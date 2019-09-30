Где в Туле заказать дизайн-проект квартиры
Myslo подготовил для вас обзор дизайн-студий, которые помогут сделать вашу квартиру стильной и современной.
Мастерская интерьера EGO
Как обустроить свою квартиру? С чего начать ремонт? И можно ли создать стильный дизайн самим? Практическими советами с читателями Myslo делятся руководители студии дизайна EGO Дмитрий Юдин и Юлия Забелина.
Купил квартиру в новостройке. С чего начать ремонт?
– Когда вы покупаете квартиру, у вас есть два пути: нанять дизайнера или разбираться с ремонтом самостоятельно. Первый путь самый легкий: профессиональный дизайнер помимо планирования интерьера берет на себя всю алгоритмику действий, но если вы решили сделать всё сами, знайте – вам предстоит большая работа. И вот с чего следует начать:
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Прежде всего решите, как вы хотите зонировать пространство и использовать планировку помещения. Например, если вы почти не бываете дома и приходите только, чтобы поспать, то разумнее отдать самую просторную комнату под спальню с большой и удобной кроватью. А если обожаете шумные встречи с компанией друзей, тогда в большом помещении лучше расположить гостиную.
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Определитесь со стилем интерьера. Изучить вопрос можно в профессиональных дизайнерских журналах, Instagram и Pinterest. Рассматривая картинки, помните о планировке квартиры, и ищите похожие. То, что круто смотрится в большом холле дома, абсолютно не подходит для небольшой гостиной. Зная общий вектор, вам будет проще определиться с конкретными предметами интерьера.
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После того как определились с предназначением помещений, начертите на листе бумаги примерное расположение мебели и других предметов. Важно правильно оценить масштаб. Зачастую люди не могут оценить реальный размер предметов, на бумажном плане влезает всё, что хочется, а на самом деле места в комнате для этого нет. Чтобы не совершать ошибку, планируйте прямо в помещении: ставьте бумажные коробки вместо предполагаемой мебели, это поможет вам оценить настоящие объемы желаемых объектов.
- Определитесь, где будет электрика: розетки и выключатели. Это можно сделать самим или вместе с подрядчиком. Мастер поможет избежать технических ошибок. Сделайте в два раза больше розеток, чем вы планировали, – они вам обязательно пригодятся.
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Определитесь с бригадой рабочих. Профессиональные дизайнеры сотрудничают с проверенными бригадами-подрядчиками, которые могут выполнить все необходимые работы качественно и в установленный срок. Но если вы взялись за дело сами, выбирать бригаду рабочих нужно особенно тщательно.
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Выбирайте место приобретения стройматериалов и составляйте график покупок, чтобы не задерживать работы. Изучите весь рынок и остановитесь на оптимальных ценах. Лучше закупать отделочные материалы для помещения сразу, чтобы потом не искать замену в случае, если их сняли с производства.
Один и за проектов студии inego.net:
Фотографии готового интерьера:
Видеообзор по этой квартире:
Обращаться к дизайнеру не так дорого, как представляют себе многие. Специалисты помогут не только грамотно составить проект, но и подскажут, где можно сэкономить. Так, например, для квартиры в 100 кв. м хороший дизайн и качественный вариант ремонта с мебелью, декором, освещением и сопровождением дизайнера может обойтись в 4 млн руб. Работа дизайнера обходится всего в 3-5% от общей суммы ремонта. Если вы будете заниматься ремонтом сами, то вряд ли сэкономите эту сумму, учитывая, сколько времени потратите на работы.
Если же вы решили обратиться к профессионалам, ремонт доставит минимум хлопот. Дизайнеры сделают свою работу «под ключ»: обсудят ваши вкусовые предпочтения, предложат несколько возможных проектов, с учетом особенностей инженерии, расскажут о новых технологиях в дизайне, а когда всё будет готово, помогут с закупкой и проконтролируют работу отделочников.
Дизайн-проект:
Студия дизайна EGO — мастера создания уникальных интерьеров. Здесь не просто разрабатывают проекты, но и воплощают их в жизнь.
Специалисты студии соблюдают важный принцип в работе — комплексный подход. Им важно, чтобы техническое исполнение проекта не оказалось в непрофессиональных руках и замечательные идеи, которые понравились заказчику, не превратились в итоге в подделку.
Для уникального и современного дизайна нужны талант и опыт, а для качественной реализации – профессионалы и технологии. В этом и есть преимущество студии.
Главный принцип студии EGO — слышать клиента, соблюдать бюджет, высокое качество, реальные сроки.
Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.
Студия дизайна EGO — это:
- Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов.
- Разработка инженерных проектов, систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и элементов УМНОГО ДОМА.
- Реализация:
- Ремонтно-отделочные работы.
- Инженерные работы.
- Авторское сопровождение.
- Контроль за поставками и управление закупками.
- Составление сметы всего объекта.
- Комплектация объекта (мебель, освещение, отделочные материалы от ведущих мировых брендов).
Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21.
Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06.
Студия дизайна и архитектуры Life & House
Студия дизайна и архитектуры Life & House – это два профессиональных архитектора Андрей и Артём. Они начали работать вместе более десяти лет назад, когда вместе закончили строительный факультет университета и стали активно развиваться в сфере архитектуры и дизайна интерьера. За этот немалый срок архитекторы научились создавать правильные функциональные пространства. В портфолио компании Life & House — реализованные проекты коттеджей, дизайн-проекты фасадов и интерьеров жилых помещений, офисных и торговых зданий.
Если говорить о принципах работы Life & House, то, в первую очередь, здесь слушают заказчика, знакомятся с его интересами и увлечениями, смотрят на стиль и образ жизни. Всё это важно при разработке эксклюзивного дизайна интерьера. Такой подход позволяет понять, какое оптимальное решение предложить клиенту, чтобы интерьер стал логическим дополнением жизни и приносил эстетическое удовольствие.
Если раньше достаточно было просто удовлетворить базовые потребности клиента, то теперь этого мало. Сейчас мир архитектуры и дизайна выходит на новый, более высокий уровень. Это прослеживается в выборе современных отделочных материалов, применении умных технологий в создании функциональных пространств. И главное здесь — эмоции и впечатления, которые люди получают от жизни в своем доме, — в этом состоит подход студии дизайна и архитектуры Life & House.
— Ваш дом — это место, где вы проводите большую часть своей жизни. Там вы должны быть счастливы, отдыхать, набираться сил. Вашему комфорту способствует правильный интерьер, а правильный интерьер — это наша работа! — говорит Андрей, главный дизайнер студии.
Большинство людей придерживаются мнения, что красивый и стильный интерьер можно создать, только если вложить в него большое количество средств, хотя в оформлении пространства играют роль не столько финансовые вложения, сколько стилистические решения.
Если знать, как грамотно организовать и декорировать пространство, то любая квартира будет вызывать восторг у вас, ваших детей и друзей.
Если говорить об услугах, которые предоставляет студия дизайна, то список не ограничивается только проектированием дизайна интерьера, ведь для того чтобы воплотить ваши идеи в жизнь, нужно проработать многие вопросы, с которыми вам поможет команда Life & House:
- Обмерочные работы. Обмер необходим для выполнения точного по размерам проекта и для подсчета точной подробной спецификации. При заказе полного дизайн-проекта интерьера обмер входит в стоимость проекта.
- Проект перепланировки квартиры и согласования данного проекта с администрацией. Зачастую проектом дизайна интерьера предполагается сносить или возводить перегородки, это называется перепланировкой, и ее, по закону, необходимо согласовывать с администрацией. При заказе полного проекта дизайна интерьера проект перепланировки входит в стоимость.
- Концептуальный дизайн-проект интерьера (экспресс-дизайн-проект). Данный вид проекта включает в себя достаточный набор чертежей и эскизов для воплощения вашего интерьера и стоит на 60% дешевле.
- Полная комплектация строительными материалами со скидками. За много лет работы у студии выстроены партнерские отношения со всеми поставщиками Тулы, за счет постоянных заказов имеются неплохие скидки на все материалы.
- Строительный и проектный надзор. Одно дело – сделать проект, другое – воплотить его в жизнь, для этого дизайнеры контролируют каждый шаг рабочих, чтобы всё шло строго по задуманному проекту.
- Строительно-монтажные работы вашего интерьера. Каждый разработанный проект архитекторы могут воплотить в жизнь и делают это постоянно. Здесь прослеживается главная цель – сотрудничество дизайнера и рабочих, Андрей и Артём работают в тандеме, оперативно решают все возникающие вопросы, что экономит и ваше время, и ваши деньги.
- Архитектурный проект вашего коттеджа. Студия Life & House занимается не только проектированием дизайна интерьера, но и архитектурным проектированием частных домов, коттеджей. А еще у них очень интересное предложение по комплексному проектированию дома и дизайна интерьера в нем, это способствует проработать решения дизайна на стадии строительства, что тоже экономит ваши время и деньги.
Дизайнеры поделились лайфхаком с читателями Myslo:
Вам нужно освежить свою квартиру, но при этом вы хотите обойтись минимальными вложениями. Что делать, если идей в голове пока нет? Присмотритесь к арт-объектам. Картины, статуи, витражи и прочие объекты искусства априори делают интерьер дома необычным и стильным. Кроме того, они выполняют очень важную функцию — подчеркивают ваш вкус и оригинальность.
Не оставляйте без внимания винтажные вещицы. Такие предметы в мгновение ока преображают интерьер, делают его более утонченным и придают нотку аристократизма.
Если не знаете, что из вышеперечисленного выбрать, обратитесь за помощью к специалистам из Life & House, они подскажут вам, где можно приобрести подходящие элементы декора.
