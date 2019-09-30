Обустройство дома и квартиры: три тульские компании, которые помогут сделать ремонт вашей мечты

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Летний отпуск закончился, а значит, самое время приводить в порядок квартиру.

Компания «БалкСтрой»

Балкон – это не склад ненужных вещей, из него можно сделать отличное место для отдыха, где можно расслабиться и посидеть с друзьями. Сделать балкон уютным помогут профессионалы.

Компания «БалкСтрой» работает на рынке уже более пяти лет, за это время специалисты изучили все потребности клиентов и настроили свою работу так, чтобы обеспечивать высокий уровень сервиса по доступной цене.

«БалкСтрой» занимается ремонтом и остеклением лоджий и балконов, монтажом крыши, внутренней и наружной отделкой и усилением балконных плит.

Специалисты помогут вам использовать помещение по максимуму: не только подобрать дизайн и отделочные материалы по вашему вкусу, но и увеличить полезную площадь балкона там, где это возможно.

С «БалкСтрой» ваша лоджия или балкон будут максимально функциональными. Специалисты изготовят шкафы и тумбочки с учетом особенностей пространства, так что полезные мелочи, которые обычно хранятся на балконе, не будут загромождать помещение.

Также специалисты занимаются установкой лиан для сушки белья – механизмов, которые крепятся на стену или потолок в удобном для вас месте и открываются только тогда, когда они вам необходимы. Система выглядит изящно и впишется в любой интерьер.

«БалкСтрой» оказывает полный спектр услуг «под ключ»: реконструкцию, ремонт и проведение инженерных работ, в том числе электромонтаж, внутреннюю отделку и благоустройство балконов.

Специалисты компании используют в работе сертифицированные материалы, отвечающие требованиям качества и безопасности.

Мастера постоянно осваивают новые технологии и изучают рынок стройматериалов, так что они всегда идут в ногу со временем и могут выполнить любые, даже нестандартные заказы.

В компании большой штат сотрудников, так что вам не придется долго ждать: бригада мастеров приедет в кратчайшие сроки и выполнит все работы в строго оговоренный срок.

Клиентам не нужно бояться неприятных сюрпризов – каждому заказчику предоставляется смета с указанием затрат на материалы и стоимость работ. При этом мастера готовы предложить варианты, исходя из вашего бюджета.

Если вы не готовы выложить сразу всю сумму, в компании предложат рассрочку без процентов и переплат.

Компания «БалкСтрой» – это:

Квалифицированные мастера с многолетним опытом работы;

Гарантия качества на все материалы и предоставленные услуги;

Выполнение работ «под ключ»: от первоначальной бесплатной консультации до сдачи объекта заказчику;

Возможность оформить рассрочку, разбив общую сумму на несколько платежей, без дополнительных комиссий и процентов;

Специальные предложения для клиентов, приятные скидки, интересные акции.

Узнать подробную информацию и записаться на бесплатную консультацию можно, заполнив онлайн-форму на сайте.

Тула, ул. Путейская, 11.

Тел.: 58-14-00, 8-952-187-60-44.

балконы-в-туле.рф

Доставка товаров из IKEA

Молодые люди любят IKEA. Удобная, функциональная, стильная и, самое главное, недорогая шведская мебель впишется почти в любой интерьер. В IKEA можно купить всё для обустройства квартиры: от кухонного гарнитура и кровати до украшений, текстиля и посуды.

И если раньше, чтобы купить что-то в IKEA, нужно было ехать в Москву, то теперь в этом нет необходимости: компания «Мебель из IKEA» привезет вам из IKEA всё что захотите.

Вам не придется долго ходить по магазинам и складам, собирать покупку и стоять в очереди на кассе, всё это сделают за вас. Достаточно оформить заказ, и уже через несколько дней он будет у вас.

Доставка от компании «Мебель из IKEA» действует по территории всей Тульской области.

Стоимость доставки по Туле – 7% от суммы заказа.

