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Выбираем лучший фастфуд в Туле

Выбираем лучший фастфуд в Туле

Продолжаем серию народных голосований Myslo.

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле, которые достойны звания «Народное место Myslo». В это раз выбираем лучшие фастфуд-заведения в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какой фастфуд-ресторан или киоск вы охотнее заходите, когда нужно срочно перекусить? А может у вас есть любимое заведение с бургерами, шаурмой, картошкой фри и жареными наггетсами, в которое вы ходите каждые выходные всей семьёй? Где готовят вкуснее и цены приятнее? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
точки быстрого питания, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара фастфуд-мест, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликнув на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

27 февраля мы подведём итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный»
фастфуд-ресторан в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего съесть бургер, шаурму и выпить колы, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

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вчера, в 18:00 0
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