— Поверьте, иногда достаточно правильно подобрать карнизы и плинтусы, добавить в интерьер диванных подушек нужного цвета и поставить парочку броских горшков с живыми цветами, и вы получите беспроигрышный вариант для любой квартиры. И таких приёмов мы знаем много, — говорит Андрей, главный дизайнер студии.
Вдохновились немного? Если пообщаетесь с командой студии Life & House, то точно воодушевитесь. Заглядывайте в офис студии в самом центре города и решайтесь на перемены в интерьере!
Тула, ул. Советская, 56.
Тел. 58-50-01.
WhatsApp, Viber: 7-999-796-99-89.
«Студия уютного интерьера» Алины Насоновой
«Студия уютного интерьера» была создана, чтобы вы могли освободиться от самых тяжёлых этапов планирования. Здесь вам предложат продуманный и качественный дизайн: спланируют организацию пространства, подберут источники освещения и цветовую гамму, сделают подробные чертежи и схемы. Благодаря качественной 3D-визуализации вы ещё до начала ремонта сможете увидеть свой будущий интерьер на экране компьютера.
Компания давно доказала свой профессионализм, спроектировав интерьеры более чем для полусотни объектов.
Сотрудники всегда правильно оценивают особенности помещения, предлагают возможные варианты реализации и создают максимально соответствующий требованиям проект. Налаженное сотрудничество с лучшими ремонтными бригадами и глубокое понимание процесса разработки дают специалистам возможность действительно создавать интерьеры мечты.
Возглавляет компанию дизайнер Алина Насонова.
Вот уже восемь лет она создает уникальные проекты для заказчиков по всей России. За ее плечами более полусотни готовых объектов, десятки положительных отзывов и сотрудничество с лучшими ремонтными бригадами.
– Считаю, что хороший руководитель должен не только координировать действия своей команды, но и лично участвовать в разработке на каждом этапе. В моей студии клиентам предлагается качественный и продуманный подход к дизайну интерьера. Мы спланируем организацию пространства, подберём источники освещения и цветовую гамму, сделаем подробные чертежи и схемы. Благодаря современным технологиям вы ещё до начала ремонта сможете увидеть свой будущий интерьер на экране компьютера.
Я ответственно подхожу к подбору сотрудников. У всех работников фирмы есть профильное образование, ведь только человек с глубокими знаниями сможет правильно оценить потенциал дома и предложить лучшее интерьерное решение. Любовь к своей профессии, большой дизайнерский опыт и умение слушать заказчика – вот что позволяет мне и моей команде действительно создавать интерьеры мечты.
Три важных принципа работы студии:
- Внимательное отношение к клиенту. Специалисты уверены: каждый заказчик заслуживает особенного внимания, а налаженная коммуникация с клиентом – неотъемлемая часть качественной работы.
- Любовь к творчеству. Каждый проект для студии уникален. Дизайнеры всегда готовы предложить креативное решение даже для нестандартных жилых помещений.
- Личностный рост. Специалисты постоянно развиваются и обучаются, чтобы предложить вам новые варианты планирования. Они всегда в курсе последних тенденций в мире интерьерного дизайна и регулярно обновляют свои знания.
Специалисты студии полностью организуют весь процесс оформления интерьера, начиная с размещения перегородок и мебели, разработки 3D-визуализации, составления подробных и понятных строительных чертежей и заканчивая составлением ведомости отделочных материалов.
- Дизайн интерьера. Качественная разработка индивидуального дизайнерского решения;
- Авторский надзор. Полный контроль за ходом строительных работ, консультирование строителей, внесение правок в работу;
- Комплектация. Подбор мебели и аксессуаров в соответствии с вашей задумкой. Помимо этого специалисты подскажут, где приобрести чистовые материалы и как безопасно на них сэкономить;
- Ремонтные работы. Студия сотрудничает с лучшими ремонтными бригадами. Опытные мастера качественно и в срок реализуют созданный план и бесплатно составят смету.
Стильный дизайн в духе современной эстетики. Благодаря ярким цветовым акцентам и большому количеству необычных элементов интерьер выглядит интересным и динамичным. Фактура дерева в сочетании с тщательно продуманной подсветкой придает ощущение домашнего уюта. Детально спланировав процесс работы, дизайнеры создали комфортную и функциональную обстановку, полностью соответствующую образу жизни заказчиков.
Стильный современный интерьер, в котором сочетаются несколько направлений дизайна. Особое внимание в оформлении квартиры уделено текстуре поверхностей: грубая кирпичная кладка, асимметричная плитка «под бетон», современные решения в декоре стен. Здесь много дизайнерских элементов, интересных деталей, ярких цветовых контрастов. Такая яркая концепция интерьера отлично подходит творческим людям, ценящим оригинальный стиль.
Стиль ар-деко предполагает удобство и роскошь. Дизайнеры подобрали элегантную цветовую гамму и материалы, которые выглядят изысканно. Дизайн построен на контрасте бежевого и черного, это выразительное сочетание оставляет сильное впечатление.
Тула, Пушкинский проезд, 4-а, оф. 302.
Тел. 8-953-422-12-77.