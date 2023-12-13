Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать красную икру

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Красная икра добывается из рыб семейства лососевых (горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи) в период нереста. Икра горбуши среднего размера (3-5 мм), имеет оранжевую окраску. На нерест горбуша движется в июне-июле. Если дата на упаковке не соответствует периоду нереста – скорее всего, икра была заморожена и долго хранилась. Об этом должна оповещать соответствующая маркировка.

Икра кеты («царская икра») оранжево-красная, икринки крупные 5-6 мм, иногда до 9 мм, вкус мягкий, нежный, икринки не горчат. Она считается самой лучшей из всех видов красной икры, обладает высокой калорийностью. Икра нерки насыщенно красного цвета, отличается от остальных легкой горчинкой во вкусе. Нерка нерестится в конце мая.

Икра кижуча («серебряного лосося») имеет темно-красную и даже бордовую окраску, икринки среднего размера (до 4 мм) и горьковатый привкус. Икра кижуча является мощным афродизиаком, поднимает уровень эндорфина и серотонина. Икра чавычи самая крупная – её отличают ярко-красные икринки до 7 мм и нежный вкус.

Икра лососевых рыб должна отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 и иметь соответствующую маркировку. Покупать икру рекомендуется исключительно в сетевых магазинах. Образцы красной икры, взятые на уличных лотках, не отвечали обязательным требованиям.

Обращайте внимание на наличие четкой, легко читаемой маркировки, сведений об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, пищевой ценности, условиях хранения. Икру хранят с учетом температурного режима, указанного изготовителем, в среднем – от -2 до -4 градусов.