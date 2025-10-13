Из психушки с любовью

Фото из материалов уголовного дела.

В 2014 году тульские психиатры сочли здоровым одного из своих пациентов. Убийца-рецидивист, проходивший принудительное лечение, вышел на свободу. Через 10 месяцев он жестоко убил двух пенсионеров.

26 февраля 2015 года в одной из квартир дома № 2 по улице 328-й Стрелковой Дивизии в Донском полицейские обнаружили два обезображенных тела. Жертвами оказались 78-летние Владимир и Любовь Фундовые. Стражей порядка вызвал племянник пенсионеров — они несколько дней не отвечали на звонки и не открывали ему.

Подозреваемого вычислили быстро: в день убийства у квартиры Фундовых видели 36-летнего продавца медицинских изделий Дмитрия Иванова из Тулы. Однако задержать его удалось только в середине марта: шизофреник, ранее уже привлекавшийся за особо тяжкие преступления, изменил внешность и скрывался в Подмосковье.

Как ловили душевнобольного убийцу и ради чего он пошел на очередное преступление — в материале Myslo.



Дмитрий Иванов с сыном.

Роман с психопатом

28-летняя медсестра психиатрической больницы № 1 Елена Зайцева (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) познакомилась с будущим отцом своего ребенка на работе. Высоченный парень по имени Дима проходил лечение в её отделении. Отзывчивый и дружелюбный пациент охотно помогал персоналу во всем: от ремонта палат до усмирения особо буйных «клиентов». Мужчина никогда не проявлял агрессии и производил только положительное впечатление.

Из показаний Елены Зайцевой:

— Симпатия обоюдная возникла моментально. Я рассказывала ему про неудачный брак. Он — про то, что мечтает начать новую жизнь и стать другим человеком.

Из истории болезни я знала, что он убил двух человек. За что? В детали не вдавалась!

Но меня это не испугало — Дима хотел обзавестись семьей и вообще рассуждал вполне здраво. Мы начали тайно встречаться и заниматься любовью, а в сентябре 2013 года я забеременела.

О романе медсестры и пациента скоро узнало руководство больницы. Елену сначала перевели в женское отделение, но там она работать не смогла и уволилась. Чуть позже состояние Дмитрия, по заверениям врачей, улучшилось. В апреле 2014 года мужчину признали излеченным и неопасным для окружающих, после чего выписали из больницы.

— К тому моменту я уже разошлась с мужем, Дима переехал ко мне. Сразу же устроился на работу, но продержался там пару месяцев — условия на стройке были адские. После этого он перебрал множество профессий — от пекаря до столяра. В январе 2015 года нашел компанию, которая продавала медицинские изделия.

Дима — весьма обаятельный мужчина, так что продажи у него пошли.

Получал хорошие деньги — мы даже решились на ремонт квартиры. При этом он раз в неделю посещал психиатра, принимал галоперидол. Поведение его было самым обычным. А однажды даже набрался храбрости и рассказал мне про убийства, которые совершил. Мол, ему психиатр посоветовал выговориться близкому человеку, — рассказывала Елена следователям.



Елена Зайцева.

История болезни

Первое убийство Дмитрий Иванов совершил в 16 лет. Уроженец Махачкалы переехал в Москву к тёте, чтобы готовиться к поступлению в университет. Однако довольно быстро идея с высшим образованиям себя исчерпала: парень подсел на таблетки и алкоголь, все свободное время проводил в компании таких же трудных подростков.

Из материалов уголовного дела:

«31 августа 1996 года Дмитрий Иванов приехал в один из торговых павильонов города Егорьевска к знакомой продавщице. С собой у него была бутылка вина, в которой он растворил 53 таблетки снотворного. Молодой человек планировал опоить продавщицу, после чего обокрасть её. Однако снотворное на жертву не действовало, тогда он 9 раз ударил её принесенным с собой разводным ключом, а потом перерезал ей горло. Украл из палатки алкоголь, сигареты и продукты питания. Задержан был на следующий день при попытке продать похищенное».

В декабре 1997 года Дмитрия приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако уже в сентябре 2002-го молодого человека освободили по УДО. Дмитрий переехал к брату в Новомосковск, а через полгода снова оказался в следственном изоляторе: жестоко убил и обокрал случайного знакомого.

— Дмитрий тогда почти каждый день пил спиртное — в любую компанию вливался и куролесил, — рассказывает Myslo источник. — 7 апреля 2003 года он познакомился с мужчиной, который тоже был не дурак на стакан упасть. Они купили водки, поднялись в квартиру, выпили за знакомство.

А потом Иванов шесть раз ударил нового знакомого ножом и запихнул в горло сковородку.

Говорил, что покойник оскорбил его, но свидетели-собутыльники этого не подтвердили. Мол, просто схватил нож и принялся резать. После убийства украл музыкальный центр с компакт-диском «Сектора Газа» и ушел из квартиры.