При заказе свыше 45 000 руб. — стоимость доставки 5%.

При заказе свыше 100 000 руб. — стоимость доставки 3%.

Доступен самовывоз или доставка до квартиры, которая обойдется вам в 200-400 руб. (стоимость доставки в другие города Тульской области рассчитывается отдельно).

Посчитайте, как это выгодно!

Вы отдадите примерно ту же сумму, что потратили бы на дорогу при личном визите в IKEA, но при этом сэкономите время и силы.

При необходимости вы также можете воспользоваться услугой сборки от компании «Мебель из IKEA». Специалисты могут собрать отдельные предметы интерьера или провести полную установку мебели и подключение встраиваемой техники. Это обойдется вам всего в 10-13% от стоимости товара.

При этом все гарантии на покупку сохраняются: если товар не подошел, вы можете обменять или вернуть его в течение 360 дней (с учетом сохранности упаковки и фабричных ярлыков).

Выбирайте то, что вам понравилось на сайте IKEA, и заказывайте!

Кстати, в «Мебель из IKEA» действуют все те же акции, что и при личном визите в IKEA.

Сейчас при покупке по карте IKEA Family действует 25% скидка на самый дорогой товар в чеке*.

*Максимальная сумма предоставляемой скидки – 4000 руб.

Электронный сертификат на 25% скидку можно получить на сайте IKEA. Торопитесь: получить купон можно до 30 сентября включительно!

Воспользоваться скидкой можно один раз в период с 1 октября по 30 ноября 2019 г. в любом российском магазине IKEA. Не упустите выгоду!

Тула, ул. Оборонная, 85, цокольный этаж, пав. 1,

тел.: 8 (930) 89-33-999, 8 (905) 114-33-77.

iketula.ru

ВК

ИП Левкина , ОГРН 304710734400172, телефон: 8 (905) 114-33-77 .

Студия натяжных потолков Valenti

Потолок – важная составляющая часть интерьера, именно от него во многом зависит восприятие помещения в целом. Натяжные потолки уже много лет не теряют популярность: они быстро монтируются, красиво выглядят, не требуют подготовки поверхности и не выцветают. Всего пары часов работы мастера достаточно, чтобы смонтировать натяжной потолок, который прослужит минимум 10-15 лет.

Современные натяжные потолки не ограничивают вашу фантазию. С ними вы можете воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки, особенно если доверитесь компании Valenti.

Здесь есть как классические варианты – белые сатиновые, матовые, глянцевые и тканевые, так и необычные цветные, фактурные, резные, с фотопечатью и 3D, двухуровневые и «парящие». А для любителей самых экстравагантных вариантов доступны натяжные потолки с подсветкой и «звездное небо».

Какой бы вариант вы ни выбрали, вы точно останетесь довольны результатом. Мастера компании Valenti постоянно повышают качество сервиса, так что им под силу воплощение самых сложных проектов.

Специалисты студии Valenti сделают всю работу «под ключ». Они создадут уникальный дизайн-проект и подберут лучшее решение для интерьера, учитывая ваши пожелания.

Каким бы большим и сложным по строению ни было помещение, ждать новые потолки долго не придется. У компании Valenti есть собственное производство, так что все заказы исполняются в короткие сроки.

Потолки в компании Valenti изготавливают на оборудовании европейского производства. А для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат вам не одно десятилетие.

Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.

Думаете, натяжные потолки стоят дорого? Это не так! Такой вариант отделки доступен абсолютно всем. Рассчитать примерную стоимость натяжного потолка в Valenti можно прямо на сайте. И не забывайте про акции: например, сейчас, делая заказ в студии, можно получить в подарок карниз или светильники.

А при заказе двух потолков третий вы получаете в подарок!

Здесь же можно сделать бесплатный вызов замерщика, который при необходимости расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков.

Студия натяжных потолков Valenti воплотит все ваши желания, обращайтесь!

Тула, ул. Марата, 100.

Тел. 8 (4872) 58-58-58.

valenti71.ru.