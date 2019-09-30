Доставка еды в Туле: выбираем и заказываем!

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Доставка еды – современный и практичный способ сэкономить время и пообедать или порадовать гостей необычным угощением. Где в Туле заказать блюда с доставкой на дом или в офис – в обзоре Myslo.

Сеть пиццерий «Престо»

Кафе «История»

Суши-бар «Шиитаке»

Доставка еды «Почтальон Суши»

Карл Маркс, бургерная

Пиццерия «Дон Бекон»



Сеть пиццерий «Престо» родом из Архангельска и уже более 15 лет успешно работает, постоянно радуя гостей новыми предложениями и подарками. И новый осенний сезон не стал исключением.

Акция «Близняшки на доставке» – уникальная акция, аналогов которой в Туле нет. Суть ее проста: заказываете одно блюдо, второе – в подарок. Если, например, заказываете мясную пиццу, то в подарок вы получите не мини-пиццу, а именно такую же – с большим количеством мяса, как и в первой.

Распространяется акция на все виды пиццы, пасты и суши.

Благодаря акции «Близняшки на доставке» клиенты пиццерии «Престо» могут вкусно и выгодно провести время там, где им хочется, воспользовавшись доставкой блюд.

Как заказать?

Воспользоваться выгодной акцией «Близняшки на доставке» можно с понедельника по пятницу с 10.30 до 21.30:

по телефону 8-800-5-500-900,

через сайт pizzapresto.ru,

через мобильное приложение:

Еще больше выгодных предложений смотрите на сайте pizzapresto.ru или уточняйте у операторов по телефону 8-800-5-500-900.

Доставка

Доставка бесплатная при заказе от 390 рублей. Курьер в течение часа доставит ваш заказ.

Пиццерия «Престо» – это не только быстрая доставка любимых блюд, если вы хотите провести время в приятной атмосфере, насладиться блюдами итальянской и японской кухни, то приходите в кафе, расположенное на первом этаже ТРЦ «Макси».

Пиццерия «Престо»



ТРЦ «Макси», 1-й этаж,

тел. +7 (910) 155-31-44.



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pizzapresto.ru ООО «Престо Тула»

163051, г. Архангельск, проспект Дзержинского, дом №7. корпус 4, пом 3-Н;

ОГРНИП 1172901009951

Хотите вкусно поесть дома или в офисе? Мы готовы вас порадовать! Кафе «История» запустило доставку вкуснейшей свежеприготовленной пищи. Вы можете заказать блюда из основного меню на дом или собрать свой обед в офис. Не тратя большого количества времени, мы доставим ваш заказ в любое удобное для вас место и время.

Сделать заказ можно одним из удобных способов: по телефону или через WhatsApp +7 (920) 790-00-00, на сайте кафеистория.рф или по электронной почте info@hotelhistory.ru.

Доставка еды по меню

«История» – это кафе, в котором готовят вкусную и питательную пищу из свежих, натуральных продуктов. Мы предлагаем своим клиентам обширное меню, в котором каждый найдет себе блюдо по вкусу. Вам привезут горячее, салаты и закуски – просто выберите в меню то, что хотите видеть у себя на столе.

Мы гарантируем своим клиентам быструю доставку в любой район города.

Доставка по Туле:

- Пролетарский р-н: 100 руб., при заказе свыше 600 руб. – бесплатно;

- Советский/Центральный/Зареченский р-ны: 250 руб., при заказе свыше 800 руб. – бесплатно;

- Привокзальный р-н: 350 руб., при заказе свыше 1200 руб. – бесплатно.

Заказы принимаем с 11.00 до 21.00. Также есть возможность сделать предзаказ в любое время.

Оплата заказа после доставки еды на дом наличными или по карте.

Сделать заказ можно одним из удобных способов: по телефону или через WhatsApp 8 (920) 790-0000, на сайте ккафеистория.рф или по электронной почте info@hotelhistory.ru. При самовывозе действует скидка 20%.

Доставка бизнес-ланчей

Предлагаем не просто доставку обедов в офис, а вкусное и здоровое питание для ваших сотрудников. Мы используем только натуральные и качественные продукты, поэтому вы получаете гарантию качества нашей продукции по доступным ценам. У нас нет шаблонных бизнес-ланчей, поэтому свой обед вы можете собрать себе сами.

Спокойно занимайтесь работой, пока мы возьмем на себя организацию сбалансированного питания. Меню: кафеистория.рф

Сделать заказ можно одним из удобных способов: по телефону или через WhatsApp 8 (920) 790-0000, на сайте кафеистория.рф или по электронной почте info@hotelhistory.ru.

