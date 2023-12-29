К новым вершинам вместе с «Этажами»

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Ставить цели и достигать их с «Этажами» легко и надежно. Компания развивается сама и открывает новые возможности для своих клиентов, постоянно совершенствуя и расширяя форматы работы.

Компания «Этажи» — это надежность, проверенная годами, и сервис, гибко подстраивающийся под потребности клиента. За это туляки уже столько лет ценят и доверяют компании.

Одним из ключевых событий для «Этажей» в 2023 году стало празднование 9-летия Тульского филиала. Это не только свидетельство постоянного присутствия на рынке, но и отражение доверия и лояльности клиентов, которые компания завоевала за эти годы.

Когда на рынке недвижимости так много различных АН, клиенты в первую очередь обращают внимание на сервис. Он должен отвечать потребностям клиентов и экономить их время, одновременно давая возможность подробно и без спешки изучить все имеющиеся предложения перед покупкой. «Этажи» нашли решение, реализовав сервис покупки недвижимости не выходя из дома.

Через личный кабинет на сайте etagi.com или в мобильном приложении можно подписать все договоры, одобрить ипотеку* и даже провести онлайн-сделку.

Это удобно как для сделок в Тульской области, так и если есть необходимость приобрести недвижимость в другом городе или даже стране. Показ недвижимости, перевод задатка, оформление сделки и ипотеки также можно провести онлайн.

Безопасность сделки — это главное, чего хочет каждая из сторон. Онлайн или личное подписание договоров — не важно. «Этажи» несут финансовую ответственность за надежность, предоставляя сертификат на 5 млн рублей клиенту в качестве страховки и гарантии чистоты сделки.

Изменение ключевой ставки, инфляция — «Этажи» учитывают подвижность экономической ситуации и находят ответные меры, позволяющие покупателям исполнять мечты. На новостройки сейчас действуют различные государственные программы, которые помогают выгодно приобрести квартиру в новом доме. Специалисты «Этажей» помогают подобрать ту, которая подходит именно им.

Ипотечный отдел подбирает для клиентов максимально выгодные условия. Благодаря грамотной работе процент одобрения по ипотеке составляет 88%. Интерес к новостройкам в приоритете — выручка компании от продаж квартир в новых домах в 2023 году выросла почти в 2 раза и составила 191%.

Загородная недвижимость в последнее время набирает всю большую популярность. Особенно велик спрос на жилье на территории бывшего Ленинского района. Нужен готовый дом или строительство под ключ по индивидуальному проекту — компания «Этажи» готова помочь.

У застройщиков много и других уникальных предложений.

Клиенты компании получают доступ к огромной базе жилья, экономят деньги за счет эксклюзивных скидок от надежных партнеров и свое время, потому что все этапы сделки можно оформить в едином офисе «Этажей».

Что касается вторичного рынка, то специалисты компании предоставляют возможность рефинансировать ставку по ипотеке в случае её снижения Центральным банком. Услуга эта абсолютно бесплатна, и повторять ее можно несколько раз, если позволяют условия банка.

Искать новые форматы и предлагать своим клиентам современные формы знакомства с компанией и её предложениями — одна из задач компании. В этом году «Этажи» провели первый в Туле Фестиваль недвижимости. Гости смогли узнать всё о готовом жилье и застройщиках. На нем было представлено порядка 2000 объектов недвижимости — квартир и загородных домов.

Руководство компании заботится не только о клиентах, но и о сотрудниках. Одна из приятных традиций — совместные туристические поездки. Сотрудники компании побывали в Абхазии, Сочи, Грузии, Алтае, Азербайджане, Кавказе, Кисловодске и Северном Кипре.

Ольга Шамаева, директор компании «Этажи-Тула»:

— Наша миссия — помогать вам найти дом. Это может быть первое жилье в ипотеку или способ переехать в квартиру побольше, а может — инвестиция или вы захотели жить за городом. Каждая из ваших историй для нас важна и уникальна! С нами цель найти жилье мечты как никогда близко! Желаем новогоднего настроения и ощущения, что вы наконец-то дома!

Имея за плечами почти 3000 историй успеха — и это только в 2023 году, — компания «Этажи» стала эталоном надежности, инноваций и совершенства в стремлении воплотить мечты каждого жителя Тулы и области!

tula.etagi.com

Тула, ул. Фрунзе, 1-г.