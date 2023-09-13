10 уютных глэмпингов в Тульской области, где можно встретить золотую осень

«Гуляй город»
Где жить: необычные уютные дома-капсулы, панорамные купола, лунные и зеркальные домики, дубль-дома, барнхаусы. Есть номера в гостиничном комплексе с видом на Оку. На территории: ресторан, бильярд, библиотека, паб, каминный зал.
Активности: велопрогулки с гидами, творческие мастер-классы для детей и взрослых, квизы.
Адрес: поселок Ланьшинский, ул. Береговая, 164-а.
Цена за ночь: номера — от 1600 руб. до 9600 руб. (люкс), барнхаус — 7500 руб., капсула в лесу от 6000 руб., дубль-дом на берегу — от 13 800 руб. и т. д.
«Зеленая тропа»
Где жить: домики с сауной или верандой, летние шатры, деревянные дачи с удобствами на разное количество гостей.
Чем заняться: программы перезагрузки ума и тела посредством прогулок на природе, массажа, творчества, медитаций, бани и других практик. Проводятся биологические экскурсии, астрономические вечера, гастроуик-энды, природные мастер-классы. В глэмпинге работает ресторан.
Адрес: 950 метров северо-западнее д. Волковичи, Заокский район.
Цена за ночь: домики — от 7500 руб., шатры — от 4200 руб., дачи — от 5000 руб.
«Ясно поле»
Где жить: номера в гостевых домах экоотеля, домики на двоих, деревянные домики с верандами и т. д.
Чем заняться: экскурсии на экоферму и сыроварню, мастер-классы по доению и сыроделию, дегустации, обучение верховой езде, конные прогулки, для детей — развлекательные программы, творческая мастерская.
Адрес: Ясногорский район, деревня Вележево, 28.
Цена за одну ночь: номер в доме «Ковчег» от 3800 руб., гостевые дома от 12 000 руб., глэмпинг от 4000 руб.
«Лапочкино гнездо»
Где жить: дома на деревьях с каминами и спа-бассейнами. Кухня оборудована всем необходимым для приготовления еды, в стоимость входят деревенские продукты.
Чем заняться: велопрогулки, рыбалка, массаж, фотосессии, настольные игры. Рядом озеро и живописный карьер.
Адрес: Веневский р-н, д. Алесово, КП «Родники Экопарка», Лесная, 18.
Цена за одну ночь: Дочкин дом от 12 000 руб., Папин дом от 17 000 руб., Мамин дом от 17 000 руб.
«Терруар»
Где жить: небольшие домики или хаус-тенты (палатки с удобствами и камином) с кухней и мангальной зоной.
Чем заняться: баня, джип-тур, фермерство, квадроциклы, фотосессии, конные прогулки, можно арендовать проектор, ХВох.
Адрес: Ясногорский р-н, с. Кузьмищево.
Цена за одну ночь: домики от 5000 руб., хаус-тенты от 4000 руб.
Автор фото — Золотарева Василиса Владимировна.
«Цыпа’s»
Где жить: купольные дома.
Чем заняться: вечера у костра, караоке, лекции для детей от Московского планетария, просмотр ночного неба через мощные телескопы. Есть спорт-бар, ресторан, гриль-зона и летняя веранда. На территории — парк, детская игровая площадка, а также специальная зона для свадебной регистрации.
Адрес: Венёвский район, М-4 «Дон», 145-й километр, 4.
Цена за ночь: от 4500 руб.
«О’лень»
Где жить: треугольные деревянные домики со всем необходимым для отдыха и большими террасами.
Чем заняться: можно попариться в бане ОКО со сферическим окном, прогуляться по деревянной аллее, арендовать локацию для фотосессии, приобрести фермерские продукты.
Адрес: Тула, п. Балакирево.
Цена за одну ночь: от 8000 руб.
«Дикая Мята Кэмп»
Где жить: мини-дома, барнхаусы, дома «Космо» с изображениями Децла, Луи Армстронга, Нирваны, Егора Летова и других легендарных музыкантов, типи с удобствами. Есть возможность приехать с палаткой или автодомом.
Чем заняться: концерты и вечеринки, сап-прогулки по Вашане и Оке, йога-практики, музыкальные квизы, караоке, мини-библиотека, зона барбекю, настольные игры и многое другое.
Адрес: Алексинский район, п. Бунырево.
Цена за одну ночь: мини-дом, панорамный «Космо»-дом от 5000 руб., типи от 3000 руб., место под палатку от 500 руб.
«Ива»
Где жить: 10 сфер с панорамным остеклением, есть кафе.
Чем заняться: фотосессии, полеты на воздушном шаре, йога, мастер-классы, спа. Мужчины могут попробовать себя в роли плотника, для женщин — рукоделие. Есть «художественное» пространство и настольные игры.
Адрес: Дубенский р-н, близ с. Новое Павшино.
Цена за одну ночь: сфера от 18 000 руб.
Astro Glamp
Где жить: шатер.
Чем заняться: на территории есть амфитеатр-кинотеатр, открытая кухня с готовой едой, костровая и мангальная зоны, выставки, беседка. Проводятся организованные астропрограммы с наблюдениями через мощные дневные и ночные телескопы, лекциями, мастер-классами. Есть библиотека с картами звездного неба и спецлитературой. Проходят «космические» выставки.
Адрес: п. Студенецкие Выселки, 140-й км от МКАД по М-4 в сторону Тулы.
Цена за ночь: шатер от 3900 руб., ночь в шатре + вечерняя программа от 7900 руб., программа без ночевки 2000 руб./чел.