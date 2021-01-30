Тульский фестиваль «Молотняк» собрал самых молодых рок-исполнителей

На шестом отборочном дне музыкального фестиваля за выход в финал боролись две группы: «МОКРЫЙ ВИЛЛИ» и DIYB.

28 января в Туле на малой сцене «Концерт Холла» прошел шестой отборочный день фестиваля молодых рок-музыкантов «Молотняк». В этом году его проводят уже в 13-й раз.

Фестиваль в этом году проходит в два этапа. Во время первого проводятся отборочные «живые» концерты всех участников, которые подали заявки. Второй этап - непосредственно финал, где выберут победителей.

Заключительное выступление всех финалистов пройдет 28 февраля на основной сцене «Концерт Холла».

В шестом дне отборочных выступлений приняли участие две команды. Прошлогодние бронзовые призеры группа «МОКРЫЙ ВИЛЛИ» и дебютанты - группа DIYB. Специальными гостями вечера стали старейшие панк-рокеры Тулы RAVEN и гитарист Алексей Новицкий.

Корреспонденты Myslo поговорили с участниками шестого отборочного дня и попросили рассказать об их музыкальных достижениях, что ждут от фестиваля и какие группы считают своими кумирами.

DIYB

Семен, Миша, Кристофер, Вадим, Никита – группа DIYB.

Представляем вашему вниманию новое имя на тульской рок-сцене – группа DIYB. Ребята играют мелодичный поп-метал с жесткими риффами, потрясающим вокалом и романтическими текстами. И хотя группе всего один год, они уже запустили свой первый EP «Путь к мечте» и два сингла. И как признаются сами ребята, и сцена «Молотняка» стала для них одним из первых полноценных выступлений на публике.

- Для нас это выступление, можно сказать, стало дебютным. Как у молодой и не очень группы были небольшие технические неполадки, но эмоций было много. Но атмосфера зала сгладила все погрешности.

Музыкальные предпочтения у ребят разнообразные, начиная от Linkin Park, Джои Джордисон до Высоцкого (неожиданный выбор, не правда ли?). Наверно поэтому их музыку сложно отнести к какому-то конкретному жанру. Скорее, они играют вне жанров.

На вопрос о том, что они ждут от «Молотняка», ребята в один голос ответили, что пришли на фестиваль только за победой.

«МОКРЫЙ ВИЛЛИ»

Арсений, Костя, Лиза, Вика – группа «МОКРЫЙ ВИЛЛИ».

С этими молодыми ребятами мы уже знакомились на прошлогоднем «Молотняке». Тогда они были самыми молодыми рок-исполнителями на фестивале и на своем дебютном выступлении они заняли третье место. Прошел год с тех пор, и можно заметить, как изменились ребята. Как внешне (а они и правда повзрослели), так и по звучанию.

Ребята представляют школу музыки для детей и взрослых MUSIC MASTER. Юный возраст - 16 лет, не мешает группе отжигать не по-детски. А ещё, в составе две очаровательные девушки: Фронтгёрл – Лиза и барабанщица Вика.

- Наши девчонки любому нос утрут. Мы планируем в этом году выпустить дебютный альбом, точнее даже в следующем месяце. А на «Молотняк» вернулись за победой. Хоть в том году и заняли третье место, в этом году хотим получить заветный «молоток».

Отвечая на вопрос о своих музыкальных кумирах, ребята назвали группу Arctic Monkeys и в целом альтернативная сцена нулевых. Что-то грустно-инструментально-меланхоличное.

- Мы слушаем разную музыку, и, глядя на них, методом проб и ошибок получается писать свой неповторимый звук.

Напомним, что финальное выступление пройдет 28 февраля на основной сцене «Концерт Холла».