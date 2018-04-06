Избавляемся от лишних килограммов с тульским Центром реабилитации и профилактики

Весна в самом разгаре, а это значит, что до лета осталось совсем немного. Именно сейчас самое время прощаться с лишними килограммами и приводить свое тело в порядок.

Важно соблюсти баланс и не переусердствовать в упражнениях. Грамотно построить программу снижения веса и подобрать подходящие именно для вас комплекс занятий и процедур в Туле можно в Центре реабилитации и профилактики.

Реабилитационный центр в Туле существует более 15 лет и за это время врачи помогли сотням пациентов. Все как один отмечают, что вместе с красотой улучшается самочувствие, а как следствие и здоровье.

Душ Шарко

Механизм процедуры прост – тело массируется струями воды разной мощности и температуры (от +20 до +40°С).

Гидромассаж укрепляет мышцы, делает «апельсиновую корку» менее заметной и запускается механизм сжигания жира, в результате уменьшая целлюлит.

За счет контрастных температур воды повышается тонус кожи, активизируются процессы регенерации и обновления организма.

Кроме этого процедура эффективно помогает бороться со стрессом и укрепляет нервную систему.

Если говорить о лечебном эффекте, то гидромассаж улучшает кровоснабжение органов, в кровь попадает больший объём кислорода, активизируется циркуляция лимфы и работа выделительной системы.

Принесет пользу курс гидромассажа и тем, кто страдает от проблем со сном или испытывает постоянное переутомление. Успокаивающий эффект душа помогает избавиться от болей в суставах, снимает напряжение с мышц, перегруженных активными физическими нагрузками или, напротив, длительной сидячей работой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Также душ Шарко прекрасно стимулирует обменные процессы и способствует выведению шлаков и других вредных веществ из организма.

Показания для сеансов Душа Шарко:

Избыточный вес,

Целлюлит,

Дряблость кожи.

Курс процедур из 10−20 сеансов даст отличный эффект.

Физкультура и занятия на тренажерах

Хотите быстрее расстаться с лишним весом? Тогда вам прямиков в тренажерный зал Центра реабилитации и профилактики. Занятия проходят на современном оборудовании и под контролем профессионалов. Это позволяет давать дозированные нагрузки мышцам и суставам.

Благодаря равномерному мышечному развитию значительно снижается нагрузка на позвоночник, исчезают проблемы с осанкой.

Специальные тренировки с отягощениями способствуют восстановлению мышечного баланса. Это позволяет вернуть правильные изгибы позвоночника.

Врачи Центра при работе с пациентами для достижения оптимального качества жизни и свободы движений, совмещают упражнения с отягощениями и на гибкость, комплексную лечебную гимнастику, стабилизационные упражнения и упражнения функционального тренинга.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Занятия лечебной физкультурой помогут улучшить кровообращение, нормализовать обмен веществ и питание межпозвонковых дисков. Увеличивается межпозвонковое пространство, формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник.

В Центре реабилитации и профилактики вам удастся выточить стройное красивое тело без последствий для здоровья.

Массаж

После упорной работы на тренажерах почему бы не наградить себя профессиональным массажем? Тем более, что в Центре реабилитации и профилактики в Туле есть самые разнообразные курсы лечебного массажа.

Несмотря на отсутствие прямого жиросжигающего действия, массаж способствует похудению.

Регулярные процедуры могут помочь в устранении зон целлюлита. Для устранения обвисшей кожи, образующей складки, применяются специальные техники, возвращающие красоту фигуры.

Массаж действует по двум основным направлениям. Первое – это механическое воздействие на мышцы и суставы. Делается это для того, чтобы их разогреть и затем воздействовать на биологически активные точки организма (рефлексотерапия). Благодаря этому достигается необходимый результат.

Кроме того, механическое воздействие необходимо при интенсивных физических тренировках, направленных на снижение веса, для снятия мышечных болей и продолжения занятий в нужном режиме.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кстати, массаж способен создать мышечную базу тем, кто очень долго избегал активного образа жизни. Сеансы помогают быстро привести мышцы в тонус, а сделать кожу более гладкой и упругой.

Как же действует массаж? Поглаживания и растирания улучшают циркуляцию лимфы, ускоряют ее отток от конечностей и способствуют выведению лишней жидкости из межклеточного пространства. Жировая ткань богата лимфатическими капиллярами, и при регулярных лимфодренажных процедурах объем ее клеток уменьшается. За счет избавления организма от лишней жидкости и жира снижается вес.

Если мышца или другая ткань не работает, ей не требуется много энергии. Поэтому кровообращение в ней замедляется, а избыток питательных веществ откладывается в виде жира.

Массаж тела придает мышцам тонус, раскрывает кровеносные капилляры и улучшает кровоток.

В результате ткани потребляют больше энергии, расходуя часть своих жировых запасов.

Воздействие на область живота улучшает работу кишечника, устраняя запоры. Это уменьшает степень всасывания пищевых жиров, и организм не получает лишние калории. Самостоятельное растирание брюшной стенки в области пупка по часовой стрелке также активирует кишечник, оказывает тонизирующее действие на мышцы живота. С этой же целью применяется и висцеральный массаж – глубокое механическое воздействие на внутренние органы через поверхность кожи.

Лечебная сауна

Лечебная сауна – тепловая процедура, которую могут пройти в Центре реабилитации и восстановления желающим сбросить лишний вес. Сауна – это, безусловно, очень полезная для организма и приятная для души процедура. Горячий пар обволакивает и проникает в каждую клеточку человеческого тела, открывая как бы второе, внутреннее дыхание кожи. Ну а если для образования пара используется настой ароматных трав, то душевный комфорт и лечебный эффект обеспечен.

Что происходит с кожей в парной? В результате высокой температуры поры максимально расширяются, и происходит обильное потоотделение. Вместе с соленой жидкостью тело покидают различные шлаки и токсины, ядовитые вещества, продукты распада. Избавляясь от такого балласта, человек обретает хорошее самочувствие, наблюдается прилив энергии и сил.

Эффект сауны для похудения как раз и заключается в глубоком подкожном очищении. Освободившись от значительного количества вредных веществ, организм начинает эффективнее реагировать на мероприятия по снижению веса: диету, силовые упражнения, аэробику, бег или прыжки, занятия на тренажерах.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

«Центр реабилитации и профилактики» был награждён Дипломом Лауреата национальной премии «Общественное признание».

Приходите в «Центр реабилитации и профилактики», будьте здоровы и красивы!

Тула, ул. Луначарского, 1

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом