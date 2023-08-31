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Центр подологии в Туле: «Мы знаем, как сохранить ваши ножки здоровыми»
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Центр подологии в Туле: «Мы знаем, как сохранить ваши ножки здоровыми»

Подолог Ирина Новикова рассказала о том, как выбрать правильную обувь, зачем нужен профессиональный педикюр и почему подолог необходим для всех, кому за 40.

В последнее время о подологии стали говорить все больше. Проблемы со стопами переходят из деликатных в обсуждаемые и решаемые. И эта тенденция не может не радовать.

В Туле работает специализированный Центр подологии, в котором отлично знают, как вернуть красоту вашим ножкам и легкость походки.

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Ирина Новикова, руководитель Центра подологии, подолог:

— Проблемы со стопами могут быть самыми разными — врастающие ногтевые пластины, микозы, мозоли, натоптыши, бородавки, деформация пальцев и многое другое. Каждая из них причиняет огромный дискомфорт. Терпеть его не нужно!

Мы знаем, как помочь пациентам. В нашем центре делают правильный профессиональный педикюр, работают с врастающими и деформированными пластинами, проводят телесную терапию, помогают избавиться от мозолей, подбирают правильные индивидуальные стельки и др.

То, что к подологу приходят только те, кто неправильно ухаживает за стопами, — миф. На самом деле, подологические проблемы с возрастом появляются у всех. Большинство из них — от деформации. С годами у человека слабеет мышечный аппарат, прибавляется вес, утолщаются ногтевые пластины. К тому же снижается иммунитет, что увеличивает шансы подхватить микоз.

Так что запомните: проблемы со стопами — это не стыдно. Запишитесь на прием к специалисту и решите их как можно быстрее.

Подолог — не врач, так что никаких опасных манипуляций и тем более операций он делать не будет. Задача специалиста — профессиональная обработка ступней. Это безболезненно, но очень важно. Если же проблема слишком серьезная, мы направляем клиентов на прием к врачу.

Обработку стоп желательно проводить раз в месяц, даже если сейчас жалоб нет. Педикюр — гигиеническая процедура, которая не только может избавить от дефектов, но и предотвратить их.

Именно поэтому наши клиенты приходят в Центр, чтобы поддерживать ножки в отличном состоянии и не допускать рецидивов.

Балетки и кеды — беда нашего времени. К сожалению, большинство людей не умеют правильно выбирать обувь. Как это делать? Покупать по размеру! Помните, что у обуви есть не только длина, но еще ширина и полнота.

К тому же правильная обувь предполагает небольшой каблук — до 4 см. Такая постановка стопы разгружает позвоночник, а вот плоская подошва, напротив, неправильно распределяет нагрузку, что ведет не только к подологическим проблемам, но и к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Еще один совет — обувь желательно выбирать натуральную или хотя бы с натуральной стелькой. Задняя часть обуви должна быть не жесткой, но и не слишком мягкой, чтобы хорошо держать пяточную часть. Идеально, если обувь будет на шнуровке или с застежкой-липучкой, чтобы было удобно контролировать полноту.

Когда прием подлога точно нельзя откладывать? При любом изменении ногтевой пластины: отсутствии блеска, желтизне, утолщении, боли, а также видимых дефектах кожи — шелушении, трещинах, мозолях. Чем раньше вы начнете уход, тем быстрее избавитесь от дискомфорта.

Крем для лица не принесет пользу стопам! Да-да, такое тоже приходится говорить пациентам. Домашний уход — половина успеха, но почему-то многие об этом забывают. Мы все уделяем внимание питанию, увлажнению и тонизированию кожи лица, рук и тела, а вот о стопах часто даже не задумываемся. Клиенты рассказывают, что «балуют» ножки кремами, которые не подошли для ухода за другими частями тела. Это неправильно.

Уход за стопами должен быть грамотным. В нашем центре специалисты не только дадут советы по уходу, но и подскажут действительно эффективные средства. Мы реализуем продукцию бренда PodiaFarm. Линейка разработана подологами, поэтому в ней есть средства для решения любых проблем.

Тула, пр. Ленина, 112-б, 2-й этаж.

Тел. 8-953-952-78-75.

podolog71tula.ru

ВКонтакте 

Telegram: @podolog71tula

Реклама. ИП Новикова Ирина Сергеевна.
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Автор:
Фотограф:
31 августа, в 14:56
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