В России отметили двукратный рост цен на мандарины

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Мандарины подорожали в среднем на 50 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такую информацию сообщает «Парламентская газета».

Если в октябре 2022-го килограмм отборных мандаринов можно было купить за 239 руб., то в октябре 2023-го — ценник составляет около 300 рублей. И скорее всего, это еще не предел.

Как объяснили эксперты и представители торговых сетей, стоимость главного зимнего фрукта крепко привязана к курсу доллара, который в последнее время отличается непредсказуемостью. Супермаркеты отказались давать прогнозы. Но сориентировали по поставщикам.

— В зимний период мы поставляем мандарины из Турции, Египта, Марокко, Ирана и Китая, — уточнили в пресс-службе «Ленты». — Основная доля поставок приходится на Турцию, в прошлом сезоне выросла доля поставок из Ирана, в этом — из Китая.

Торговые сети признают: цены на мандарины действительно взлетели. Объяснение одинаковое — ослабление рубля.

— Подорожание обусловлено ростом курса доллара, который за этот период вырос на 40 процентов, — уточнили в Х5 Retail. — Закупочные цены в этот период не росли.

По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, из-за валютных колебаний стоимость мандаринов в октябре 2023 года в сравнении с октябрем 2022 года повысилась в среднем на 50 процентов. А в сравнении с октябрем 2021-го главные новогодние фрукты подорожали в два раза. Эксперт обнадеживает: основная волна подорожаний, судя по всему, пока что миновала.

Но волноваться не стоит, новогодний стол без мандаринов не останется: поставки будут продолжаться. Российскому потребителю играет на руку тесное сотрудничество с Турцией, на долю которой, по данным Ягодного союза, приходится до 50 процентов поставок мандаринов. Невелика доля Израиля: еще до вооруженного конфликта она оценивалась в один процент. Зимой сокращаются поставки с Южного полушария и начинаются с Северного, что также влияет на формирование цены.