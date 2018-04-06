«Открытая кухня»: инспектируем «Додо Пиццу»

фото Александра Каналина.

«Додо Пицца» в Туле работает около месяца. Заведение новое, позиционирует свою кухню открытой для посетителей. Именно поэтому мы решили проверить, насколько она готова к внезапной проверке.

Начинаем знакомство с «Додо Пицца» с зала для посетителей. Дизайнеры постарались максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

Здесь комфортно может расположиться как большая компания, так и один-два человека. Площадь зала зонирована: есть столы на одного-двух посетителей, на четыре-шесть человек или на большую компанию.

Деткам зачастую трудно усидеть на месте, поэтому специально для посетителей с малышами есть детская зона.

Плюс пиццерии – наличие почти у каждого стола розеток и USB-выходов для подзарядки телефонов и ноутбуков. Такая забота о посетителях очень приятна!

Над столом выдачи заказов размещены экраны, информирующие об акциях, которые на данный момент действуют в пиццерии. Тут же можно узнать о сезонных блюдах и новинках, а также готовность заказа.

Пиццу в «Додо Пицца» можно купить как целую, так и по кусочкам. Необычная, но приятная для посетителей фишка заведения: стоимость одного куска пиццы в течение часа снижается. Когда она только вышла из печи, то одна порция стоит 75 рублей, к концу часа же ее цена опускается до 35 рублей.

Если ее не купили за это время, продукт отправляется на утилизацию. Сколько времени прошло с момента ее выхода из печи можно увидеть на отдельном табло у стойки с порционной пиццей.

Сейчас в меню 22 вида пиццы, а кроме неё есть большой выбор закусок, запеченная картошечка, кукуруза, свежие салаты, сырники, додстеры, выпечка, десерты, напитки и многое другое.

Из зала можно наблюдать, как и в каких условиях готовится заказ: кухню от зала посетителей отделяет прозрачное стекло.

Но мы не обольщаемся видом кухни со стороны. Облачаемся в одноразовые халаты, бахилы, на голову надеваем шапочки и отправляемся обследовать все своими глазами.

Сергей Минаев – У нас большая управляющая компания, которая следит, чтобы все участники франчайзинга не ушли в разнобой. У нас действует жёсткая система оценки качества, которая гарантирует, что в любой нашей пиццерии в России вы получите одинаково качественную пиццу, – рассказывает исполнительный директор тульской «Додо пиццы» Сергей Минаев. – Каждую неделю нас оценивают тайные покупатели, один делает заказ в зале, второй заказывает доставку домой. Они фотографируют пиццу: её форму, расположение кусочков колбасы, считают скорость додачи заказа, из напитков оценивают кофе, причем вплоть до ширины пенки в капучино. На основе их оценок нам выставляют баллы рейтинга. Если за 12 недель пиццерия набирает ниже 80 баллов, то ей выносят предписание под закрытие. Это один из способов контроля качества. Если же говорить в целом, то залог нашего качества – искреннее отношение к клиенту, к сервису, продукту и полная открытость.

Руководство пиццерии уверено, что соблюдать нормы СанПиНа не только несложно, но и действительно удобно.

– Чтобы не было перекрёстного заражения, мы каждую зону моем своим набором для уборки, все они промаркированы своим цветом. Дезинфицирующее средство наливается из специального автомата, – рассказывает Сергей Минаев.

В кладовых, холодильниках, помещениях для разморозки и расфасовки полный порядок. Все даже упакованные продукты находятся либо на столах, либо на специальных тележках. Если продукты уже расфасованы, то находятся в пластиковых контейнерах с маркировкой даты.

Почти все продукты, за исключением свежих овощей, поставляются во все пиццерии от одних и тех же поставщиков – это колбаски, мясо, ветчина, курица, соусы, даже тесто. За счет этого достигается единый вкус блюд во всей сети пиццерий «Додо пицца». Свежие продукты завозятся два-три раза в неделю.

– Мы фанаты чистоты! А еще мы не скрываем свою кухню ни от кого. Все, кто хочет посмотреть, как что у нас устроено, могут обратиться к персоналу. Ему выдадут халат, бахилы, и он пройдёт на кухню. Наши повара готовят без перчаток, часто это вызывает массу вопросов. Чтобы ответить на все, у нас даже был сделан сайт bezperchatok.ru, на котором мы подробно разъясняем, почему это делать можно и даже нужно, если хотите получить вкусную пиццу. Что же касается гигиены, то это одно из самых повторяемых движений на кухне – повара очень часто моют руки, чуть ли не по 30 раз в день.

Кстати, посмотреть, как готовится ваша пицца можно, даже если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис. Для этого достаточно зайти на сайт пиццерии и увидеть онлайн-трансляцию с кухни.

На кухне строгий регламент во всем: начиная от раскатки пиццы до ее упаковки. На все про все – не более 12 минут. У каждого стола установлен планшет, на котором пиццмейкер, приступая к выполнению заказа, обязательно должен сделать отметку. Эта же информация выводится на экран в зале для посетителей.

«Додо пицца» славится своей молниеностью исполнения заказа. Именно поэтому мы решили проверить, насколько это действительно так. В качестве тестируемого блюда выбрали популярную пиццу «Додо».

Время на приготовление начинается с того момента, как пиццмейкер принимает заказ, отмечая старт на планшете. На работу с тестом – не больше четырех минут. Игорь Зубехин, инструктор по приготовлению пиццы, ловко управляется с тестом.

Оно сначала буквально парит в его руках, а потом послушно укладывается на размерную доску. Наблюдать за процессом одно удовольствие.

Переходя на следующий стол Игорь вновь нажимает кнопку, сигнализирующую о наполнении теста нужными ингредиентами.

Томатный соус, говядина, ветчина, пикантная пепперони, лук красный, маслины, сладкий перец, шампиньоны и моцарелла – начинка для пиццы «Додо».

Но тут важно не только положить все ингредиенты, но и соблюсти все пропорции. Для этого перед рабочим столом имеется технологическая карта приготовления всех видов пицц, какие есть в меню.

Мерным стаканчиком отмеряется необходимый объем того или иного ингредиента.

А еще нужно в правильной последовательности расположить все ингредиенты.

Когда все готово, можно ставить печь.

Румяное тесто, пышущие жаром... Аромат свежеприготовленной пиццы «Додо» просто запредельный!

В положенные 12 минут уложились, в них вошла работа с тестом, начинкой, нахождение пиццы в печи и упаковка – финальная кнопка нажимается именно после упаковки или укладки на поднос. Время выполнения заказа автоматически учитывает система и выводит на монитор.

Если по какой-то причине время исполнения заказа нарушено даже на несколько секунд, то картинка становится красной. Все честно.

Одноразовая лента «контроль качества» – последний штрих, который сообщает заказавшему доставку пиццы, что ее не вскрывали по дороге.

Кстати, еще одна удобная фишка - соус, который вставляется в коробку, а не кладется внутрь. Мелочь, а приятно.

«Додо Пицца»: Тула, ул. Советская, 56-а.

Тел. 8(800) 302-00-60.

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