1) Доставка по Туле:

- Пролетарский р-н: 100 руб., при заказе свыше 600 руб. – бесплатно;

- Советский/Центральный/Зареченский р-ны: 250 руб., при заказе свыше 800 руб. – бесплатно;

- Привокзальный р-н: 350 руб., при заказе свыше 1200 руб. – бесплатно.

2) Заказы принимаем с 11.00 до 21.00. Также есть возможность сделать предзаказ в любое время.

Оплата заказа после доставки еды на дом наличными или по карте.

При самовывозе действует скидка 20%.

Отель «История»



Тула, ул. Шухова, 24.



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Твиттер ИП Епифанов Александр Викторович (Это история),

301940, Тульская обл., п. Куркино, ул. Механизаторов, д. 7,

ОГРНИП 316715400096550

Доставка еды «Почтальон Суши»

Здесь не просто готовят роллы и пиццу, а создают для вас несравненное удовольствие, подходя с любовью и заботой к каждому этапу работы – от нарезки продуктов до доставки готового блюда. Именно поэтому «Почтальон Суши» отличаемся богатейшим вкусом и непревзойденным сервисом!

Выбирая доставку от «Почтальон Суши», вы точно не останетесь голодным.

Семь видов вок, которые можно собрать исходя из своих предпочтений и при желании добавить нужные ингредиенты и соусы:

удон, яичная, гречневая или рисовая лапша;

соус унаги (сладкий), ким-чи (овощной) или шрирача (острый);

креветки, курица барбекю, грибы, сыр, перец халапеньо, ветчина, помидор, лук и бекон.

Вы получите оригинальный вок по своему собственному рецепту.

11 видов пиццы, которую также при желании можно подстроить под свои вкусовые предпочтения. Любите поострее – добавьте перец халапеньо. Хотите больше колбасок или сыра – пожалуйста! А еще у каждой пиццы сырный борт!

10 видов суши и гункан, 9 вариантов классических роллов, 34 вида холодных роллов, 14 – запеченных роллов и 13 – жареных роллов. А еще 19 видов сетов.

Многие из представленных блюд вы не найдете ни в одном другом меню. Повара разработали для «Почтальон Суши» уникальное меню, отличающееся оригинальным составом и исполнением.

В «Почтальон Суши» уверены, что правильная еда – это не только вкусно и полезно, но и эстетично!

Как заказать?

По промокоду MySlo15 получите скидку 15% на весь заказ! Промокод действителен до конца октября.

Доставка

Доставка производится в течение часа курьером по указанному вами адресу. Если заказ от 500 рублей, то блюда доставят вам бесплатно. Но если вы живете далеко, то условия доставки могут измениться. А вот при самовывозе стоимость заказа снизится на 15%. Акции:

«Счастливый час» : ежедневно с 14.00 до 15.00 при заказе на текущее время скидка 25%,

: ежедневно с 14.00 до 15.00 при заказе на текущее время скидка 25%, Скидка ссылку в сторис инстаграма странички «Почтальон Суши».

Кстати, новые выгодные акции появляются практически каждый день. Чтобы не упустить их, следите за обновлениями ВКонтакте и в инстаграме!

«Почтальон Суши»

Тула, ул. Демонстрации, 5-а.

Пн. – чт., вс. – с 11.00 до 23.30.

Пятница и суббота – с 11.00 до 01.30.



pochtasushi.ru

ВКонтакте

Инстаграм ИП Аршинников А.А.

ОГРН 3187154000854

юр адрес 300028. Россия ,

г. Тула, ул. Ползунова, д. 7, кв. 14.

Бургерная «Карл Маркс» уже почти три года радует своих гостей особенной едой. Она полюбилась уже многим тулякам и стала местом для душевного отдыха. Что же в ней особенного?

Каждый ингредиент в этой бургерной готовят на собственной кухне. Никакого фастфуда из заготовок! Ежедневно здесь выпекают свежайшие и ароматные булочки, а мраморную говядину, рыбу, свинину и мясо птицы заказывают у известных поставщиков. Котлеты или филе из них готовят прямо на месте.

Здесь вам подадут неизменно вкусные правильные бургеры из свежих продуктов.

Даже остывший бургер из «Карл Маркс» остаётся вкусным!

