульской области. У проекта есть свой сайт, на котором можно узнать все подробности, записаться на тематические мероприятия и мастер-классы.