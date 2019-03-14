Завод «Октава» подвел итоги работы за 2018 год

Тульский завод «Октава» создал новую премиальную линейку микрофонов, а также вышел в новый продуктовый сегмент рынка электроакустики: оборудования для биометрических систем российских банков.

Увеличение продаж микрофонной техники значительного роста прибыли предприятию пока не принесло, однако старейшее электроакустическое производство второй год подряд удерживается на безубыточном уровне и строит планы по расширению каналов оптовой дистрибуции. В 2018 году производитель электроакустических преобразователей уже заключил договоры с новыми партнерами в Российской Федерации и первый контракт с дистрибьютором в США.

Конструкторы «Октавы» активно обновляют продуктовую линейку, которая до недавнего времени состояла из 46 моделей микрофонной техники и 17 видов телефонно-микрофонных гарнитур.

После прихода на завод новой управленческой команды была разработана стратегия развития предприятия, направленная на его восстановление и выход на новые продуктовые сегменты.

По итогам 2018 экспорт студийных микрофонов «Октавы» превышает 47% всего российского экспорта музыкальных инструментов и при невысоком проценте в общей выручке, экспорт показал рост в абсолютных показателях. По оценке экспертов, выход «Октавы» на самостоятельные экспортные продажи и развитие дистрибуции за рубежом в 2018 году повысили маржинальность продаж. Внедренная новая модель — комбинация b2b прямых продаж и работы через дилеров — показала рост поступлений денежных средств от реализации гражданской продукции по сравнению с 2017 годом на 21% в относительных показателях.

Завод держится на безубыточном уровне, несмотря на такие факторы, как нестабильность и изменение структуры гособоронзаказа, высокая производственная себестоимость и ограничения по объемам производства. Годом ранее была осуществлена переоценка основных средств, которая косвенно повлияла на изменение показателей прибыльности производства.

В этом году «Октава» провела корректировку стратегии, в нее внесены мероприятия, направленные на повышение рентабельности.

Реинжиниринг бизнес процессов на предприятии, начатый в 2017 году, вывел «Октаву» на качественно новый уровень производимой продукции, предоставляемых услуг и производительность.

Количественные показатели в переходный период продемонстрировали ожидаемое снижение, но благодаря эластичности подхода и тщательно спланированному обновлению уже в 2018 году был запущен процесс роста отдельных сегментов, достижение оптимальных показателей которых запланировано на 2019 год.

Директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова:

– При пока еще высокой себестоимости производства второй год подряд предприятие находится на безубыточном уровне, продукция «Октавы» занимает 17% российского рынка микрофонной техники и руководство завода расширяет каналы сбыта в стране и за рубежом. В 2018 году заключен первый контракт с дистрибьютором из США, ведутся переговоры о сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы не только представили новые модели студийных микрофонов, но и расширили продуктовую линейку за счет банковского оборудования. В 2019 году мы планируем осваивать новый для «Октавы» рыночный сегмент вокальных микрофонов. Только в России емкость этого рынка почти в шесть раз превышает емкость студийного.

В феврале 2018 года на предприятии была введена новая функция, объединившей промышленный дизайн и инжиниринг, что позволило «Октаве» за год создать линейку профессиональных микрофонов в новом дизайне. Внедрена новая упаковка, выпущены модификация флагманской модели МК-012 и новые модели МКЛ-112, МК-115, МК-117.

Презентация профессионального конденсаторного микрофона «Октава» МК-117 для студийного применения состоялась в сентябре 2018 года на выставке NAMM Musikmesse Russia в Москве.

Новый продукт — представитель премиального сегмента линейки профессиональных микрофонов «Октавы» ручной сборки.

Широкомембранный конденсаторный микрофон в прочном металлическом корпусе — разработка на основе признанного экспертами звукозаписи капсюля микрофона МКЛ-5000.

Сегодня с «Октавой» работают многие российские и зарубежные исполнители и звукорежиссеры. Микрофонами «Октава» оборудовали студию Тон-Ателье №3 в Останкино. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы («Октавой» МК-012 пользуется звукорежиссер Чарльз Мейнз) и российские кинокартины «Последнее испытание» Алексея Петрухина, «BEEF: Русский хип-хоп», «Медведи Камчатки. Начало жизни» (Гран-при БЭФФ- 2018).

– При относительно невысокой стоимости микрофон конкурирует с ключевыми мировыми игроками на профессиональном студийном рынке. Этому способствуют высокая чувствительность, низкий уровень собственных шумов и высокий уровень предельного звукового давления. Кроме того, одно из важных преимуществ продукции «Октавы»: гарантия и введение в 2018 году сервисной поддержки в России, которые обеспечивают стабильность работы микрофона для потребителя, — говорит Любовь Стальнова.

Для выхода в сегмент биометрия по направлению «голос» в 2018 году заводом был разработан и серийно выпущен новый микрофон МКЭ-215, который уже закупили Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк Русский стандарт, Новикомбанк и другие для реализации программы по биометрическому сбору данных клиентов.

Дизайн-директор завода «Октава» Владимир Шипилов:

– В 2018 году мы вывели на рынок модификацию электретного конденсаторного микрофона для компьютера и конференц-связи МКЭ-215. Его уже приобрел ряд российских банков для записи параметров идентификации голоса для единой биометрической системы. Продукт отличается улучшенной схемой аналого-цифрового преобразования. Микрофон в прочном металлическом корпусе легок (его вес не превышает 350 граммов), прост в эксплуатации и обладает высокой функциональностью: его можно использовать с компьютером, для конференц-связи или связи с оператором.

Сегодня актуальная продуктовая линейка «Октавы» — это флагман МК-012 — тот самый микрофон, в который Radiohead записал альбом OK Computer, модификации МК-012 и премиальный ламповый МКЛ-111. В основную продуктовую линейку входят известные звукорежиссерам конденсаторные МК-105, МК-319, МК-519, ленточный МЛ-52-02 и ламповый МКЛ-5000.

Стратегия развития предприятия направлена на дальнейшее усиление позиций в классе студийных микрофонов, укрепление положения в broadcast-сегменте, разработку первого российского профессионального микрофона для концертной деятельности и развитие производства слуховых аппаратов, которые были представлены в сентябре 2018 года.

Предприятие продолжит активное участие в масштабных российских и международных выставках и форумах.

В 2018 году, помимо NAMM Musikmesse Россия, это были МАКС, «Армия», «Импортозамещение», NAMM Musikmesse Германия, «Интерполитех», NATEXPO, ИННОПРОМ-2018, Musik China, «Вселенная звука», «Здравоохранение», фестивали Synthposium и Wave Forum.

К наиболее перспективным сегментам, помимо микрофонной техники, отнесены гарнитуры. За прошлый год «Октавой» заключены контракты с крупнейшими аэропортами страны: международным аэропортом Шереметьево, Домодедово, Пулково, Кольцово, Владивосток, Храброво и другими. В 2019 году предприятие продолжит разработки в области гарнитур для авиации и аэропортового обслуживания: будет усовершенствован фокусный продукт ГСШ-А-18М-1 — гарнитура со средней шумозащитой.