Актер Федор Добронравов: Круче «Сватов» для меня ничего нет!

Фото Алексея Пирязева.

В основе спектакля «Чудики» — рассказы Василия Шукшина. В первом действии зрители увидели сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк», «Космос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Микроскоп» и «Миль пардон, мадам», во втором — рассказы «Верую!», «Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Коленчатые валы».

- Мне очень давно хотелось прикоснуться к Василию Макаровичу Шукшину, но я боялся, — говорит Федор Добронравов. — Мне казалось, что я еще не готов, что еще надо подрасти, помудреть. И тут я решился. Получилось то, что получилось. Мы «Чудиков» уже много повозили по стране. Были и на Алтае, на родине Шукшина, в день его рождения. Нас замечательно приняли! Для меня это было очень важно, потому что туда возят всего Шукшина. Они там очень строгие зрители, люди простые, говорят то, что думают. Наш спектакль им понравился и мне было очень приятно.

— В прошлом году Вы приезжали к нам на фестиваль «Улыбнись, Россия!» с фильмом «Жили-были», где Вы сыграли главную роль и выступили в качестве продюсера. Еще есть задумки?

- Есть, но об этом рано говорить. Это ж надо деньги достать. Своих-то мы этим фильмом не заработали. У него очень хорошая судьба фестивальная, во многих странах его показали и очень хорошо приняли. А вот коммерческая судьба не сложилась — мы не заработали пока ни копейки. Не знаю почему, буду выяснять. Мы же пока только первые шаги делаем в продюсировании. А так есть очень хороший сценарий этого же сценариста Алексея Бородачева, про любовь, про дружбу. Нам не хочется снимать догонялки-убивалки, их чрезмерно много. Хочется вернуться к советскому кино, на котором я воспитывался и которое я люблю и периодически смотрю.

— Часто отказываетесь от ролей?

- Конечно.

— Что происходит сейчас в Вашей творческий жизни? В кино, на телевидении?

- Пока только театр. 2019 год — год театра, и в моем Театре Сатиры готовится премьера, после Нового года будем обсуждать.



Татьяна Кравченко и Федор Добронравов в сериале «Сваты».

— Сейчас по телевидению показывают все сезоны «Сватов» — людей от экранов не оторвать. В чем, по-Вашему, секрет успеха этого проекта?

- Думаю, в том, что в этой картине кроме дружбы, любви, семьи и всех наших христианских устоев там нет ничего. Ни политики, ни убийств… Это очень востребовано сейчас. «Сваты» — очень смотрибельный сериал, он на любую аудиторию — от внуков и до дедов. Там нет пошлости, поднимаются традиционные семейные ценности, там так много природы, так много русского. Его смотрят во всем мире, особенно наши соотечественники, которые живут за границей.



Федор Добронравов и Владимир Машков в сериале «Ликвидация».

— Съемки в каком проекте вспоминаете с особой теплотой?

- Сейчас круче «Сватов» для меня нет ничего — больше десяти лет моей жизни! Запоминаются многие съемки. Я никогда в жизни не забуду «Ликвидацию», «Тайну дворцовых переворотов»… Стараюсь не сниматься там, где мне не нравится. У меня вообще нет ролей, за которые мне стыдно.



— Дубляжом занимаетесь?

- Практически нет, иногда мультфильмы. Но стремления нет — после 12 лет передачи «Сам себе режиссер» я надублировался попугайчиков и прочих (смеется).



Федор Добронравов в образе Иосифа Сталина, «6 кадров».

— Проект «Шесть кадров» больше не снимается?

- Нет. Это был замечательный проект! Мы собирались своей компанией, дурачились и еще за это деньги получали! (смеется).



— В Новый год удается собраться всей семьей?

- Да, правда, потом дети разъезжаются — у них уже 1−2 января встречи с друзьями. У нас на даче есть небольшая банька, мы там паримся. На столе у нас на праздники всегда лобио. А вообще я всеядный человек. Не знаю, удастся ли мне со своей занятостью в этот раз помочь жене накрыть на стол. Хотя 31 декабря я в этом году не играю спектакль!

— У Вас две внучки…

- Уже три! (смеется). У Ваньки родилась дочка. Теперь у нас Варвара, Василиса и Вера. И они не собираются останавливаться…

— Какой Вы дедушка?

- Это надо спрашивать у внуков (улыбается). Мы с женой их балуем и за это получаем от их родителей. Ну, а что делать?

Любовь бабушки и дедушки совсем другая, нежели мамы и папы. Она более прозрачная, чистая, безответственная…

Уже у них столько подарков — с каждых гастролей везу. На нас ругаются — уже ставить некуда. Но это не мои проблемы, а ваши, я все равно буду дарить!

Из досье Myslo

Федор Викторович Добронравов

Народный артист РФ.

Родился 11 сентября 1961 г. в Таганроге.

Окончил Воронежский государственный институт искусств.

Актер Театра Сатиры.

В 2016 году основал Продюсерский центр «Фёдор Добронравов».

Семья: жена Ирина, сыновья Виктор и Иван, внучки Варвара, Василиса и Вера.