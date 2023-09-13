10 уютных глэмпингов в Тульской области, где можно встретить золотую осень

Текст: Евгения Королева, фото предоставлены глэмпингами.

«Гламурные кемпинги» с благоустроенными домиками и едой сейчас на пике популярности. Сделали для вас обзор глэмпингов, где можно провести выходные подальше от шумного города на природе.

«Гуляй город»

Где жить: необычные уютные дома-капсулы, панорамные купола, лунные и зеркальные домики, дубль-дома, барнхаусы. Есть номера в гостиничном комплексе с видом на Оку. На территории: ресторан, бильярд, библиотека, паб, каминный зал.

Активности: велопрогулки с гидами, творческие мастер-классы для детей и взрослых, квизы.

Адрес: поселок Ланьшинский, ул. Береговая, 164-а.

Как добраться

Цена за ночь: номера — от 1600 руб. до 9600 руб. (люкс), барнхаус — 7500 руб., капсула в лесу от 6000 руб., дубль-дом на берегу — от 13 800 руб. и т. д.

«Зеленая тропа»

Где жить: домики с сауной или верандой, летние шатры, деревянные дачи с удобствами на разное количество гостей.

Чем заняться: программы перезагрузки ума и тела посредством прогулок на природе, массажа, творчества, медитаций, бани и других практик. Проводятся биологические экскурсии, астрономические вечера, гастроуик-энды, природные мастер-классы. В глэмпинге работает ресторан.

Адрес: 950 метров северо-западнее д. Волковичи, Заокский район.

Как добраться

Цена за ночь: домики — от 7500 руб., шатры — от 4200 руб., дачи — от 5000 руб.

«Ясно поле»

Где жить: номера в гостевых домах экоотеля, домики на двоих, деревянные домики с верандами и т. д.

Чем заняться: экскурсии на экоферму и сыроварню, мастер-классы по доению и сыроделию, дегустации, обучение верховой езде, конные прогулки, для детей — развлекательные программы, творческая мастерская.

Адрес: Ясногорский район, деревня Вележево, 28.

Как добраться

Цена за одну ночь: номер в доме «Ковчег» от 3800 руб., гостевые дома от 12 000 руб., глэмпинг от 4000 руб.

«Лапочкино гнездо»

Где жить: дома на деревьях с каминами и спа-бассейнами. Кухня оборудована всем необходимым для приготовления еды, в стоимость входят деревенские продукты.

Чем заняться: велопрогулки, рыбалка, массаж, фотосессии, настольные игры. Рядом озеро и живописный карьер.

Адрес: Веневский р-н, д. Алесово, КП «Родники Экопарка», Лесная, 18.

Как добраться

Цена за одну ночь: Дочкин дом от 12 000 руб., Папин дом от 17 000 руб., Мамин дом от 17 000 руб.

«Терруар»

Где жить: небольшие домики или хаус-тенты (палатки с удобствами и камином) с кухней и мангальной зоной.

Чем заняться: баня, джип-тур, фермерство, квадроциклы, фотосессии, конные прогулки, можно арендовать проектор, ХВох.

Адрес: Ясногорский р-н, с. Кузьмищево.

Как добраться

Цена за одну ночь: домики от 5000 руб., хаус-тенты от 4000 руб.

Автор фото — Золотарева Василиса Владимировна.

«Цыпа’s»

Где жить: купольные дома.

Чем заняться: вечера у костра, караоке, лекции для детей от Московского планетария, просмотр ночного неба через мощные телескопы. Есть спорт-бар, ресторан, гриль-зона и летняя веранда. На территории — парк, детская игровая площадка, а также специальная зона для свадебной регистрации.

Адрес: Венёвский район, М-4 «Дон», 145-й километр, 4.

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Цена за ночь: от 4500 руб.

«О’лень»

Где жить: треугольные деревянные домики со всем необходимым для отдыха и большими террасами.

Чем заняться: можно попариться в бане ОКО со сферическим окном, прогуляться по деревянной аллее, арендовать локацию для фотосессии, приобрести фермерские продукты.

Адрес: Тула, п. Балакирево.

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Цена за одну ночь: от 8000 руб.

«Дикая Мята Кэмп»

Где жить: мини-дома, барнхаусы, дома «Космо» с изображениями Децла, Луи Армстронга, Нирваны, Егора Летова и других легендарных музыкантов, типи с удобствами. Есть возможность приехать с палаткой или автодомом.

Чем заняться: концерты и вечеринки, сап-прогулки по Вашане и Оке, йога-практики, музыкальные квизы, караоке, мини-библиотека, зона барбекю, настольные игры и многое другое.

Адрес: Алексинский район, п. Бунырево.

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Цена за одну ночь: мини-дом, панорамный «Космо»-дом от 5000 руб., типи от 3000 руб., место под палатку от 500 руб.

«Ива»

Где жить: 10 сфер с панорамным остеклением, есть кафе.

Чем заняться: фотосессии, полеты на воздушном шаре, йога, мастер-классы, спа. Мужчины могут попробовать себя в роли плотника, для женщин — рукоделие. Есть «художественное» пространство и настольные игры.

Адрес: Дубенский р-н, близ с. Новое Павшино.

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Цена за одну ночь: сфера от 18 000 руб.

Astro Glamp

Где жить: шатер.

Чем заняться: на территории есть амфитеатр-кинотеатр, открытая кухня с готовой едой, костровая и мангальная зоны, выставки, беседка. Проводятся организованные астропрограммы с наблюдениями через мощные дневные и ночные телескопы, лекциями, мастер-классами. Есть библиотека с картами звездного неба и спецлитературой. Проходят «космические» выставки.

Адрес: п. Студенецкие Выселки, 140-й км от МКАД по М-4 в сторону Тулы.

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Цена за ночь: шатер от 3900 руб., ночь в шатре + вечерняя программа от 7900 руб., программа без ночевки 2000 руб./чел.