«Возвращение в Сайлент Хилл», «Марти Великолепный» и «Левша»: что посмотреть в кинотеатрах Тулы

Рассказываем о новинках, которые вышли на большие экраны. Внимание: в афише возможны изменения. 

«Возвращение в Сайлент Хилл», «Марти Великолепный» и «Левша»: что посмотреть в кинотеатрах Тулы
Фото: https://ru.freepik.com/

«Марти Великолепный»

США, 2 ч. 30 мин., 18+

Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.

В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Кевин О’Лири и другие.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»).

«Возвращение в Сайлент Хилл»

США, 1 ч. 46 мин., 18+

Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.

В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Алмаз Синема» (ТЦ «Платоновский»), «Синемастар» (ТЦ «Рио»).

«Левша»

Россия, 1 ч. 57 мин., 12+

Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.

В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Алмаз Синема» (ТЦ «Платоновский»), «Синемастар» (ТЦ «Рио»).

«Простоквашино»

Россия, 1 ч. 45 мин., 6+

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.

В ролях: Роман Панков, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Антон Табаков, Павел Деревянко, Татьяна Орлова и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Алмаз Синема» (ТЦ «Платоновский»), «Синемастар» (ТЦ «Рио»).

«Горничная»

США, 2 ч. 12 мин., 18+

Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: её собственные тайны тоже не останутся в тени.

В ролях: Сидни Суини, Брэндон Скленар, Аманда Сайфред и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Алмаз Синема» (ТЦ «Платоновский»).

«Чебурашка-2»

Россия, 1 ч. 43 мин., 6+

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! 

В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Алмаз Синема» (ТЦ «Платоновский»), «Синемастар» (ТЦ «Рио»).

«Гренландия-2: Миграция»

США, Великобритания, 1 ч. 38 мин., 18+

Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище, но разве такое осталось в этом изменившемся до неузнаваемости мире?

В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Алмаз Синема» (ТЦ «Платоновский»), «Синемастар» (ТЦ «Рио»).

«Золотой дубль»

Россия, 1 ч. 45 мин., 16+

Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР.  Но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.

В ролях: Егор Бероев, Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров и др.

Посмотреть можно в «Синема парк» (ТРЦ «Макси»), «Люксор» (ТЦ «Гостиный двор»), «Синемастар» (ТЦ «Рио»).

вчера, в 13:50 0
