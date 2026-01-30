  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Лечение по принципу «Все включено» - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Лечение по принципу «Все включено»

«Клиника Эксперт» и спортивный клуб «Фитнес Парк» запустили совместный проект для комплексной помощи при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Лечение по принципу «Все включено»
erid: F7NfYUJCUneTUwpnYgHG

Начало 2026 года ознаменовалось созданием в регионе уникального проекта — коллаборации двух сфер, медицины и спорта, направленного на эффективное лечение, реабилитацию и повышение качества жизни при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Участники проекта — «Клиника Эксперт» и спортивный клуб «Фитнес Парк». 

Программа «максимум»: максимум помощи в минимальные сроки

Философия проекта: «Максимум эффекта с первого визита». «Клиника Эксперт» — за комплексный подход к медицине, который сочетает в себе диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику заболеваний и травм. Фокус — как на восстановлении, так и на оптимизации физической подготовки пациента. Уже при первом посещении начинается полноценное лечение, где используется максимум современных методик в рамках одного визита.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/39/f4/b1a7-ae59-488d-b9e6-dda0e53d0320/5b813ecf-b805-48d0-831f-30651b1fffcc.jpg

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Путь пациента в «Клинике Эксперт»

«Клиника Эксперт» имеет в своем арсенале все возможности для полноценной комплексной диагностики, лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дальнейшей реабилитации. Обследование проходит в несколько этапов:

  1. Путь пациента начинается с посещения врача нейрохирурга-алголога. Каждый прием — это не просто консультация врача; во время визита определяется тактика дальнейшего обследования, лечения и реабилитации. 
  2.  Наличие современной операционной позволяет выполнить интервенционное лечение боли под рентгеном и УЗИ-навигацией с максимальным профилем безопасности. 
  3. Когда боль купирована, пациент выходит на этап реабилитации, которая представлена в клинике передовыми методиками: 
  • Высокоинтенсивный лазер с криотермальным модулем QMD— глубокое воздействие на ткани, ускоряет заживление, снимает воспаление и боль. Используется в реабилитации пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов, последствиях травм, реабилитации спортсменов.
  • Ударно-волновая терапия на аппарате Longest с давлением 5 Bar— разрушает кальцинаты, активирует процессы регенерации в соединительной ткани и мышцах, эффективно устраняет спастический процесс, прорабатывает триггерные точки.
  • Декомпрессия позвоночника на комплексе Robospine — уникальная методика, позволяющая моделировать межпозвоночный диск, мобилизовать межпозвоночные суставы и связочный аппарат, добиваясь безоперационного лечения грыж и спондилоартроза.
  • Тейпирование— разгружает мышцы и суставы, ускоряет восстановление, помогает закрепить результаты комплексного лечения. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/39/f4/b1a7-ae59-488d-b9e6-dda0e53d0320/e7bcabde-ecbd-49a3-b8c0-52c3ee2dc7bd.jpg

Наличие в штате опытного врача-физиотерапевта и врача спортивной медицины позволяет выполнить кинезиотестирование и разработать программу физической реабилитации, выполняемую под индивидуальным контролем физического терапевта. 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лого МиД+Клиника_Основное.png

г. Тула, ул. Болдина, 74
+7 (4872) 700-655

tul.klinikaexpert.ru

«ВКонтакте»: clinic_expert_tula

Реклама. ООО «Клиника Эксперт Тула».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 18:00
Другие статьи по темам
Событие
Клиника Эксперт Тула клиника Эксперт
Место
Тула
Выходные в Тульской области будут морозными и облачными
Жизнь Тулы и области
Выходные в Тульской области будут морозными и облачными
вчера, в 20:50, 43 569 0
В Туле утвердили новую сумму пособия на погребение умерших
Жизнь Тулы и области
В Туле утвердили новую сумму пособия на погребение умерших
вчера, в 21:21, 43 1035 -3
В Туле из-за аномального холода объявлен оранжевый уровень опасности
Жизнь Тулы и области
В Туле из-за аномального холода объявлен оранжевый уровень опасности
вчера, в 17:11, 35 1069 -3
Дмитрий Миляев предложил создать в Тульской области детский общественный совет
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев предложил создать в Тульской области детский общественный совет
вчера, в 14:55, 32 764 -13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Большой концерт SHAMAN’а и фестиваль по хоккею в валенках: выходные в Туле
Большой концерт SHAMAN’а и фестиваль по хоккею в валенках: выходные в Туле
«Возвращение в Сайлент Хилл», «Марти Великолепный» и «Левша»: что посмотреть в кинотеатрах Тулы
«Возвращение в Сайлент Хилл», «Марти Великолепный» и «Левша»: что посмотреть в кинотеатрах Тулы

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.