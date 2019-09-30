Где в Туле заказать дизайн-проект квартиры

Фото: pixabay.com.

Myslo подготовил для вас обзор дизайн-студий, которые помогут сделать вашу квартиру стильной и современной.

Мастерская интерьера EGO

Как обустроить свою квартиру? С чего начать ремонт? И можно ли создать стильный дизайн самим? Практическими советами с читателями Myslo делятся руководители студии дизайна EGO Дмитрий Юдин и Юлия Забелина.

Дмитрий Юдин и Юлия Забелина.

Купил квартиру в новостройке. С чего начать ремонт?

– Когда вы покупаете квартиру, у вас есть два пути: нанять дизайнера или разбираться с ремонтом самостоятельно. Первый путь самый легкий: профессиональный дизайнер помимо планирования интерьера берет на себя всю алгоритмику действий, но если вы решили сделать всё сами, знайте – вам предстоит большая работа. И вот с чего следует начать:

Прежде всего решите, как вы хотите зонировать пространство и использовать планировку помещения. Например, если вы почти не бываете дома и приходите только, чтобы поспать, то разумнее отдать самую просторную комнату под спальню с большой и удобной кроватью. А если обожаете шумные встречи с компанией друзей, тогда в большом помещении лучше расположить гостиную. Определитесь со стилем интерьера. Изучить вопрос можно в профессиональных дизайнерских журналах, Instagram и Pinterest. Рассматривая картинки, помните о планировке квартиры, и ищите похожие. То, что круто смотрится в большом холле дома, абсолютно не подходит для небольшой гостиной. Зная общий вектор, вам будет проще определиться с конкретными предметами интерьера. После того как определились с предназначением помещений, начертите на листе бумаги примерное расположение мебели и других предметов. Важно правильно оценить масштаб. Зачастую люди не могут оценить реальный размер предметов, на бумажном плане влезает всё, что хочется, а на самом деле места в комнате для этого нет. Чтобы не совершать ошибку, планируйте прямо в помещении: ставьте бумажные коробки вместо предполагаемой мебели, это поможет вам оценить настоящие объемы желаемых объектов. Определитесь, где будет электрика: розетки и выключатели. Это можно сделать самим или вместе с подрядчиком. Мастер поможет избежать технических ошибок. Сделайте в два раза больше розеток, чем вы планировали, – они вам обязательно пригодятся. Определитесь с бригадой рабочих. Профессиональные дизайнеры сотрудничают с проверенными бригадами-подрядчиками, которые могут выполнить все необходимые работы качественно и в установленный срок. Но если вы взялись за дело сами, выбирать бригаду рабочих нужно особенно тщательно. Выбирайте место приобретения стройматериалов и составляйте график покупок, чтобы не задерживать работы. Изучите весь рынок и остановитесь на оптимальных ценах. Лучше закупать отделочные материалы для помещения сразу, чтобы потом не искать замену в случае, если их сняли с производства.

Фотографии готового интерьера:

Видеообзор по этой квартире:

Обращаться к дизайнеру не так дорого, как представляют себе многие. Специалисты помогут не только грамотно составить проект, но и подскажут, где можно сэкономить. Так, например, для квартиры в 100 кв. м хороший дизайн и качественный вариант ремонта с мебелью, декором, освещением и сопровождением дизайнера может обойтись в 4 млн руб. Работа дизайнера обходится всего в 3-5% от общей суммы ремонта. Если вы будете заниматься ремонтом сами, то вряд ли сэкономите эту сумму, учитывая, сколько времени потратите на работы.

Если же вы решили обратиться к профессионалам, ремонт доставит минимум хлопот. Дизайнеры сделают свою работу «под ключ»: обсудят ваши вкусовые предпочтения, предложат несколько возможных проектов, с учетом особенностей инженерии, расскажут о новых технологиях в дизайне, а когда всё будет готово, помогут с закупкой и проконтролируют работу отделочников.

Дизайн-проект:

Студия дизайна EGO — мастера создания уникальных интерьеров. Здесь не просто разрабатывают проекты, но и воплощают их в жизнь.

Специалисты студии соблюдают важный принцип в работе — комплексный подход. Им важно, чтобы техническое исполнение проекта не оказалось в непрофессиональных руках и замечательные идеи, которые понравились заказчику, не превратились в итоге в подделку.

Для уникального и современного дизайна нужны талант и опыт, а для качественной реализации – профессионалы и технологии. В этом и есть преимущество студии.

Главный принцип студии EGO — слышать клиента, соблюдать бюджет, высокое качество, реальные сроки.

Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.

Студия дизайна EGO — это:

Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов. Разработка инженерных проектов, систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и элементов УМНОГО ДОМА. Реализация:

Ремонтно-отделочные работы.

Инженерные работы.

Авторское сопровождение.

Контроль за поставками и управление закупками.

Составление сметы всего объекта.

Комплектация объекта (мебель, освещение, отделочные материалы от ведущих мировых брендов).

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21.

Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06.

ego-int@yandex.ru

inego.net

ВК

Инстаграм

Youtube канал

Студия дизайна и архитектуры Life & House

Студия дизайна и архитектуры Life & House – это два профессиональных архитектора Андрей и Артём. Они начали работать вместе более десяти лет назад, когда вместе закончили строительный факультет университета и стали активно развиваться в сфере архитектуры и дизайна интерьера. За этот немалый срок архитекторы научились создавать правильные функциональные пространства. В портфолио компании Life & House — реализованные проекты коттеджей, дизайн-проекты фасадов и интерьеров жилых помещений, офисных и торговых зданий.