Если вы уже были в «Карл Маркс», то смогли оценить и попробовать разнообразные бургеры из мяса, рыбы и птицы, салаты, куриные крылышки, кесадилью с курицей, картошку, креветки и сырные батончики.

Ну а тех, кто посетит это место впервые, ждёт приятное удивление вкусами и уютной атмосферой.

Этим летом попробуйте

новые гостевые бургеры!

В качестве гостевых сейчас вы можете попробовать «Иван Креветович» и «Море-Море»:

«Иван Креветович» – это тигровые креветки, обжаренные в сухарях панко, кунжутный соус, микс-салат и свежий помидор;

«Море-Море» – филе трески с соусом терияки, салат «Айсберг», свежие огурцы и луковая крошка.

Но! Спешите, ведь совсем скоро их место займут свежие новинки!

Кроме полюбившихся бургеров в этом году в меню появились кесадилья с курицей, запеченный картофель и сэндвич с тамбовским окороком.

Кесадилья с цыпленком – куриное филе, тортилья, сыр моцарелла и кукуруза. Подается с соусом «Чили свит».

Запеченный картофель – картофель фри, сыр чеддер, соус «Дор Блю», бекон, и всё это запечено в гриле «Саламандер».

Сэндвич с тамбовским окороком – нежный хлеб в яичном соусе, сыр моцарелла и тамбовский окорок, жарим на гриле и получаем вкуснейший сэндвич на завтрак. Подаётся с картофелем фри или айдахо на выбор.

Кстати, «Карл Маркс» может приготовить небывалых размеров тор-бургер размером Х6.

К любому блюду в этой бургерной вам предложат на выбор восемь соусов. Ну и фирменные лимонады «Карл Маркс» неизменно добавят вкуса и свежести вашему заказу.

«Карл Маркс» — это не просто бургерная, а ещё и одна из первых в Туле служб доставки бургеров, так что вы можете устроить настоящий пир дома или в офисе, сделав заказ с доставкой. Курьер быстро доставит блюда ещё горячими домой или в офис. При заказе от 500 рублей доставка по Туле бесплатная.

Бургеры «Карл Маркс» — это не фастфуд! Вкусно по-домашнему.

«Карл Маркс», бургерная

Тула, пр. Ленина, 30 (2-й этаж),

тел. 8 (4872) 38-48-68.

ИП Жук П. И.

г.Орел, ул. Пролетарская гора, 3/5, кв. 42,

ОГРНИП: 315715400014292

«Дон Бекон» – это правильная пицца с доставкой на дом. Здесь готовят не просто пиццу, а очень вкусную пиццу!

«Дон Бекон» ответственно заявляет: «Мы хотим нести людям только радостные и вкусные эмоции, поэтому очень трепетно относимся к своей работе и вкладываем в нее всю душу. Мы рады, когда вы довольны нашей работой!»

Высокое качество теста – секрет настоящей пиццы. Вы спросите – из чего тесто? Ответ прост: вода, мука, соль, сахар, дрожжи. Пицца получается легкой и нежной.

Тесто для пиццы «Дон Бекон» можно по-настоящему назвать живым. Созревание его происходит в холодильнике в течение двух суток при определенной температуре, и только после этого из него готовится вкусная пицца.

В меню «Дон Бекон» 18 видов пиццы мясной, морской, вегетарианской и даже сладкой. Есть выгодные комбонаборы для компаний, а также разнообразные суши-сеты, наггетсы, картофель фри, различные печеные рулетики с начинкой, десерты и многое другое.

Акции

Гибкая система скидок:

при заказе от 750 рублей – скидка 10%;

при заказе от 950 рублей – скидка 15%.

Пицца «Пирог» на день рождения в подарок при минимальной сумме заказа.

20% на пиццу недели, каждую неделю пицца – новая. За новостями следите на сайте «Дон Бекон» или в соцсетях.

Как заказать?

Заказ оформляется на сайте don-becon.ru

При самовывозе – 20% скидка.

Минимальная сумма заказа – 495 рублей, максимальная сумма для оплаты наличными – 7000 рублей. При получении оплата возможна картой.

Доставка

Время доставки – 60 минут.

Зона доставки ограничена.

«Дон Бекон»

Тула, ул. Станиславского, 32.

Вс.-чт. с 10.00 до 22.00,

пт.-сб. с 10.00 до 23.00,

тел. 8(4872) 711-722.

don-becon@yandex.ru

ООО «Дон Бекон»,

300012 г. Тула, пр. Рабочий/ул. Станиславского, 1/32,

ОГРНИП 1197154009150