Где вкусно поесть в центре города?

Если, оказавшись в центре Тулы, вы задались вопросом «Где вкусно покушать?», есть 100% вариант – Steak House. В эту кухню и атмосферу влюбляешься сразу!

При большом выборе заведений общепита в Туле не так много мест с действительно хорошей кухней – интересной, вкусной, качественной и честной. Для Steak House честность – один из ключевых принципов, поэтому здесь вкусно всегда и всё.

Что такое честная кухня? Это когда еда готовится из свежайших продуктов – закупленных с утра, из охлажденного мяса и рыбы. Честно – это когда не из заготовок, сделанных неизвестно когда, а «из-под ножа», то есть здесь и сейчас. В Steak House все блюда готовятся именно так, и это, вместе с мастерством поваров, обеспечивает их невероятный вкус.

Steak House – эксперт по стейкам, здесь о них знают всё и умеют правильно их готовить. Даже не просто правильно, а виртуозно, с интересными гарнирами и красивой подачей. Стейки – только из мраморного мяса, которое никогда не было заморожено и хранится в правильных условиях, при нужном температурном режиме. Вариантов стейков множество, на любой вкус (а скоро их будет еще больше) и любой аппетит – от 150 г в порции до бесконечности. Разные варианты порций, кстати, подтверждают тот факт, что никаких заготовок заранее ресторан не делает, а все блюда готовятся «из-под ножа».

В Steak House стейки готовят в хоспере (в Туле не так много мест, где используют этот способ приготовления). Мясо в хоспере получается невероятным: высокая температура сразу запечатывает внутри стейка все соки, оно получается мягким, ароматным, никогда не бывает пересушенным. В общем, это фантастика! Обязательно попробуйте. К стейкам в ресторане разработали фирменные гарниры. Это особые сочетания овощей, специй и соусов, которые идеально дополняют вкус мяса. Не забудьте о напитках – здесь они изумительны: это продукция из Италии и Испании, которую не найдешь в магазинах города.

Не только стейки заслуживают вашего внимания в меню ресторана. Выбор блюд здесь разнообразен, и каждое является шедевром, причем немаленьким – размеры порций впечатляют.

Попробуйте вкусные пасты, классические и авторские салаты, рыбу, «другое мясо» - свинину, мясо ягненка, индейку. Как и стейки, любое мясное блюдо порадует вас своей сочностью и отменным вкусом.

Кстати, даже в бургерах, которые готовят в Steak House, котлета готовится из мраморной говядины, так что если это и фаст-фуд, то очень изысканный! А в сочетании с картофелем фри, двумя видами соусов и различными дополнениями получается полноценный обед или ужин по весьма демократичной цене.

По воскресеньям в ресторане пекут пиццу – из приготовленного по всем правилам теста, в итальянской печи, с сочными начинками. Приходите всей семьей на воскресный обед!

В той же печи здесь выпекают свой хлеб - воздушные булочки, ароматные, с хрустящей корочкой и интересными вкусами. Еще вкусная достопримечательность этого мечта, которую стоит попробовать.

Для маленьких гостей в ресторане разработано детское меню – супчики, салатики, котлетки, бургеры, приготовленные с учетом любых детских капризов – без лука, чеснока, зелени, тяжелых соусов. Для малышей есть удобные стульчики для кормления на разный возраст.

В будний день обед в Steak House станет, пожалуй, самой приятной его частью. Чтобы отвлечься от рабочей суеты и вернуться к делам обновленным и полным сил, час обеденного перерыва можно и нужно проводить в красивом интерьере, за блюдами в стильной подаче. Деловые обеды в этом ресторане, как и любые другие блюда, готовятся из-под ножа и только из качественных продуктов. Это свежайшая и очень вкусная еда, большие порции, возможность выбрать из нескольких вариантов горячего, супов, напитков.

Steak House – это не только вкусная еда, но и особенная атмосфера. Здесь приятно находится днем и вечером, здесь комфортно с компанией друзей, с семьей, в одиночку или вдвоем с любимым человеком.

Атмосферно, уединенно, уютно – наверное, за это Steak House так любят влюбленные, которые приходят сюда за романтикой, устраивают свидания, делают предложения.

Оказались в центре города и хотите выпить хорошего кофе? Steak House и здесь вас порадует: в ресторане отменный кофе и очень вкусные десерты. А если хочется согреться, чем-то еще – выбирайте: авторские чаи, глинтвейны и и другие напитки, которые наполнят теплом.

Если вы ходили в Steak House раньше и думаете, что уже все здесь перепробовали и вас ничем не удивить, – загляните снова! В этом году в ресторане произошли большие перемены, которые радуют глаз и желудок. Обновленный Steak House точно станет для вас приятным сюрпризом! И перемены продолжаются: уже сейчас в ресторане серьезно пересматривается меню, и в нем постоянно появляется что-то-новое и еще более вкусное: больше хорошего и разного мяса, вкусных салатов и закусок, больше интересных сочетаний ингредиентов и больше возможностей побаловать себя, семью, близких чем-то особенно вкусным!

Ресторан Steak House

Тула, пр. Ленина, 59.

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