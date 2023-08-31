Председатель тульского ТСЖ рассказала, как экономить время, чтобы сберечь деньги МКД

Форм управления МКД много. Самый популярный – управляющая компания. Товарищество собственников жилья выбирает не каждый дом. Это не самый простой путь. Но его эффективность налицо, если у руля грамотные и целеустремленные управленцы.

Понятие «товарищество собственников жилья» в Жилищном кодексе появилось в 2005 году. Но форма управления была тогда в новинку. Дом № 46 по ул. Вильямса тоже не сразу пришел к ней.

— В 2007 году нам надоела бесхозяйственность Единой управляющей компании, — рассказывает председатель правления дома Ирина Филиппова. — Дом был тогда относительно новым — 1998 года постройки, но при отсутствии должного ухода состояние его ухудшалось. Мы начали думать, что делать, и решили предложить УК новые условия договора, составили его, пришли, но нас просто не стали слушать. На тот период в Туле появилась еще одна УК, решили предложить ей взять дом под управление. Она, опасаясь давления крупной компании, брать нас отказалась, но подсказала создать ТСЖ. Сделать это было непросто. Тогда еще ни мы соседей не знали, ни они нас. Когда пришли к ним с предложением поменять форму управления, на нас смотрели с недоверием. Один из подъездов был категорически против перемен, его жители всячески пытались этого не допустить. Большими усилиями мы все же получили поддержку у больше половины собственников и в феврале 2008 года зарегистрировали ТСЖ, объявив УК, что с 1 мая мы самостоятельные. УК при расставании не соизволила нам отдать документы на дом. Смогли получить только данные из паспортного стола и два акта снятия показаний общедомовых приборов учета.

Но это было только начало. Ирину Филиппову и правление ТСЖ ожидал огромный фронт работ: проверить и опломбировать все счетчики в квартирах, отремонтировать лифтовую, сети в подвалах.

— Первые годы было особенно сложно. Многих соседей смущало, что тариф на содержание дома оказался всего на 30 копеек ниже, чем у управляющей компании. На меня соседи регулярно писали жалобы, подозревали, что я неэффективно расходую деньги, требовали отчетов. Причем все проверки начинались тогда, когда во дворе или в доме велись работы. А нет работ — и нет жалоб. Но я же не могу ничего не делать: если уж начала, то надо до конца доводить!

Через пять лет после создания ТСЖ «Вильямса, 46» столкнулось с новой проблемой — попыткой рейдерского захвата фирмой «РЭМС».

— Та часть жителей, которые были против ТСЖ, собрала подписи за то, чтобы наш дом перешел в управление «РЭМС». Протокол этот пришлось оспаривать в суде. Пока шло разбирательство, эта компания пыталась навести свои порядки в доме: срезали наши замки, чтобы зайти в подвалы, например, где уже стояло новое оборудование, установленное за счет ТСЖ. Период был очень сложный. Мне в какой-то момент очень хотелось сдаться — устала от бесконечных жалоб от соседей и войн с УК. Но правление ТСЖ оказало мне хорошую поддержку, да и юрист у нас очень сильный — мы выиграли. Суд признал голосование за УК нелегитимным и оставил в силе форму управления ТСЖ. Однако сама эта ситуация сильно пошатнула настроения в доме. Сейчас, конечно, большинство тех, кто поддерживал возвращение к УК, понимают, что это было ошибочное решение.

Правда, путь к пониманию между соседями был непростым. В какой-то момент с легкой руки отдельных жителей дома над ТСЖ вновь нависла угроза — на этот раз ликвидации и крупных штрафов. Но удалось и это преодолеть.

Спустя 15 лет результат работы налицо. За счет дома поменяли шиберы на мусоропроводах, чтобы не разбивались контейнеры для мусора. За последние 7 лет многоквартирный дом поучаствовал во всех программах, в которые было возможно подать заявку. Заасфальтировали дороги по программе «Комфортная городская среда». В 2016 году по программе «Народный бюджет» провели огромную работу: ремонт двух подъездов, отмостки вокруг дома, заменили в шести подъездах окна и отремонтировали тротуары от третьего до шестого подъезда. В том же году была обустроена парковка. По программе «Наш город» поставили оборудование для воркаута. За счет средств ТСЖ будут в этом году делать резиновое покрытие под ним.

По «Народному бюджету» общая сумма работ составила порядка 6 млн рублей, из которых 1 млн — деньги жителей.

— Тоже обошлось без разногласий. Не все жители готовы были софинансировать работы. Из 250 квартир деньги согласились сдать только 132, хотя и велись работы на общедомовом имуществе. Кстати, парковка тогда не являлась придомовой территорий — она была сделана на пустыре рядом с домом. В 2018 году сделали межевание и ввели ее в состав общедомового имущества. В 2019 году за счет «Народного бюджета» обустроили площадку для выгула собак и еще одну парковку.

Есть и другие достижения ТСЖ «Вильямса, 46»:

полный ремонт крыши, герметизация швов и покраска фасада по капремонту — на него ведется сбор на спецсчет, чтобы можно было самостоятельно составлять график работ;

отремонтированы все подъезды;

заменены внутренние входные двери, установлены энергосберегающие светильники в подъездах;

восстановлено оборудование в насосной станции;

установлено газонное ограждение, лавочки, урны;

умный домофон, автоматические ворота.

Дом № 46 большой, а значит, и мнений множество.

— Всегда приходится жителям разъяснять, что ТСЖ расходует средства так же, как любая семья. Ведь невозможно все сразу сделать, поэтому нужно выбрать, что первостепенно. Управлять ТСЖ достаточно сложно. Такая форма подходит только для тех домов, где жители понимают необходимость самостоятельно заботиться о своем имуществе и нести финансовую ответственность за него. Да, быть председателем ТСЖ — не самое легкое бремя. Я нахожусь под всеми видами ответственности, в том числе и уголовной. Постоянно отчитываюсь о работах в доме. Зарплата моя — 33 тыс. рублей в месяц. Ее одобрили жители. Сегодня ТСЖ с экономической точки зрения уверенно стоит на ногах, большинство жителей поддерживают инициативы правления. Локальные вопросы по дому мы обсуждаем в чатах подъездов, а более масштабные — на собраниях. С должниками за коммуналку я сейчас строже стала и вопросы эти решаю через суд. Потому что иначе получается нечестно по отношению к остальным владельцам жилья. Наш двор вполне может конкурировать с новостройками. Много ли МКД в Туле могут похвастаться таким набором: закрытым двором без машин, отдельно выделенной парковкой, детской и спортивной площадками и зоной для выгула собак? В планах — обустройство тихой зоны для отдыха старшего поколения.