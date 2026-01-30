  1. Моя Слобода
Большой концерт SHAMAN’а и фестиваль по хоккею в валенках: выходные в Туле

А еще открытый микрофон и коллективный сеанс лепки
пельменей — в нашем обзоре выходных. 

SHAMAN

Когда: 31 января, суббота, 19.00.
Где: Тула-Арена.
 

SHAMAN

31 января в «Тула-Арене» выступит SHAMAN.

 

лампабикт

Когда: 31 января, суббота, 19.30.
Где: MINI by Concert Hall.
 

лампабикт

31 января в MINI by Concert Hall выступит лампабикт.

 

Хоккей в валенках

Когда: 31 января, суббота, 11.00.
Где: Веденино.
 

Хоккей в валенках

31 января в «Веденино» пройдет фестиваль по хоккею в валенках на
Кубок партии «Единая Россия».

 

Открытый микрофон

Когда: 31 января, суббота, 20.00.
Где: ДКЖ.
 

Открытый микрофон

31 января в арт-резиденции ДКЖ пройдет «Открытый микрофон».

 

Книжный клуб

Когда: 1 февраля, воскресенье, 12.00.
Где: Октава.
 

Книжный клуб

1 февраля в «Октаве» пройдет открытая встреча детских книжных клубов.

 

КСЛП 2.0

Когда: 1 февраля, воскресенье, 16.00.
Где: Бистро «Ба».
 

КСЛП 2.0

1 февраля в бистро «Ба» пройдет второй коллективный сеанс лепки
пельменей.

 

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

вчера, в 18:21 −3
