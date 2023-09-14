Варикоз вернулся! Как быть и что делать? Полезный гайд по лечению варикоза в Туле

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Доверяй, но проверяй! На что обратить внимание, прежде чем решиться на операцию, и что считается золотым стандартом в лечении варикоза, рассказала консультант по флебологии клиники «Л'МЕД» Ольга Зубкова.

Ольга Зубкова — В последний год к нам часто приходят пациенты с рецидивами варикоза. Это просто «крик души»: каждый третий пациент, сделавший где-то операцию на венах, приходит к нам ее «переделывать». Мы ведь как обычно принимаем решения? «Через дорогу дешевле, буду делать там». Но ведь хорошее никогда не стоило дешево, согласитесь? Именно поэтому бытует мнение о неэффективности лечения варикоза лазером. Почему так происходит? Сейчас расскажем.

4 основные причины:

1. Неудачно проведенная ранее классическая флебэктомия («выдергивание» вен).

Этот способ удаления есть и сейчас, проводится в условиях стационара по полису ОМС бесплатно. Достаточно тяжелое оперативное вмешательство под общей анестезией, имеет большое количество противопоказаний и длительный реабилитационный период. Но иногда только этот метод необходим пациенту.

Важно: обращайте внимание на опыт доктора, читайте отзывы и только после этого решайтесь на операцию (если именно такая операция вам необходима).

2. Использование дешевых «торцевых» световодов.

«Торцевой» световод «Радиальный» световод

Для сравнения:

если операция проведена «радиальным» световодом, вероятность рецидива варикоза — 1%,

если операция проведена «торцевым» световодом, вероятность рецидива варикоза — 30%.

Для информации:

стоимость радиального световода — 15 800 руб.,

стоимость торцевого световода — 1300 руб.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Чувствуете разницу? А вот тут и главное отличие:

«Торцевой» световод светит вперед. Температура на конце инструмента постоянно скачкообразно повышается. На инструменте образуется нагар, травмирующий ткани. Именно в результате таких повреждений пациенты испытывают боль после ЭВЛК, на обработанных участках появляются синяки. А главное — участки вены могут «не завариться» полностью. Спустя 1-3 месяца с током крови вена «размывается», и варикоз возвращается в том же месте.

«Радиальный» световод обеспечивает равномерное излучение в виде кольца, охватывающего всю внутреннюю поверхность вены. Воздействие получается равномерным, точным, не затрагивает окружающие структуры организма. А главное, вена «заваривается» полностью, у рецидива просто не остается шансов.

Важно: обязательно уточните, каким именно световодом будет проводиться операция. В интернете посмотрите отличия этих световодов и до операции попросите доктора вам его показать — не стесняйтесь, это абсолютно нормально, ведь от этого зависит результат вашей операции. Световод должен быть вскрыт при вас — это тоже очень важно.

3. Неумение доктора при необходимости комбинировать методы лечения варикоза.

Наши вены — как отпечатки пальцев, у всех разные. Поэтому в зависимости от стадии варикоза, диаметра вены, показаний пациента и его пожеланий мы подбираем и сочетаем несколько методов лечения. Например, в процессе ЭВЛК может быть выполнена мини-флебэктомия (на сильно извитых венах). Или сразу выполнено Total-ЭВЛК (без разрезов).

Важно: обязательно уточняем, есть ли разнообразие методов лечения, а также наличие реанимации и стационара. Иногда это имеет огромное значение и даже спасает жизнь.

4. Маленький опыт оперирующего доктора в направлении ЭВЛК.

Эльхан Османов — На прошлой неделе оперировал четверых пациентов, из которых трое — с рецидивом варикозного расширения вен. «Ликвидация» варикозного рецидива — технически сложное вмешательство, своеобразный краш-тест для хирурга. Все трое были оперированы ранее способом классической флебэктомии. Но мы успешно справились — это главное.

Важно ли, кому мы доверяем свое здоровье? Конечно!

Ведь именно от доктора зависит результат. Доктор, который выполняет эти операции постоянно, ежедневно, имеет большой опыт и делает свою работу с удовольствием, — гарантия вашего результата.

Важно: обращайте внимание на опыт доктора, сертификацию по ЭВЛК, читайте отзывы, смотрите фото до/после в открытых источниках. На приеме попросите доктора показать его работы (они есть у всех докторов) и только после этого решайтесь на операцию.

Какие же малоинвазивные методики используют сегодня?

Склеротерапия — лечение варикоза без операции.

Суть метода: инъекционное введение в просвет вены вещества склерозанта, которое как бы «пломбирует» больную вену. Спустя 6−12 месяцев она полностью исчезает.

2. ЭВЛК на сегодня — «золотой стандарт» в лечении варикозной болезни.

ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) — лечение варикоза лазером через один небольшой прокол. Операция проводится под местной анестезией, и уже через 20−60 минут после нее пациент уходит домой и возвращается к своему привычному образу жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

3. Total-ЭВЛК.

С помощью специального лазера «заваривается» как основной магистральный ствол поврежденной вены, так и большинство варикозных притоков и узлов.



Никаких разрезов больше нет. Только Total-ЭВЛК. Без боли, без разрезов, без травм и реабилитации.



Кому нужна процедура Total-ЭВЛК?



Пациентам с варикозным расширением вен, в том числе с запущенными случаями, при наличии трофических язв и перенесенным тромбофлебитом.

Главные преимущества лечения варикоза лазером:

1. БЕЗ наркоза.

При ЭВЛК не нужен наркоз или спинальная анестезия. Врач применяет местное обезболивание, как при лечении зуба.



2. БЕЗ госпитализации.

После ЭВЛК через 30 мин. вы идете домой и возвращаетесь к своему привычному образу жизни.



3. БЕЗ реабилитации.

Минимальный срок реабилитации, а точнее, его нет!

Единственное, что вас может стеснять, — это компрессионный чулок.



4. БЕЗ шрамов и разрезов.

Процедура проводится через небольшой прокол, поэтому полное отсутствие швов и красивые ножки.



5. БЕЗ осложнений и рецидивов.

Если операция ЭВЛК проведена на современном оборудовании с использованием качественных расходных материалов и руками опытного доктора — риск осложнений сводится к минимуму. Также пациент всегда может быть на связи с врачом.

6. БЕЗ боли.

Интересно, больно ли делать операцию ЭВЛК? Просто посмотрите видеоотзыв нашего пациента до и после операции ЭВЛК.

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Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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