Дмитрий Миллер, актёр: «Сериал «Светофор» — про всех нас!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Зрители знают Дмитрия Миллера в основном по ярким работам в сериалах. Максим Орлов в «Монте­кристо», Артем Горохов в «Бомбиле», учитель Роман Вольдемарович в мелодраме «Моя новая жизнь», Эдик Серов в «Светофоре», доктор Петухов в «Склифосовском»… Но и театр в жизни Миллера занимает важное место. Дмитрий любит гастроли, зрителей и журналистов и перед спектаклем с удовольствием пообщался со «Слободой» в своей гримерке.



— Дмитрий, Вы приехали к нам с проектом «Суперстарс». Сколько он уже существует?

- Ему всего полгода. В театре первый год для спектакля считается премьерным, да и для туляков мы играем его в первый раз. Мы ездим по всей России, играем в Москве, и везде этот спетакль принимают очень хорошо, что приятно.



— Каждый актер, который выбирает для себя роль, ищет чего-то яркого, необычного. Какой проект в последнее время согрел Вас больше всего?

- Мне нравится этот проект. Сейчас еще идут репетиции спектакля «Король-олень», где я играю министра Тарталью. Интересная роль, совсем не положительная…



— Зрители привыкли видеть Вас положительным героем…

- Когда я только начинал сниматься, был такой сериал «Монтекристо», где у меня отрицательный персонаж. Хотя, знаете, в творчестве нет чисто отрицательных и положительных персонажей. Есть, конечно, амплуа, какие-то градации, что вот это романтический герой, а это — антагонист. Но они как инь и ян — дополняют друг друга.



Дмитрий Миллер в спектакле «Суперстарс».

- Но в глазах поклонниц Вы все-таки герой…

- И это здорово! (Смеется.) Вот роль Тартальи мне тоже очень симпатична, греет. Я подошел к этому персонажу и по возрасту, и по мировоззрению. В советском фильме этого героя играл Сергей Юрский, я его не смотрел и не знаю, буду ли. Хотя фильм с большим прошлым и можно не бояться сравнений.



- В Вашей фильмографии много сериалов. Вам комфортно в этом жанре?

- Да, и интересно. Сериал — длинная история, в которую можно по­грузиться надолго и со своим персонажем пообщаться поближе. Я люблю все сериалы, в которых снимался. Это и «Бомбила», и «Склифосовский», и «Светофор», и «Ищейка»… Недавно по телевидению прошел сериал «Хорошая жена» — адаптация американского сериала. У меня там неоднозначный персонаж, но эта роль меня тоже согрела.



В сериале «Светофор» друзей героя Дмитрия Миллера сыграли Александр Макогон и Джемал Тетруашвили.

- У «Светофора» уже 10 сезонов! В чем, по-Вашему, секрет такого успеха?

- Это на самом деле сериал-долгожитель. Наверное, потому, что это комедия — легкий жанр, классическая история про трех друзей. Всё это очень близко всем людям. Это сериал про всех нас. После восьмого сезона мы все уже сказали друг другу «пока» и думали, что на этом все завершится. Но нет! С удовольствием все снова встретились на съемках.



Сериал о медиках «Склифосовский» сделал актеров проекта народными любимцами. С Ольгой Павловец.

- Где мы увидим Вас в ближайшее время?

- Сейчас снимают пятый сезон «Ищейки» с Аней Банщиковой, я там немножечко уже поснимался. Я попал туда потому, что у главной героини должен быть какой-то роман по сюжету. И вот как раз мое амплуа героя-любовника сыграло — меня пригласили в проект. А еще недавно закончил озвучание проекта «Андреевский флаг». Это история про Военно-морской флот, офицеров-подводников. К весне должен выйти на Первом канале. Еще одна мелодрама выйдет на канале «Россия».

- А есть ли у Вас какое-то занятие для души?

- Люблю играть с детьми, читать, некоторое время посвящаю музыке. Сейчас работаем над выходом альбома с песнями, который откроет новую строку в моей жизни и жизни моих друзей. Мы очень этого хотим! Так что — музыка, друзья, семья… Да и на работе мне приятно проводить время.



Драма «Точка невозврата» соединила на съемках супругов – Дмитрий сыграл вместе

с женой Юлией Деллос.

- Где и как любите отдыхать?

- В любом месте, где можно чем-то интересным заняться. Летом, конечно, хочется посмотреть на морские пейзажи. А вот в походы уже давно не ходил. Может быть, дети подрастут, с ними будем ходить. Люблю кататься на коньках, мне нравится всё активное. Ну и, конечно, что-нибудь вкусное съесть, провести время за столом с семьей, с друзьями или просто одному — прийти в ресторан, почитать сценарий, поучить роль.

- С актрисой Юлией Деллос вы вместе уже более 20 лет. В чем секрет вашего семейного счастья?

- В откровенности, искренности. В желании общаться, каждый день узнавать друг друга, что-то делать вместе. Это и называется совместной жизнью.

Из досье Myslo

Дмитрий Артурович Миллер

Родился 2 апреля 1972 г. в Мытищах (Московская область).