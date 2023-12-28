Задобрить символ года: в чем встречать год Дракона, что подать на стол и как украсить дом

Фото Егора Конабевцева.

Символ наступающего 2024 года Дракон – зеленый и деревянный. Что это значит и как задобрить мифическое животное, чтобы с новогодней ночи для вас началась полоса везения?

Надеваем блестящее

Китайцы считают дерево элементом роста, успеха и развития, поэтому год Деревянного Дракона будет хорош для обучения, стартапов, новых идей и карьеры. Энергия дерева традиционно окрашена в зеленый цвет, но наряжаться на праздник в зеленый, а также синий цвета не обязательно (для рожденных в год Дракона эти цвета и вовсе считаются неудачными).

Эльвира Акжигитова Идеальным выбором, по китайским традициям, считаются белый, золотой и серебряный – так что в принципе можно выбрать любой цвет и добавить блеска металла – за счет фактуры ткани или аксессуаров.

Стилист Эльвира Акжигитова выбрала среди модных трендов те, что придутся символу года по душе.

Белый тотал. Самый свежий прием для новогодней ночи – создать полностью белый образ. И это, безусловно, будет самый заметный наряд вечера!

Красный цвет. Особенно свежо будет выглядеть вариант тотал ред, когда весь наряд состоит из разных оттенков красного. Если для вас это чересчур, обратите внимание на аксессуары или обувь красного цвета.

Кружева. Когда как не в главную ночь года выбирать смелые и яркие образы? Рекомендуется обратить внимание на наряды из прозрачного кружева – они могут быть как соблазнительными, так и сдержанными и элегантными.

Яркие детали. С нами по-прежнему остаются крупные яркие аксессуары в виде гипертрофированных цветов и бантов, ассиметричных деталей, перьев. И это самый лучший способ создать вечерний образ из базовых вещей. Такие аксессуары способны «поднять» образ на абсолютно другой уровень.

Сияние. Блестки, пайетки, стразы как никогда кстати в главную ночь года. Выбирайте блестящие ткани или используйте аксессуары с металлическим блеском.

Украшаем дом пайетками

Николай Тараненко, дизайнер, руководитель студии Aura:

Николай Тараненко – Зеленый Деревянный Дракон сам дает нам подсказки, чему он будет рад в новогоднем интерьере. Актуальны натуральные оттенки дерева, растительные орнаменты, принты в зеленых тонах. На праздничный стол можно вместо скатерти купить ткань глубокого зеленого цвета, добавить плетеные салфетки под рогожку, деревянные блюда и вазы для фруктов.

Дракон – величественное существо, поэтому дом можно украсить ярко, помпезно, не бояться излишеств. Чем более искристым и блестящим будет ваш дом, тем лучше.

На подушки можно сшить новые чехлы из ткани с пайетками, имитирующими драконью чешую. Елку советую нарядить игрушками в зеленых тонах, но добавить как можно больше сияния с помощью гирлянд.

Их вообще должно быть много – больше света, лучше теплого, свечей, огоньков. Дракон оценит!

Любой интерьер легко преобразить к празднику без больших затрат с помощью текстиля: поменять шторы, купить новый плед на диван, обновить декоративные подушки. Дополнят праздничную атмосферу небольшие аксессуары – вазы, статуэтки, свечи. А если у вас дома есть постеры, проще простого распечатать новые изображения, в том числе в новогодней тематике, и это сразу наполнит его настроением.

Готовим рыбное и острое

Считается, что Дракон всеяден, поэтому можно готовить на праздник ваши любимые блюда, но подать их по-особенному – символ года любит оригинальность.

Андрей Мещеряков, шеф-повар загородного клуба:

Андрей Мещеряков – У китайцев принято отмечать Новый год пельменями: считается, что они олицетворяют пожелания здоровья, счастья и процветания. Согласен, блюдо для нас не слишком празд­ничное, но китайцы подходят к нему с выдумкой. Во-первых, готовят со всевозможными начинками, от мяса и рыбы до грибов, сыра, овощей. Во-вторых, заворачивают некоторые пельмешки в золотистую фольгу. В-третьих, есть традиция прятать в один из пельменей монетку: нашедшего ждет в новом году настоящее изобилие. Повторять или нет – решать вам.

Мне больше по душе наши традиционные новогодние блюда, которые символизируют тепло и уют домашнего праздника. А чтобы сделать стол более интересным, можно:

подать наши любимые оливье или селедку под шубой порционно, в стаканах,

добавить к закускам, бутербродикам немного остринки, например кусочки халапеньо. Огнедышащему понравится!

сделать оригинальные канапе, скомбинировав продукты разных оттенков. Дракон любит белый цвет, и мне очень нравится черно-белый вариант – поочередно нанизанные на шпажки кусочки сыра фета, оливки, виноград или кусочки чернослива.

в тарелки с нарезками добавьте побольше зеленых оттенков – подойдут оливки, салатные листья.

Дракон – водное существо, которое любит рыбу. Поэтому можно сделать акцент на всем, что плавает: запечь карпа в духовке, посолить красную рыбку, сделать тарталетки или бутерброды с икрой, приготовить цезарь с креветками и рыбное заливное. Вкусного вам праздника и благосклонно­сти Дракона в Новом году!