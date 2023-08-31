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Педиатр клиники Людмила Фатеева о том, как подготовить ребенка к сезону гриппа и ОРВИ
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Педиатр клиники Людмила Фатеева о том, как подготовить ребенка к сезону гриппа и ОРВИ

Какие штаммы ожидаются в этом году? Стоит ли детям делать прививки от гриппа? Нужно ли бежать к врачу сразу, как появился насморк? И как обезопасить малышей от вирусов?

Осень — это не только начало учебного года, но и опасный эпидсезон. ОРВИ, грипп, ковид — какие только опасности не поджидают детей в это время. Как подготовиться и чего стоит бояться в этом году? 

На самые волнующие вопросы родителей ответила врач-педиатр клиники «Вирмед» Людмила Фатеева.

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Людмила Фатеева.

— Какие штаммы гриппа ожидаются в этом году? 

— Штаммы мутируют, но глобальных изменений не прогнозируют. В составе вакцины изменения будут касаться штаммов гриппа A.

Каким конкретно будет грипп, точно сказать нельзя; все, что известно сейчас, — только прогнозы. Вакцины пока тоже не поступали. Сейчас на рынке есть многообразие, конкретные рекомендации мы сможем дать, только когда увидим составы. Вакцины традиционно должны поступить в конце сентября-октябре. Иммунитет вырабатывается около двух недель, поэтому все желающие успеют подготовить детей к сезону заболеваемости.

— Ожидают ли в этом году COVID? Будет ли он опасен для детей? 

— Несколько лет пандемии показали: дети болеют ковидом меньше и легче, чем взрослые. Но тем не менее случаи заболевания есть, и к ним нужно быть готовыми.

Сейчас говорят о новом штамме ковида «Эрис», который не ожидается особенно тяжелым. Сильно пугаться его не стоит. Но все зависит от индивидуальных особенностей, поэтому все же нужно попытаться оградить детей от возможного заболевания. 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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— Как отличить ОРВИ от гриппа? 

— Сначала практически никак, и в этом кроется главная опасность. Некоторые вирусы чреваты тяжелыми формами заболевания и осложнениями, поэтому заниматься самолечением не нужно, даже если кажется, что насморк безобидный.

При появлении у ребенка первых симптомов ОРВИ изолируйте его от контактов с другими людьми и вызывайте врача на дом. В легких случаях можно обратиться в поликлинику, где тоже нужно ограничить общение с другими людьми.

— Если не отвести ребенка к врачу, с какими осложнениями можно столкнуться при гриппе и ОРВИ?

— Чаще всего ОРВИ и грипп дают бронхо-легочные осложнения — трахеиты, бронхиты, пневмонии. Встречаются поражения центральной нервной системы, менингиты и менингоэнцефалиты, а также заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы.

Чтобы избежать их, нужно своевременно начинать лечение и не пренебрегать вакцинацией.

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— Как максимально обезопасить ребенка перед эпидсезоном? 

— Если ребенок хорошо отдыхал летом, был на солнце, ел свежие овощи и фрукты, его иммунитет точно стал крепче, а значит, и весь организм сейчас более устойчив к заболеваниям.

Родителям нужно тщательно следить за образом жизни ребенка. Он должен полноценно рационально питаться, соблюдать режим дня, ежедневно гулять и достаточно спать, соблюдать личную гигиену. Это прописные истины, но именно эти мероприятия дают возможности и силы организму содержать иммунитет в здоровом состоянии.

В осенне-зимний период нужно избегать мест скопления людей, особенно в душных помещениях, не касаться руками носа и глаз в общественных местах и транспорте, а также мыть руки с мылом, возвращаясь домой. Квартиру нужно регулярно проветривать, чтобы не было жарко и сухо. На улицу важно одевать ребенка по сезону, но не кутать.

При наличии хронических патологий в конце лета нужно показать ребенка профильным специалистам, сдать необходимые анализы и пройти обследования.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Стоит ли давать ребенку витамины?

— Лекарственные препараты, адаптогены, минералы, общеукрепляющие и активирующие препараты можно применять только по назначению врача. Они назначаются индивидуально и только в случае правильного подбора оказывают положительный эффект.

— Работают ли народные методы лечения ОРВИ?

— Если у ребенка легкое ОРВИ без симптомов интоксикации, без температуры и головной боли, некоторые народные методы действительно могут помочь. Обильное питье, ромашковый чай, очищение носа — это приемлемо. 

При небольшом повышении температуры поможет чай с малиной и липой — это тоже хорошо. Но если симптомы более серьезные, лучше проконсультироваться с врачом.

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В клинике «Вирмед» несколько лет функционирует детское отделение. Здесь ведут прием опытные педиатры и узкопрофильные специалисты — лор-врачи, неврологи, кардиологи, дерматологи, аллергологи и др. 

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Современное оборудование (рентген-кабинет, УЗИ, ЭКГ), а также собственная лаборатория позволяют точно поставить диагноз и своевременно начать лечение. 

Главный принцип работы «Вирмед» — забота о пациенте и индивидуальный подход. Время приема, в сравнении с государственными клиниками, увеличено, поэтому врач может уделить достаточно внимания каждому ребенку.

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Прием ведется по записи, без очередей, чтобы юные пациенты не могли заразиться друг от друга, что особенно важно во время пика заболеваемости ОРВИ и гриппа.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Болдина, 98.

Тел. 8 (4872) 70-08-88.

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Автор:
Фотограф:
31 августа, в 11:14
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