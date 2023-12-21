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Сколько стоят ёлки в Туле: репортаж с ёлочных базаров
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Сколько стоят ёлки в Туле: репортаж с ёлочных базаров

Посмотрели цены, узнали, где найти пихту, и чуть не попались на удочку‎ недобросовестного продавца.

Где купить новогоднее дерево

Мы искали деревце красивое и бюджетное. Живую ёлочку тяжело содержать — осыпается, за ней требуется особый уход… Но Новый год — раз в году. И запах от живой ёлки нереально классный! Так что же выбрать: ель, сосну или пихту? И где покупать? Варианта два: супермаркеты типа OBI и «Глобуса» или ёлочные развалы.

О ценах в супермаркете

О пихте: в наличии она есть в гипермаркетах. Цены на дерево высотой 100-125 см начинаются от 4299 руб. И это со скидкой. Цены на ели высотой 100-120 см стартуют от 1099 рублей.

21.jpgРасценки в гипермаркете OBI

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Расценки в гипермаркете OBI

Нам важно посмотреть на товар вживую, пощупать его, убедиться в свежести. Мы оправились в «Глобус».

photo_2023-12-21_14-33-30.jpgК елкам здесь продаются подставки от 199 руб. со скидками.

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Вот и пихта. Самое красивое новогоднее дерево. А еще сохраняется дольше остальных. Но и по ценнику — самое дорогостоящее. Как видим, стоимость пихты начинается от 4199 рублей.

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На ель цены умереннее. Дерево высотой 120-150 см стоит от 999 рублей. 

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Тут же стенд с упакованными деревьями по тем же ценам. Рядом ходит сотрудник, который ухаживает за ними и опрыскивает их.

И все же среди них нет сосен. За ними отправились на ёлочные базары.

А что на уличных развалах?

На проспекте Ленина в районе Зеленстроя сразу же наткнулись на странный базар. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие ограждений и надписей. Ценников нигде нет. Продавец вышел к нам из машины. С его слов, за 100 см ели — 500 рублей. Сосна — по аналогичной цене. Сосенок было всего две, и они оказались очень «грустными»: желтеющие иголочки начинали осыпаться уже при касании. Продавец уверял, что это нормально, якобы в этом году сосен неурожай, дефицит и, мол, нигде мы их больше не найдем.

Читайте по теме: В тульском лесничестве рассказали, как правильно выбрать ёлку на Новый год

photo_2023-12-21_14-33-37 (2).jpgНеогороженный базар недалеко от дома № 131-в по пр. Ленина. 500-1000 руб. за шт.

Идем дальше. Буквально в 200-300 метрах — огороженный базар с огромной надписью на баннере, говорящей о том, что можно приобрести здесь ёлку. 

Половина представленных деревьев — сосны. Есть выше двух метров. Ни о каком дефиците нет и речи. Тут же и расценки, и уголок потребителя. Но здесь цены в два раза выше: 1000 руб. за 100 см. Прейскурант прилагаем:

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К слову, пихта в прайсе отсутствует. По словам продавца, ее на елочных развалах не найти — только в супермаркетах.

photo_2023-12-21_14-33-39.jpg

Продавец говорит, что такие вот ёлочки обойдутся в среднем от 2 тыс. рублей. Сосна стоит столько же. Размеры разные, глаза разбегаются.

photo_2023-12-21_14-33-42.jpg

Выбираем красивую пушистую сосну ростом почти два метра. И никаких желтеющих примятых иголок. Пушистое, красивое дерево, радующее глаз. 

Дерево тут же упаковывают с помощью специального аппарата. Цена вопроса — 100 рублей.

photo_2023-12-21_14-33-44 (2).jpg

Вот так упакована наша сосна. Она обошлась нам в 2100 руб. вместе с упаковкой.

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А еще продавец может «придержать» какое-то время елку, если не получается забрать сразу.

Денис Маршалкин, продавец

— Сейчас популярностью у туляков пользуются веточки ели. Многие все же ставят искусственные ёлки, но для запаха покупают веточки. Из них делают разные композиции, например кладут в корзину вместе с мандаринами. Некоторые украшают ветки игрушками. Получается красиво!

Новогоднее дерево отправляется в автомобиль, а мы — дальше по проспекту: поглазеть, какие цены и ассортимент в соседней точке.

photo_2023-12-21_14-33-59 (2).jpg

Итак, небольшой базар напротив «Трех штыков». Цены уже другие. Кстати, говорят, что чем ближе к центру, тем дороже. И не врут! Буквально километр — а ценник уже на 200 руб. выше. 

photo_2023-12-21_14-33-54.jpg

По словам продавца, высокая ель, как в уголке, обойдется около 3 тыс. рублей.

photo_2023-12-21_14-33-56.jpg

Кстати, и здесь мы не видим дефицита в соснах.

photo_2023-12-21_14-33-59.jpg

Надеемся, что наш материал поможет вам сориентироваться в елочных рынках Тулы и понять, какое дерево вы хотите. На всякий случай прикрепим карту развалов.

 
Рынки работают до 31 декабря включительно с 9 до 20 часов.
 

А вы, мyslовчане, уже выбрали ёлку? Если да, то расскажите, где и почем.

 
Сюжет: Новый год-2024
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сегодня, в 17:05 +2
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