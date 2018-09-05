В Туле получил профессию, нашел друзей и любовь

Фото Светланы Колосковой

В АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Олег Милованов работает всего третий год. Но даже за такой короткий срок молодой человек сумел достигнуть успеха в профессии и полюбить свое предприятие.

В Тулу Олег Милованов приехал девять лет назад с Крайнего Севера, из маленького городка Инта в Республике Коми. Для себя молодой человек не видел там перспективы, а тут брат из Тулы рассказал, что в этом городе можно получить хорошую профессию и устроиться на перспективную работу со стабильной зарплатой.

– После девятого класса я приехал учиться в Тулу, поступил в колледж им. Никиты Демидова, – рассказывает Олег Милованов. – Уже тогда я понимал, что это правильный шаг. На рынке труда сейчас очень много различных популярных профессий – менеджер, управленец, юрист… Но они не так востребованы. Получаешь диплом и не знаешь, устроишься ты на нормальную работу или нет. Я окончил колледж по специальности «Автоматизация технологических процессов производств», получил сразу три специальности – токарь, оператор станков с ПУ и технолог. На практику я попал в КБП, меня заметил начальник цеха и пригласил после окончания колледжа прийти к ним на работу. Я пришел и вот уже третий год работаю токарем.



Родители Олега в Инте доработали до пенсии, а затем перебрались жить к сыну. Так что теперь вся семья Миловановых – туляки.

– Тула сразу покорила меня своей необычной архитектурой, это очень приветливый, яркий город, – улыбается Олег. – Сейчас он становится еще краше, Тула очень красивая, я нисколько не жалею, что приехал сюда жить, работать, строить семью. Коллектив цеха принял меня очень хорошо. Я владел теорией, но при изготовлении деталей много нюансов. И вот тут как раз без помощи более опытных коллег не обойтись. Я очень благодарен токарю Николаю Александровичу Аленичеву, который стал моим наставником. У нас на предприятии дружелюбная атмосфера, хорошее начальство, добрые, отзывчивые люди. Мы общаемся и после работы, у нас приятельские отношения.

Сама работа интересная, у нас экспериментальное производство. Мы самыми первыми воплощаем в жизнь задумки конструкторов, делаем пробные изделия. У нас не заскучаешь!

По словам Олега, профессия токаря предполагает терпение и внимательность. Детали сложные, точные, время на изготовление ограничено. Надо быть полностью сконцентрированным. И у молодого человека всё получается!

– Я уже два раза принимал участие в конкурсах профессионального мастерства. Первый конкурс был, когда я только-только пришел на работу и начал осваиваться. Меня постигла неудача. Я очень расстроился, и к следующему конкурсу начал основательно готовиться. Мне очень захотелось оправдать доверие начальства и доказать самому себе, что я могу всё сделать на отлично. И я стал первым среди токарей до 25 лет.

Свою профессию Олег Милованов считает престижной.

– КБП – одно из ведущих оборонно-промышленных предприятий страны. Работать здесь надежно, стабильно, это знак качества. Каждый день я совершенствуюсь, наращиваю базу знаний, хочу повысить разряд. Мне есть куда расти, есть к чему стремиться.



В свободное от работы время Олег Милованов увлекается хоккеем и автомобилями – следит за новинками автопрома, читает статьи в интернете.

– Когда я жил на Севере, то там занимался хоккеем. Приехал в Тулу, и сначала подумал, что здесь этого вида спорта вообще нет. Да и денег на экипировку не было. Сейчас я наладил контакт с новомосковском Ледовым дворцом, заказал комплект формы, так что, надеюсь, скоро восстановлю физическую форму и начну играть!

В Туле Олег встретил девушку, которую готов назвать своей женой.

– Ее зовут Татьяна, мы по­знакомились «ВКонтакте», вместе уже пять лет. Сейчас на улице Г. Маргелова строится дом, в котором я купил квартиру. Так что скоро можно будет создавать свою семью (улыбается). Любовь – это прекрасно. А своему любимому предприятию я желаю процветания, хороших специалистов, стабильности и побольше заказов.

Из досье Myslo

Олег Юрьевич Милованов

Родился 8 февраля 1994 г. в городе Инта, Республика Коми.

В Туле живет с 2009 г.

Окончил Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова.

Семья: мама Ирина, папа Юрий, бабушка Анна Ивановна, дедушка Анатолий Степанович.

Любимая книга: Пауло Коэльо «11 минут».

Любимый фильм: «Терминал».

Любимое блюдо: спагетти болоньезе.

Автомобиль: «Мазда».

Любимое место в Туле: Центральный парк.

Девиз: «Если что-то делаешь, будь в этом лучшим!»

Мечта: слетать на Марс.