Большой концерт SHAMAN’а и фестиваль по хоккею в валенках: выходные в Туле

SHAMAN
Где: Тула-Арена.
31 января в «Тула-Арене» выступит SHAMAN.
лампабикт
Где: MINI by Concert Hall.
31 января в MINI by Concert Hall выступит лампабикт.
Хоккей в валенках
Где: Веденино.
31 января в «Веденино» пройдет фестиваль по хоккею в валенках на
Кубок партии «Единая Россия».
Открытый микрофон
Где: ДКЖ.
31 января в арт-резиденции ДКЖ пройдет «Открытый микрофон».
Книжный клуб
Где: Октава.
1 февраля в «Октаве» пройдет открытая встреча детских книжных клубов.
КСЛП 2.0
Где: Бистро «Ба».
1 февраля в бистро «Ба» пройдет второй коллективный сеанс лепки
пельменей.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».