Итоги года от «Читай-города»: лучшие книги, акция с Сыендуком и #читайпапа

На фото Михаил Иванцов, генеральный директор «Читай-города».

— Поделитесь итогами работы за прошлый год. Какие прогнозы на будущее?

– До сентября 2019 года рост был очень хороший, по магазинам LTL – 10-11 процентов. Осенью ситуация изменилась: такое ощущение, что у покупателей кончились деньги. Поэтому когда наши налоговые органы отчитываются, что они в очередной раз перевыполнили план по сбору налогов, хочется, чтобы государство эти деньги более активно возвращало в экономику. Если деньги из экономики изъяты, но не пущены снова в дело, то дальше экономика будет работать хуже. Деньги необходимо тратить, иначе экономика не будет работать эффективно. Важно, чтобы эти проблемы решались, иначе можно ожидать негативных последствий. Год мы закончили нормально, так как до сентября работали с некоторым превышением плана.

— При каком количестве населения вы открываетесь в малых городах?

– Вы знаете, здесь много факторов. Первое — качество города, насколько он богатый. Второй момент — качество торгового центра. Например, подмосковный Волоколамск, всего около 20 тысяч населения, – там есть торговый центр, он нормально функционирует, и мы там нормально работаем.

— А в самой Москве, городах-миллионниках всего достаточно, всё хорошо?

– Мы открыли еще магазины в тех городах, где они у нас были. Расширились в Новосибирске, Омске, Оренбурге, Казани, Иркутске. Открыли еще два магазина в Краснодаре. Волна Сочинской олимпиадной истории немного спала, но при этом южный округ остается очень перспективным из-за хороших условий для жизни людей. Южное направление демонстрирует динамику роста населения. Как правило, это наблюдается там, где людям жить либо комфортно, либо выгодно, — это Москва, Петербург, крупные богатые города. Даже северные города, такие как Ханты-Мансийск, где мы будем открываться в следующем году. Также продолжаем осваивать небольшие города — Балаково, Балашов, Кызыл, Первоуральск, Сальск, Серов, Уссурийск.

— Если сравнить средний чек с прошлым годом — ситуация осталась прежней?

– Средний чек вырос на 3-4 процента, это соответствует росту инфляции в стране и составляет в среднем в рознице 550 рублей, в интернет-магазине — 700 рублей.

— Какие маркетинговые и онлайн-технологии вы используете, чтобы читателей электронной книги привести в книжный магазин?

– Классики маркетинга говорят нам о том, что изменить образ мыслей человека практически невозможно. Мы работаем со своей основной целевой аудиторией: это те люди, которые читают в целом, максимально вовлекаем их в наши мероприятия, чтобы создать дополнительный интерес.

И, конечно, работаем в направлении детского и подросткового чтения. Создание привычек, связанных с книгой, на наш взгляд, – единственный ключевой для отрасти путь воспитания завтрашнего читателя. Например, проект «ПОСЛЫ ЧТЕНИЯ» #ЮФ. Это совместный проект с холдингом «Эксмо-АСТ». Он создан с целью популяризации книг и чтения среди молодежи. Это проект поколения Z, которому, казалось бы, не нужно ничего, кроме социальных сетей, но мы хотим сказать им, что читать книги не просто полезно, а действительно классно. Идем на смелые коллаборации, привлекая артистов, блогеров, художников, способных говорить о литературе на современном языке.

В ноябре провели мероприятие в Санкт-Петербурге в рамках международного культурного форума — открытая лекция и концерт «РЭП как новая поэзия» на Новой сцене Александринского театра.

В декабре с видеоблогером Сыендуком запустили совместную акцию. Суть — новое лицо для старых книг.

Сыендук создал новые обложки для классики в жанре советской научной фантастики («Час Быка», «Голова профессора Доуэля», «Пикник на обочине»). Специальные обложки — это оммаж (работа-подражание) к известным мультфильмам, играм и рекламе. Лимитированная коллекция разлетелась в нашем интернет-магазине за 1,5 часа. Было продано более 1000 книг. Результат говорит сам за себя.

— Расскажите подробнее про проекты, связанные с продвижением детского чтения.

– Могу привести несколько примеров. Забавная и очень добрая рубрика #читайпапа в инстаграме довольно популярна. Мы выкладываем фото пап с детьми и книгами, которые они читают.

В августе стартовал социальный проект совместно с Федеральной пассажирской компанией (дочернее общество ОАО «РЖД»). Основная цель — обеспечить детям увлекательный досуг во время путешествия и поддерживать интерес к чтению и книге. Эксперты «Читай-города» подобрали произведения, учитывая интересы и психологию детей от 5 до 14 лет. В каждой из книг есть специальный формуляр, как в настоящей библиотеке. Чтобы получить книгу, достаточно обратиться к проводнику.

География проекта — Анапа, Адлер, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Брянск, Самара, Ижевск, Пенза. На данный момент «Библиотекой юного путешественника» оборудован 21 состав, и мы будем продолжать работу над этим проектом.

— Расскажите о планах на следующий год?

– Планы на следующий год примерно такие же, как и на этот, исходя из ситуации в стране. Мы видим, что роста экономики почти нет. На этом фоне показывать рост среднего чека, рост по магазинам LTL выше инфляции довольно сложно. Книжный рынок — относительно небольшой. В перспективе, открывая по 60 магазинов в год, планируем выйти на 1000 книжных магазинов в стране. У нас сейчас 632 магазина, но мы видим по локациям, что потенциал в 1000 магазинов точно есть.

самые популярные книги 2019 года

Топ-10 популярных книг в 2019 году по версии сети книжных магазинов «Читай-город» в жанре «Художественная литература»: