Что желают мужчины тулячкам в Международный женский день?

8 Марта хоть и принято считать женским днем, но этот праздник любят все. Потому что он – преддверие тепла, весны и солнца.

Myslo задал мужчинам Тулы несколько вопросов:

1. Какие подарки они дарят или собираются дарить своим любимым женщинам?



2. Как поздравляют с 8 Марта?



3. Что желают тулячкам в Международный женский день?

Максим Некрасов, 31 год, риелтор

1. Любимых женщин, разумеется, ждут шикарные весенние букеты тюльпанов для создания праздничного настроения. А также материальные подарки, которые заставят улыбнуться.

2. Поздравлю в одном из ресторанов Тулы. В этот день любая девушка хочет насладиться празд­ником, а не стоять у плиты.

3. Желаю всем представительницам прекрасного пола получить внимание любимых. Крепких объятий и поцелуев, цветов, подарков и классного настроения!

Артем Багрянцев, 24 года, аппаратчик



1. Подготовили классную программу для женщин-коллег – наняли аниматоров, которые проведут классные конкурсы.

2. Милых дам нужно всегда чем-то удивлять: ведь праздник – раз в год. И это должны быть не только цветы, а как минимум – вкусный завтрак, максимум – исполнение заветной мечты.

3. Желаю найти свою любовь. Тем, у кого уже есть отношения, – чтобы заботились и любили нас, мужчин. Так как мы ради женщин готовы на все!

Алексей Хрусталев, 20 лет, работает в «Газпром проектирование»



1. Дарю своей девушке ее любимые пионы. В этом году они дороговаты, но хочется порадовать. Еще подарю синюю игрушку-акулу и стеклянный сувенир с обложкой любимой песни.

2. В этом году хотелось бы успеть заскочить в кафе, чтобы отметить, но оба работаем.

3. Пусть найдут любимого человека, но в то же время – не спешат. Важно присмотреться к избраннику, прислушаться к своим чувствам. Главное – любите от души!

Дмитрий Хорошко, 22 года, студент



1. Помимо подарка, в Международный женский день всегда вожу девушку в кино. Стараюсь выбирать неромантические фильмы. Поэтому покупаю билеты… на фильмы ужасов, потому что она любит хорроры. В этом году пока не определился с выбором фильма, но впереди еще есть время.

2. Как бы ни сложился этот день, всем женщинам в семье дарю хотя бы по цветочку – как знак внимания и заботы.

3. Желаю девушкам Тулы любить и быть любимыми!

Александр Рощупкин, 51 год, работает в Тул­энерго



1. Всегда узнаю заранее, что нужно подарить женщинам в семье на 8 Марта. Выбираю и покупаю подарки по запросам и возможности.

2. В Международный женский день устраиваем всей семьей застолье.

3. Женщинам Тулы хочу пожелать терпения. Пусть в их семьях царят благополучие, взаимопонимание и любовь. А тем, у которых нет семьи, желаю найти свою вторую половинку.

Петр Куницын, 18 лет, студент ТулГУ



1. Считаю, что цветы на 8 Марта – это самый лучший подарок. Всегда дарил маме цветы и что-нибудь из косметики. В этом году моя любимая девушка попросила в подарок наушники.

2. Отмечаем праздник дома в теплом семейном кругу. Заказываем что-нибудь из ресторана, например роллы.

3. Прекрасным девушкам Тулы хочу пожелать спокойствия и умиротворения. Побольше отдыха, меньше стресса! Хорошего настроения и улыбок.

Андрей Зимин, 36 лет, инженер



1. В этом году хочу подарить своей девушке смарт-часы, такие же, как у меня. Это практичный и удобный подарок.

2. Обычно отмечаем 8 Марта дома, ну или идем в любимую кафешку. А вообще, смотрим по ситуации.

3. Тем женщинам, у которых мужчины в зоне СВО, желаю, чтобы они скорее вернулись живыми и здоровыми! Терпения, здоровья и радости! Ну и конечно же, любите, будьте любимыми и оставайтесь такими же прекрасными!

Геннадий Мишин, 69 лет, пенсионер



1. Подарки на 8 Марта дарю дочери и жене. Заранее спрашиваю, чего они больше всего хотят. Стараюсь узнать по потребностям. В этот раз подарю…лупу жене, чтобы ей было удобнее читать аптечные вкладыши! Дочери покупаю в подарок все, что выберет в модном магазине.

2. Отмечаем с улыбками и весельем!

3. Пусть женщины Тулы будут всегда красивыми! Оставайтесь жизнерадостными, никогда не унывайте! Любви и понимания в отношениях!