Если говорить о принципах работы Life & House, то, в первую очередь, здесь слушают заказчика, знакомятся с его интересами и увлечениями, смотрят на стиль и образ жизни. Всё это важно при разработке эксклюзивного дизайна интерьера. Такой подход позволяет понять, какое оптимальное решение предложить клиенту, чтобы интерьер стал логическим дополнением жизни и приносил эстетическое удовольствие.

Если раньше достаточно было просто удовлетворить базовые потребности клиента, то теперь этого мало. Сейчас мир архитектуры и дизайна выходит на новый, более высокий уровень. Это прослеживается в выборе современных отделочных материалов, применении умных технологий в создании функциональных пространств. И главное здесь — эмоции и впечатления, которые люди получают от жизни в своем доме, — в этом состоит подход студии дизайна и архитектуры Life & House.

— Ваш дом — это место, где вы проводите большую часть своей жизни. Там вы должны быть счастливы, отдыхать, набираться сил. Вашему комфорту способствует правильный интерьер, а правильный интерьер — это наша работа! — говорит Андрей, главный дизайнер студии.

Большинство людей придерживаются мнения, что красивый и стильный интерьер можно создать, только если вложить в него большое количество средств, хотя в оформлении пространства играют роль не столько финансовые вложения, сколько стилистические решения.

Если знать, как грамотно организовать и декорировать пространство, то любая квартира будет вызывать восторг у вас, ваших детей и друзей.

Если говорить об услугах, которые предоставляет студия дизайна, то список не ограничивается только проектированием дизайна интерьера, ведь для того чтобы воплотить ваши идеи в жизнь, нужно проработать многие вопросы, с которыми вам поможет команда Life & House:

Обмерочные работы. Обмер необходим для выполнения точного по размерам проекта и для подсчета точной подробной спецификации. При заказе полного дизайн-проекта интерьера обмер входит в стоимость проекта. Проект перепланировки квартиры и согласования данного проекта с администрацией. Зачастую проектом дизайна интерьера предполагается сносить или возводить перегородки, это называется перепланировкой, и ее, по закону, необходимо согласовывать с администрацией. При заказе полного проекта дизайна интерьера проект перепланировки входит в стоимость. Концептуальный дизайн-проект интерьера (экспресс-дизайн-проект). Данный вид проекта включает в себя достаточный набор чертежей и эскизов для воплощения вашего интерьера и стоит на 60% дешевле. Полная комплектация строительными материалами со скидками. За много лет работы у студии выстроены партнерские отношения со всеми поставщиками Тулы, за счет постоянных заказов имеются неплохие скидки на все материалы. Строительный и проектный надзор. Одно дело – сделать проект, другое – воплотить его в жизнь, для этого дизайнеры контролируют каждый шаг рабочих, чтобы всё шло строго по задуманному проекту. Строительно-монтажные работы вашего интерьера. Каждый разработанный проект архитекторы могут воплотить в жизнь и делают это постоянно. Здесь прослеживается главная цель – сотрудничество дизайнера и рабочих, Андрей и Артём работают в тандеме, оперативно решают все возникающие вопросы, что экономит и ваше время, и ваши деньги. Архитектурный проект вашего коттеджа. Студия Life & House занимается не только проектированием дизайна интерьера, но и архитектурным проектированием частных домов, коттеджей. А еще у них очень интересное предложение по комплексному проектированию дома и дизайна интерьера в нем, это способствует проработать решения дизайна на стадии строительства, что тоже экономит ваши время и деньги.

Дизайнеры поделились лайфхаком с читателями Myslo:

Вам нужно освежить свою квартиру, но при этом вы хотите обойтись минимальными вложениями. Что делать, если идей в голове пока нет? Присмотритесь к арт-объектам. Картины, статуи, витражи и прочие объекты искусства априори делают интерьер дома необычным и стильным. Кроме того, они выполняют очень важную функцию — подчеркивают ваш вкус и оригинальность.

Не оставляйте без внимания винтажные вещицы. Такие предметы в мгновение ока преображают интерьер, делают его более утонченным и придают нотку аристократизма.

Если не знаете, что из вышеперечисленного выбрать, обратитесь за помощью к специалистам из Life & House, они подскажут вам, где можно приобрести подходящие элементы декора.

— Поверьте, иногда достаточно правильно подобрать карнизы и плинтусы, добавить в интерьер диванных подушек нужного цвета и поставить парочку броских горшков с живыми цветами, и вы получите беспроигрышный вариант для любой квартиры. И таких приёмов мы знаем много, — говорит Андрей, главный дизайнер студии.

Вдохновились немного? Если пообщаетесь с командой студии Life & House, то точно воодушевитесь. Заглядывайте в офис студии в самом центре города и решайтесь на перемены в интерьере!

Тула, ул. Советская, 56.

Тел. 58-50-01.

WhatsApp, Viber: 7-999-796-99-89.

lifenhouse.ru

«Студия уютного интерьера» Алины Насоновой

«Студия уютного интерьера» была создана, чтобы вы могли освободиться от самых тяжёлых этапов планирования. Здесь вам предложат продуманный и качественный дизайн: спланируют организацию пространства, подберут источники освещения и цветовую гамму, сделают подробные чертежи и схемы. Благодаря качественной 3D-визуализации вы ещё до начала ремонта сможете увидеть свой будущий интерьер на экране компьютера.

Компания давно доказала свой профессионализм, спроектировав интерьеры более чем для полусотни объектов.