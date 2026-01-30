Лечение по принципу «Все включено»

«Клиника Эксперт» и спортивный клуб «Фитнес Парк» запустили совместный проект для комплексной помощи при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Начало 2026 года ознаменовалось созданием в регионе уникального проекта — коллаборации двух сфер, медицины и спорта, направленного на эффективное лечение, реабилитацию и повышение качества жизни при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Участники проекта — «Клиника Эксперт» и спортивный клуб «Фитнес Парк».

Программа «максимум»: максимум помощи в минимальные сроки

Философия проекта: «Максимум эффекта с первого визита». «Клиника Эксперт» — за комплексный подход к медицине, который сочетает в себе диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику заболеваний и травм. Фокус — как на восстановлении, так и на оптимизации физической подготовки пациента. Уже при первом посещении начинается полноценное лечение, где используется максимум современных методик в рамках одного визита.

Путь пациента в «Клинике Эксперт»

«Клиника Эксперт» имеет в своем арсенале все возможности для полноценной комплексной диагностики, лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дальнейшей реабилитации. Обследование проходит в несколько этапов:

Путь пациента начинается с посещения врача нейрохирурга-алголога. Каждый прием — это не просто консультация врача; во время визита определяется тактика дальнейшего обследования, лечения и реабилитации. Наличие современной операционной позволяет выполнить интервенционное лечение боли под рентгеном и УЗИ-навигацией с максимальным профилем безопасности. Когда боль купирована, пациент выходит на этап реабилитации, которая представлена в клинике передовыми методиками:

Высокоинтенсивный лазер с криотермальным модулем QMD — глубокое воздействие на ткани, ускоряет заживление, снимает воспаление и боль. Используется в реабилитации пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов, последствиях травм, реабилитации спортсменов.

— глубокое воздействие на ткани, ускоряет заживление, снимает воспаление и боль. Используется в реабилитации пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов, последствиях травм, реабилитации спортсменов. Ударно-волновая терапия на аппарате Longest с давлением 5 Bar— разрушает кальцинаты, активирует процессы регенерации в соединительной ткани и мышцах, эффективно устраняет спастический процесс, прорабатывает триггерные точки.

с давлением 5 Bar— разрушает кальцинаты, активирует процессы регенерации в соединительной ткани и мышцах, эффективно устраняет спастический процесс, прорабатывает триггерные точки. Декомпрессия позвоночника на комплексе Robospine — уникальная методика, позволяющая моделировать межпозвоночный диск, мобилизовать межпозвоночные суставы и связочный аппарат, добиваясь безоперационного лечения грыж и спондилоартроза.

— уникальная методика, позволяющая моделировать межпозвоночный диск, мобилизовать межпозвоночные суставы и связочный аппарат, добиваясь безоперационного лечения грыж и спондилоартроза. Тейпирование— разгружает мышцы и суставы, ускоряет восстановление, помогает закрепить результаты комплексного лечения.

Наличие в штате опытного врача-физиотерапевта и врача спортивной медицины позволяет выполнить кинезиотестирование и разработать программу физической реабилитации, выполняемую под индивидуальным контролем физического терапевта.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

