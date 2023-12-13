  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать красную икру - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать красную икру
Фото из архива Myslo

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать красную икру

Главный совет – покупать новогоднее лакомство следует исключительно в сетевых магазинах.

Красная икра добывается из рыб семейства лососевых (горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи) в период нереста. Икра горбуши среднего размера (3-5 мм), имеет оранжевую окраску. На нерест горбуша движется в июне-июле. Если дата на упаковке не соответствует периоду нереста – скорее всего, икра была заморожена и долго хранилась. Об этом должна оповещать соответствующая маркировка.

Икра кеты («царская икра») оранжево-красная, икринки крупные 5-6 мм, иногда до 9 мм, вкус мягкий, нежный, икринки не горчат. Она считается самой лучшей из всех видов красной икры, обладает высокой калорийностью. Икра нерки насыщенно красного цвета, отличается от остальных легкой горчинкой во вкусе. Нерка нерестится в конце мая.

Икра кижуча («серебряного лосося») имеет темно-красную и даже бордовую окраску, икринки среднего размера (до 4 мм) и горьковатый привкус. Икра кижуча является мощным афродизиаком, поднимает уровень эндорфина и серотонина. Икра чавычи самая крупная – её отличают ярко-красные икринки до 7 мм и нежный вкус.

Икра лососевых рыб должна отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 и иметь соответствующую маркировку. Покупать икру рекомендуется исключительно в сетевых магазинах. Образцы красной икры, взятые на уличных лотках, не отвечали обязательным требованиям.

Обращайте внимание на наличие четкой, легко читаемой маркировки, сведений об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, пищевой ценности, условиях хранения. Икру хранят с учетом температурного режима, указанного изготовителем, в среднем – от -2 до -4 градусов.

Кстати, почти год назад мы выбирали самую вкусную красную икру. Читайте наш обзор здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 22:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
красная икраикраНовый годсовета Роспотребнадзора
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском филиале Исторического музея появились новые тактильные экспонаты
В тульском филиале Исторического музея появились новые тактильные экспонаты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.