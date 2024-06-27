Как сделать хобби делом всей жизни: три истории людей с уличного маркета

Поговорили с участниками Party Market о том, как они начали заниматься творчеством и насколько это выгодно.

Ольга Глумакова, керамист:

— Керамическую посуду на продажу я делаю уже год. Начала заниматься этим в декрете. Сначала делала для родных и друзей, потом круг расширился. Я поняла, что мне не хочется возвращаться на основную работу, искала дело по душе и поняла, что керамика — то что нужно.

Самые популярные товары у меня — кружки. Они всем нужны, поэтому их часто покупают. В моде сейчас «мятые», необычной формы, с минималистичным дизайном, например с сердечками. Они стоят чуть больше тысячи рублей. Есть еще тарелки, кулончики и сережки.

Ручная работа почти несовместима с продажей на маркетплейсах, поэтому свои товары продаю в основном на ярмарках в разных городах и в социальных сетях. Hand made любят девушки, а мужчины часто считают это баловством.

Тем, кто хочет заняться керамикой, сразу скажу: это пыльная работа, и заниматься ей лучше в мастерской. У меня такая теперь есть, и специальная печь для обжига тоже, так что к делу я подошла серьезно.

Прибыльна ли керамика? Несильно, если ты один. В этой работе есть много нюансов, которые скрыты от глаз. Но кто из мастеров не мечтает о развитии? Если вы обзаведетесь командой, расширите производство, то это увлечение вполне может стать основным заработком. Спрос на красивую керамику у покупателей есть.

Мария Ролдугина, владелец магазина винтажных вещей:

— У меня есть магазин винтажных вещей на проспекте Ленина в Туле. Для него специально выискиваю вещи и аксессуары из советской эпохи. Я историк по образованию — возможно, поэтому и выбрала такую тематику.

Сразу хочу сказать: это не просто старые вещи. Винтажными считаются те, что были популярны в период с 60-х до нулевых. Они необычные, красивые, с особой энергетикой. Я сама люблю одеваться в секондах, вещи с историей нравятся мне больше, чем те, что продаются в масс-маркетах. У них ткани и принты, которых давно нет на полках. В этом их уникальность.

Вещи люди иногда приносят сами, но часто интересное нахожу на блошиных рынках, в секонд-хендах и на «Авито». Собираю коллекцию буквально по крупицам. Попадаются иногда даже советские вещи с этикетками. То есть хозяин ими так и не воспользовался, они лежали много лет, а сейчас обрели особую ценность. Иногда попадаются «бриллианты». Например, у меня есть столик начала XX века и редкое советское зеркало. Их я решила не продавать, они украшают магазин.

Есть еще один дорогой моему сердце экспонат. Однажды мы с мужем проезжали мимо помойки и увидели там советское кресло. Оно мне так понравилось! Мы его почистили, отреставрировали и перетянули. Теперь оно тоже стоит в магазине.

Покупатели к нам приходят почти каждый день. В основном это подростки лет 16-17, они выбирают вещи для своих образов и не боятся экспериментировать. Люди постарше же, наоборот, часто отзываются очень скептично.

Винтажные вещи, если они неуникальные, стоят недорого. Самые дешевые — от 500 рублей. Самые дорогие — несколько тысяч, это в основном бренды, мне попадались Dior и Yves Saint Laurent. Чем старше такая вещь, тем больше цена.

Но в целом продажа винтажных вещей — не самый прибыльный бизнес. То, что мой магазин продержался уже почти два года, я считаю успехом.

Наталья Макарочкина, художник:

— Я дизайнер, фотограф и художник. Пишу акрилом и печатаю на холсте. Все эскизы делаю сама, они уникальные. Стараюсь применять их как можно разнообразнее. Размещаю на одежде, открытках, наклейках.

Рисую всю жизнь. Училась в университете на графического дизайнера, работала по профессии, потом стала фотографом, но в итоге поняла, что основное для меня — все-таки картины.

У меня есть своя мастерская, где я творю. Обожаю абстракцию. Покупателям тоже нравится! Мои работы берут в современные интерьеры, вписывают в дизайнерские проекты.

Картины и открытки я продаю в магазине-барахолке «Твоя полка» и в Party Market в «Октаве». Покупают в основном туристы, которые хотят увезти что-нибудь необычное на память о городе. Берут и мелочи, и акриловые картины, которые стоят по 20-30 тысяч рублей.

Картин продается не так много, потому что выставлять их непросто. У нас в городе есть художники, но сильно не хватает картинных галерей. Думаю, если бы они появились, рады были бы и творцы и покупатели.

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