Экспертиза показала, что Дмитрий — душевнобольной. У мужчины диагностировали параноидную шизофрению и направили на лечение в Орёл. В 2010 году из Орла его перевезли в Тулу, где после курса лечения специалисты посчитали, что Дмитрий здоров. Судя по всему, это был поспешный вывод.



Дмитрий Иванов сразу после выписки.

Финансовый крах и бойня в Донском

Несмотря на рассказы сожительницы Иванова про его приличный заработок, денег у семьи все равно было не то чтобы много. Дмитрий занимал у знакомых, повесил на себя пару кредитов. Доходило до того, что мужчина клянчил в долг крупу и хлеб.

Из показаний Дмитрия Иванова:

— Моя работа заключалась в том, что я катался по районам и предлагал людям медицинские массажёры. За каждый проданный аппарат стоимостью 14 000 рублей мне полагался процент. Работа нравилась, но продажи не шли. Я не хотел показаться своей женщине неудачником, поэтому брал кредиты. Думал, что потом пойдет дело и я смогу расплатиться. В конце февраля наступил крах: денег не осталось совсем. Поэтому я и спланировал преступление: среди клиентов приметил зажиточную пару пенсионеров из Донского, которых легко можно было ограбить.



Дмитрий Иванов во время следственных действий.

С Фундовыми Дмитрий познакомился 6 февраля — продал сразу два массажёра. Когда Любовь Фёдоровна расплачивалась, отметил, что в кошельке довольно много налички. По словам Дмитрия, он хотел просто запугать пожилых людей, поэтому захватил с собой молоток. Правда, от волнения мужчина забыл номер квартиры пенсионеров и привлек к себе внимание всех соседей — звонил в домофон и рассказывал, что он волонтер, который ищет нуждающихся в помощи ветеранов труда:

— У подъезда меня видели человека два-три. Плюс, когда я зашел внутрь и позвонил в нужную квартиру, мимо проходил сосед Фундовых. Они ничего не заподозрили и предложили чаю. Пока бабка крутилась у плиты, я прошёл в зал. Дед сосредоточенно смотрел телевизор, ну я и достал из рюкзака молоток.

Ударил его по голове раз 10 — умирал он молча. Потом крикнул бабке, что старому плохо.

Она заохала и посеменила ко мне. Её тоже избил молотком по голове. Потом, чтобы убедиться, что они точно умрут, проткнул им найденной тут же отверткой сердца. Пошарился по шкафам — нашел 70 000 рублей. Забрал их и те массажёры, которые до этого продал. Потом уехал в Тулу и напился.



Трупы Фундовых.

Арест, экспертиза, приговор

Орудия убийства — молоток и отвертку — Дмитрий выкинул в реку по пути домой. Чуть позже избавился от одежды, в которой ездил в Донской. Вручил сожительнице часть денег, после чего заявил, что на работе нарисовалась командировка и он уезжает в Московскую область.

— 26 февраля Иванов на попутке уехал в Подольск, — продолжает источник Myslo. — Пробыл там три дня и перебрался в Мытищи. Перестал бриться, подстригся под ноль, чтобы его было труднее опознать. К этому времени ориентировки на него были, так что он избегал многолюдных мест. Ночевал в подвалах или у случайных собутыльников. Полицейские тщательно отслеживали каждый его шаг, организовали засады в местах, где он может появиться.

И скрупулезная работа дала плоды: Иванова задержали в отделении банка. Он пришел туда снимать свою пенсию инвалида второй группы.

Сопротивления не оказывал, во всем сознался моментально и даже раскаялся. Правда, намекал, что он больной и ему за двойное убийство ничего не будет. А во время следственных действий откровенно под дурачка косил: то хохотал, то плакал, то орал что-то бессвязное.



Процедура опознания.

Впрочем, тактика не принесла Дмитрию пользы. Мужчина отказывался беседовать со специалистами, которые проводили судебно-медицинскую экспертизу, и анализ проводили по материалам дела.

Согласно выводам экспертов, на момент совершения преступления Иванов не находился в состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии, ограничивающем контроль своего поведения, так что мужчину признали вменяемым.

Приговор суда огласили 11 апреля 2016 года: Дмитрий Иванов был признан виновным в разбое и двойном убийстве. Ему назначили наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. Сейчас он отбывает свой срок, периодически направляя в Тульский областной суд частные обращения.

В них Дмитрий настаивает на том, что хоть приговор и справедлив, но он остается шизофреником и болезнь может навредить окружающим:

— Это не попытка избежать наказания, но я ненормален. И никто еще не излечивался от параноидной шизофрении. Пока я еще могу сдерживать себя в руках и различать иллюзорность с реальностью. Но мне необходимо лечение. Я не хочу навредить сотрудникам или другим осужденным, но все сложнее контролировать себя.