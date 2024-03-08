Где поесть медовик в Туле

Ароматные коржи, нежный сметанный крем и щепотка воспоминаний из детства. Мы решили продегустировать медовик!

За ним мы отправились в тульские кофейни и взяли десерт навынос. Заведений традиционно выбрали пять:

Кафе Oktava by Zernovaya в Центральном переулке, 18,

Кофейня Natura на ул. Советской, 60,

Кофейня «Кофе Культ», ул. Советской, 10,

Ресторан Puff на ул. Советской, 56,

Кофейня «Филипповский by Salden`s» на ул. Советской, 56.

Кафе Oktava by Zernovaya

Цена: 230 руб.

Медовый бисквит, много коржей. На вкус десерт в меру сладкий, приятный. Из хорошего еще – ненавязчивый аромат меда. Это настоящая классика.

Единственный минус – торт суховат. Еще немного крема, и его можно было бы считать идеальным.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Кофейня Natura

Цена: 310 руб.

Этот медовик – полная противоположность предыдущего. Много крема, очень тонкие коржи, в сухости такой медовик точно не обвинишь. Но вопросики есть...

Во-первых, крем очень лимонный, вероятно, в нем много цедры. Это вкусно, но от медовика такого не ожидаешь. А во-вторых, клубника на торте умерла. Ягода завяла, и в таком случае, лучше бы ее не было совсем.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Кофейня «Кофе Культ»

Цена: 290 руб.

Первое, что бросается в глаза, очень толстые коржи и внушительные слои крема. И все это как-то небрежно и неравномерно. Коржи жирноваты и напоминают хлеб.

У коржей очень сильный вкус меда. Запаха этого продукта почти нет, а по ощущениям он настолько яркий, что наводит мысли об ароматизаторах. И очень сладко.

В креме есть кислинка, но его очень много. Нам не понравилось.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

Ресторан Puff

Цена: 280 руб.

Об одном из предыдущих десертов мы говорили, что он слишком сухой. Забираем свои слова обратно! Этот возглавляет хит-парад сухих медовиков.

Торт очень сладкий. Из плюсов – медовый вкус коржей. Этот десерт похож на классический, но вкусным назвать его мы не можем.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Кофейня «Филипповский by Salden`s»

Цена: 230 руб.

В «Филипповском» самый похожий на медовик десерт называется «Коралл». Это рулет из медовых коржей и сметанного крема. Авторское прочтение классики, и нам оно очень понравилось.

Крем нежный, вкусно пахнет молоком. В коржах ощущается мед. Все очень гармонично и отлично сочетается между собой. В меру сладкий и интересный. Да и внешний вид заслуживает внимания.

Это не классика, поэтому выбрать его единственным победителем было бы неправильно. Но не поставить этому десерту высший балл мы просто не могли.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой – Natura (310 руб.).

Самый дешевый – Oktava by Zernovaya и «Филипповский» (по 230 руб.).

Самый вкусный десерт, по мнению редакции – «Филипповский».

Самая вкусная классика, по мнению редакции – Oktava by Zernovaya.