Индекс оливье, шампанское и ёлка: во сколько обойдется новогоднее застолье-2024

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Съедим порцию оливье, побалуем себя бокалом игристого, килограммом мандаринов, парой бутербродов с икрой и поставим красавицу-ёлку. Делайте ставки, во сколько нам это обойдётся!

Оливье

Так выглядел индекс оливье в 2022 году. Здесь учтено: по 400 г картофеля, огурцов и колбасы, 4 яйца, банка горошка, по 200 г майонеза и моркови, 100 г лука.

Myslo прошелся по магазинам и зафиксировал цены на ингредиенты для оливье. Минимальная цена — со всевозможными скидками и акциями. Максимальная за тот же продукт — без скидки.

С учетом индекса оливье минимальная стоимость порции салата в декабре 2023 года составит 438,71 рублей (со скидками и акциями).

Дорогой набор — 593,08 рублей за порцию. Почти все продукты в этой категории представлены без скидок и (что самое удивительное!) не в больших супермаркетах, а в магазинах «у дома».

В среднем оливье обойдется нам примерно в 515 рублей за порцию. 7,3% составило подорожание по сравнению с предыдущим годом.

Бутеры с икрой

Бутерброд с красной икрой, как известно, состоит из хлеба, масла и икры. Также не секрет, что икру часто подделывают: иногда обозначают, что она имитированная, а иногда просто оставляют суррогат в оригинальной баночке. Эксперты уже рассказали, как выбрать хорошую икру, а Myslo провёл собственную контрольную закупку.

Икра не должна стоить дорого, но и слишком дёшево стоить не может.

Так в «Верном» представлена икра: баночки под замком в холодильнике, холодильник около кассы — для большей надёжности. На нижней полке аккомпанирует холодная бутылка горячительной жидкости. Диапазон цен — от 130 рублей за 120 г икры до 500 рублей за 90 г. Не берёмся говорить, какую стоит покупать, и вывод по стоимости делать не будем.

В «Самокате» 90 г лососевой икры стоит 649 рублей, во «ВкусВилле» 200 г продаются за 1525 рублей.

Сливочное масло (мы смотрели «Брест-Литовск») в «Дикси» стоит 149,90 рублей по скидке, в «Верном» такое же — 189,99 рублей. «Лента» предлагает занимательную математику: сколько пачек масла взять, чтобы получить максимальную выгоду.

Мандарины

Ещё в ноябре, вне всякой новогодней суеты, был отмечен рост цен на мандарины. Тогда стоимость взлетела вдвое по сравнению с 2022 годом из-за долларовых качелей. Сейчас в среднем килограмм мандаринов стоит 140 рублей. Выбор большой.

Рекордсменами по цене стали мандарины из «ВкусВилла». Отборные цитрусовые продаются за 295 рублей за килограмм. А вы знали, что внешний вид мандаринов регулируется ГОСТ 4428-70? Записывайте — вот такими должны быть мандарины на прилавке: плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой.

Игристое

Стандартный брют — российское игристое вино, сухое по количеству сахара в нём — стоит от 150 (крайне сомнительная цена) до 500 рублей. Средняя цена составила 350 рублей — столько стоит вино одной марки в разных магазинах.

Мы предположили, что для застолья на семью хватит двух бутылок. Но только взрослым. Детям предлагайте исключительно детское!

Ёлка

Недавно мы рассказали, как выбирали живую ель на ёлочном базаре.

Есть и вариант для тех, кто привык вместо магазинов и рынков ходить до ближайшего пункта выдачи заказов. В интернет-магазинах продаются искусственные ёлки с подсветкой, припорошенные снегом, разной высоты.

Стандартная по высоте для обычной квартиры ёлка из ПВХ — 150 сантиметров. Стоимость такой новогодней красавицы варьируется от 1300 до 1800 рублей, средняя цена — 1500 рублей.

Для жителей частных домов или обладателей высоких потолков в квартире подойдёт ёлка высотой 210 сантиметров. Такая обойдётся в 2900-3000 рублей.

Украшения для ёлки можно достать из бабушкиного комода и восхититься винтажным блеском, а можно выбрать в интернете. Выбор — на любой вкус и бюджет!

итого:

порция оливье — 515 рублей,

бутерброды с икрой — 300-2000 рублей,

килограмм мандаринов — 140 рублей,

игристое (2 бутылки) — 700 рублей,

ёлка — 1500-3000 рублей.

Минимальный новогодний набор собран. В нём почти ничего нет. Нет колбасной нарезки. Нет сока. Нет оливок и маслин. Не вошли также сладости, селёдка под шубой. Не хватает сыра. Минимум закрыт самыми простыми и принципиально важными вещами для праздника. Дорого ли они стоят — вывод делайте сами!