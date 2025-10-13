  1. Моя Слобода
Ten закрылся, встречаем «Чико», «Мао» и «Ба»: какие заведения появились в Туле этой осенью

Ten закрылся, встречаем «Чико», «Мао» и «Ба»: какие заведения появились в Туле этой осенью

Щи, рамен или танцующий пудинг в форме капибары — собрали гастрономические открытия города.

В то время как Игорь Синдеев открыл новое бистро, его первый проект Ten сворачивается после ухода шефа. Заведение продают ресторанной группе во главе с Геворком Газояном («Пряности и радости», «Светски»). Отметим, что Ten входил в топ-100 лучших ресторанных концепций России.

Но закрытие всего одно, открытий гораздо больше. Расскажем!

Русское бистро «Ба» от Игоря Синдеева

photo_2025-10-13_17-25-54.jpg

Меню бистро основано на рецептах бабушки Игоря, которая живёт в селе Долгие Лески Каменского района. Концепция заведения — в домашнем уюте и отсылке к воспоминаниям детства. 

В основе меню — щи. Во всех их проявлениях: мясные, рыбные, утиные, серые и грибные. Также здесь подают разносолы — квашеные помидоры и огурцы, репу, капусту. Из напитков предлагают чайный гриб с различными добавками или квас.

В бистро есть отдельная страничка с блюдами, которые меняются каждую неделю, — всегда что-то новое, но в рамках домашней концепции.

Уже работает.

Адрес: ул. Советская, 56, в арке.
 

Корейский ресторан «Чико»

корея.jpg

Сеть, наконец, добралась до Тулы. Теперь и туляки могут почувствовать себя героями корейской дорамы. 

В меню — популярный корейский стрит-фуд: омук (блинчик на палочке), пуноппан (вафля в форме рыбки), токпокки и раппоки (рисовые клецки), а также кимпаб (роллы с обильной начинкой и тонким слоем риса). Для любителей острого готовят огненный рамен и том ям. Из десертов — танцующая капибара.

Из напитков — огромный выбор бабл-ти, часто с добавлением шариков тапиоки.

Скоро открытие.

Адрес: ул. Советская, 60.
 

Кофейня сети PIMS 

Снимок экрана 2025-10-13 в 16.50.20.png

Сеть кофеен открылась в Туле в начале сентября.

Напомним, что в середине июня PIMS оказался в центре скандала из-за рекламного ролика, в котором мужчина грубо обыскивает девушку. Общественность была возмущена тем, что компания нормализует насилие над женщинами.

Но скандал на то и скандал — тульское заведение PIMS Дмитрия Фомкина открылось и успешно работает.

Адрес: ул. Каминского, 24.
 

Новый/старый Salden's Taphouse

cfkltyc.jpg

Легендарный первый «Салден'с» переехал из подвала в светлое помещение с большими окнами по соседству с «Филипповским».

Новое меню готовится к презентации, а пока гостей кормят всеми любимыми бургерами. Ну и всем тем, что в «Салден'се» все так нежно любят. 

Адрес: г. Тула, ул. Советская, 54.
 

Кафе китайской кухни «Мао»

мао.jpg

Ещё один уголок азиатской кухни от шефа Григория Сюзева готовится к открытию в центре города.

В меню заявлены китайские супы: фо бо и острый рамен, лапша удон собственного приготовления, пельмени и много других необычных блюд из Китая.

Скоро открытие.

Адрес: пр. Ленина, 17/1.
 

Кофейня от ресторана «Кулинарный цех»

photo_2025-10-07_17-44-40.jpg

В новой кофейне гостей обещают угощать десертами и выпечкой от «Кулинарного цеха». Меню пока не анонсировали.

Сам ресторан работает в центре города на улице Металлистов. Его меню — современная интерпретация русской кухни плюс авторские коктейли.

Адрес: Советская, 47 (ТЦ «Гостиный двор»).

 

А где обедаете или ужинаете вы? Пишите!

13 октября, в 18:08 +11
