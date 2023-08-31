Педиатр клиники Людмила Фатеева о том, как подготовить ребенка к сезону гриппа и ОРВИ

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Какие штаммы ожидаются в этом году? Стоит ли детям делать прививки от гриппа? Нужно ли бежать к врачу сразу, как появился насморк? И как обезопасить малышей от вирусов?

Осень — это не только начало учебного года, но и опасный эпидсезон. ОРВИ, грипп, ковид — какие только опасности не поджидают детей в это время. Как подготовиться и чего стоит бояться в этом году?

На самые волнующие вопросы родителей ответила врач-педиатр клиники «Вирмед» Людмила Фатеева.



Людмила Фатеева.

— Какие штаммы гриппа ожидаются в этом году?

— Штаммы мутируют, но глобальных изменений не прогнозируют. В составе вакцины изменения будут касаться штаммов гриппа A.

Каким конкретно будет грипп, точно сказать нельзя; все, что известно сейчас, — только прогнозы. Вакцины пока тоже не поступали. Сейчас на рынке есть многообразие, конкретные рекомендации мы сможем дать, только когда увидим составы. Вакцины традиционно должны поступить в конце сентября-октябре. Иммунитет вырабатывается около двух недель, поэтому все желающие успеют подготовить детей к сезону заболеваемости.

— Ожидают ли в этом году COVID? Будет ли он опасен для детей?

— Несколько лет пандемии показали: дети болеют ковидом меньше и легче, чем взрослые. Но тем не менее случаи заболевания есть, и к ним нужно быть готовыми.

Сейчас говорят о новом штамме ковида «Эрис», который не ожидается особенно тяжелым. Сильно пугаться его не стоит. Но все зависит от индивидуальных особенностей, поэтому все же нужно попытаться оградить детей от возможного заболевания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Как отличить ОРВИ от гриппа?

— Сначала практически никак, и в этом кроется главная опасность. Некоторые вирусы чреваты тяжелыми формами заболевания и осложнениями, поэтому заниматься самолечением не нужно, даже если кажется, что насморк безобидный.

При появлении у ребенка первых симптомов ОРВИ изолируйте его от контактов с другими людьми и вызывайте врача на дом. В легких случаях можно обратиться в поликлинику, где тоже нужно ограничить общение с другими людьми.

— Если не отвести ребенка к врачу, с какими осложнениями можно столкнуться при гриппе и ОРВИ?

— Чаще всего ОРВИ и грипп дают бронхо-легочные осложнения — трахеиты, бронхиты, пневмонии. Встречаются поражения центральной нервной системы, менингиты и менингоэнцефалиты, а также заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы.

Чтобы избежать их, нужно своевременно начинать лечение и не пренебрегать вакцинацией.

— Как максимально обезопасить ребенка перед эпидсезоном?

— Если ребенок хорошо отдыхал летом, был на солнце, ел свежие овощи и фрукты, его иммунитет точно стал крепче, а значит, и весь организм сейчас более устойчив к заболеваниям.

Родителям нужно тщательно следить за образом жизни ребенка. Он должен полноценно рационально питаться, соблюдать режим дня, ежедневно гулять и достаточно спать, соблюдать личную гигиену. Это прописные истины, но именно эти мероприятия дают возможности и силы организму содержать иммунитет в здоровом состоянии.

В осенне-зимний период нужно избегать мест скопления людей, особенно в душных помещениях, не касаться руками носа и глаз в общественных местах и транспорте, а также мыть руки с мылом, возвращаясь домой. Квартиру нужно регулярно проветривать, чтобы не было жарко и сухо. На улицу важно одевать ребенка по сезону, но не кутать.

При наличии хронических патологий в конце лета нужно показать ребенка профильным специалистам, сдать необходимые анализы и пройти обследования.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Стоит ли давать ребенку витамины?

— Лекарственные препараты, адаптогены, минералы, общеукрепляющие и активирующие препараты можно применять только по назначению врача. Они назначаются индивидуально и только в случае правильного подбора оказывают положительный эффект.

— Работают ли народные методы лечения ОРВИ?

— Если у ребенка легкое ОРВИ без симптомов интоксикации, без температуры и головной боли, некоторые народные методы действительно могут помочь. Обильное питье, ромашковый чай, очищение носа — это приемлемо.

При небольшом повышении температуры поможет чай с малиной и липой — это тоже хорошо. Но если симптомы более серьезные, лучше проконсультироваться с врачом.

В клинике «Вирмед» несколько лет функционирует детское отделение. Здесь ведут прием опытные педиатры и узкопрофильные специалисты — лор-врачи, неврологи, кардиологи, дерматологи, аллергологи и др.

Современное оборудование (рентген-кабинет, УЗИ, ЭКГ), а также собственная лаборатория позволяют точно поставить диагноз и своевременно начать лечение.

Главный принцип работы «Вирмед» — забота о пациенте и индивидуальный подход. Время приема, в сравнении с государственными клиниками, увеличено, поэтому врач может уделить достаточно внимания каждому ребенку.

Прием ведется по записи, без очередей, чтобы юные пациенты не могли заразиться друг от друга, что особенно важно во время пика заболеваемости ОРВИ и гриппа.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Тел. 8 (4872) 70-08-88.

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