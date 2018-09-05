В Туле получил профессию, нашел друзей и любовь
В АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Олег Милованов работает всего третий год. Но даже за такой короткий срок молодой человек сумел достигнуть успеха в профессии и полюбить свое предприятие.
В Тулу Олег Милованов приехал девять лет назад с Крайнего Севера, из маленького городка Инта в Республике Коми. Для себя молодой человек не видел там перспективы, а тут брат из Тулы рассказал, что в этом городе можно получить хорошую профессию и устроиться на перспективную работу со стабильной зарплатой.
– После девятого класса я приехал учиться в Тулу, поступил в колледж им. Никиты Демидова, – рассказывает Олег Милованов. – Уже тогда я понимал, что это правильный шаг. На рынке труда сейчас очень много различных популярных профессий – менеджер, управленец, юрист… Но они не так востребованы. Получаешь диплом и не знаешь, устроишься ты на нормальную работу или нет. Я окончил колледж по специальности «Автоматизация технологических процессов производств», получил сразу три специальности – токарь, оператор станков с ПУ и технолог. На практику я попал в КБП, меня заметил начальник цеха и пригласил после окончания колледжа прийти к ним на работу. Я пришел и вот уже третий год работаю токарем.
Родители Олега в Инте доработали до пенсии, а затем перебрались жить к сыну. Так что теперь вся семья Миловановых – туляки.
– Тула сразу покорила меня своей необычной архитектурой, это очень приветливый, яркий город, – улыбается Олег. – Сейчас он становится еще краше, Тула очень красивая, я нисколько не жалею, что приехал сюда жить, работать, строить семью. Коллектив цеха принял меня очень хорошо. Я владел теорией, но при изготовлении деталей много нюансов. И вот тут как раз без помощи более опытных коллег не обойтись. Я очень благодарен токарю Николаю Александровичу Аленичеву, который стал моим наставником. У нас на предприятии дружелюбная атмосфера, хорошее начальство, добрые, отзывчивые люди. Мы общаемся и после работы, у нас приятельские отношения.
Сама работа интересная, у нас экспериментальное производство. Мы самыми первыми воплощаем в жизнь задумки конструкторов, делаем пробные изделия. У нас не заскучаешь!
По словам Олега, профессия токаря предполагает терпение и внимательность. Детали сложные, точные, время на изготовление ограничено. Надо быть полностью сконцентрированным. И у молодого человека всё получается!
– Я уже два раза принимал участие в конкурсах профессионального мастерства. Первый конкурс был, когда я только-только пришел на работу и начал осваиваться. Меня постигла неудача. Я очень расстроился, и к следующему конкурсу начал основательно готовиться. Мне очень захотелось оправдать доверие начальства и доказать самому себе, что я могу всё сделать на отлично. И я стал первым среди токарей до 25 лет.
Свою профессию Олег Милованов считает престижной.
– КБП – одно из ведущих оборонно-промышленных предприятий страны. Работать здесь надежно, стабильно, это знак качества. Каждый день я совершенствуюсь, наращиваю базу знаний, хочу повысить разряд. Мне есть куда расти, есть к чему стремиться.
В свободное от работы время Олег Милованов увлекается хоккеем и автомобилями – следит за новинками автопрома, читает статьи в интернете.
– Когда я жил на Севере, то там занимался хоккеем. Приехал в Тулу, и сначала подумал, что здесь этого вида спорта вообще нет. Да и денег на экипировку не было. Сейчас я наладил контакт с новомосковском Ледовым дворцом, заказал комплект формы, так что, надеюсь, скоро восстановлю физическую форму и начну играть!
В Туле Олег встретил девушку, которую готов назвать своей женой.
– Ее зовут Татьяна, мы познакомились «ВКонтакте», вместе уже пять лет. Сейчас на улице Г. Маргелова строится дом, в котором я купил квартиру. Так что скоро можно будет создавать свою семью (улыбается). Любовь – это прекрасно. А своему любимому предприятию я желаю процветания, хороших специалистов, стабильности и побольше заказов.
Олег Юрьевич Милованов
Родился 8 февраля 1994 г. в городе Инта, Республика Коми.
В Туле живет с 2009 г.
Окончил Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова.
Семья: мама Ирина, папа Юрий, бабушка Анна Ивановна, дедушка Анатолий Степанович.
Любимая книга: Пауло Коэльо «11 минут».
Любимый фильм: «Терминал».
Любимое блюдо: спагетти болоньезе.
Автомобиль: «Мазда».
Любимое место в Туле: Центральный парк.
Девиз: «Если что-то делаешь, будь в этом лучшим!»
Мечта: слетать на Марс.