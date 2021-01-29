Как выбрать кухню и где купить ее в Туле: советы экспертов

Кухня, несомненно, – душа и сердце дома! Это самое теплое и уютное место. Здесь собирается семья, готовятся любимые угощения, ведутся задушевные ночные разговоры. Поэтому при выборе мебели для кухни не должно быть мелочей.

Сити-мебель.рф

Магазин Сити-мебель.рф работает в Туле с 2008 года и все эти годы помогает воплощать практически любые идеи в интерьере. А теперь еще и экономить!

Новая цена – 225 000 рублей (старая – 450 000 рублей).

В связи со сменой экспозиции компания Сити-мебель.рф объявляет большую распродажу образцов мебели со скидкой до 50%.

В магазинах Сити-мебель.рф также всегда в наличии большой выбор бытовой техники, столы и стулья для создания интерьера в едином стилевом решении.

В Сити-мебель.рф можно заказать мебель для зала и спален, а еще матрасы от лучших отечественных производителей.

При производстве мебели Сити-мебель.рф использует только высококачественные материалы и фурнитуру с безупречным именем, фасады от лучших отечественных производителей. Качество подтверждает длительная гарантия – 3 года.

С Сити-мебель.рф мебель на заказ доступна для любого кошелька.

Низкие цены компания удерживает за счет отсутствия посредников и арендных платежей. Производственные мощности располагаются в собственных помещениях, а готовые образцы представлены на собственных торговых площадях.

Основные преимущества Сити-мебель.рф:

собственное производство,

низкие цены,

гарантия на всю продукцию 36 месяцев,

рассрочка без участия банков.

Тула, Красноармейский пр., 19, 2-й этаж

Мебельный салон «БИС»

Компания «БИС» – это крупная сеть мебельных салонов в Туле с 20-летним опытом работы. Качество ее ассортимента подтверждают сотни отзывов от благодарных клиентов.

Салоны «БИС» сотрудничают с ведущими российскими и европейскими мебельными фабриками, что позволяет всегда иметь в наличии отборный ассортимент, в котором сочетаются мировые модные тренды, практичные материалы и максимально выгодные цены.

Что отличает кухни «БИС»?

1. Широкая линейка: от эконом до премиум-сегмента

Какую бы кухню вы ни выбрали, качество ее всегда будет на высоте. Многолетнее сотрудничество с надежными производителями гарантирует качество сборки и долговечность материалов.

2. Быстрое исполнение заказов

Если нужно в короткие сроки сделать заказ, то всегда можно найти выход: большой модельный ряд позволяет решить эти вопросы.

3. Дизайнер в помощь

Если сложно определиться, какой стиль выбрать, или перед принятием окончательного решения хочется в компьютерной графике увидеть проект будущей кухни, то на помощь придет дизайнер студии «БИС». Учитывая пожелания клиента, он создаст проект, который наглядно покажет расположение мебели и поможет сделать окончательный выбор.

4. Вариативность размеров мебели

Нужна нестандартная кухня по индивидуальным размерам? В салонах «БИС» вы найдете мебель для кухни любых параметров. Не проблема, даже если она нестандартной формы.

Классика, модерн, прованс, кантри – в ассортименте десятки вариантов стилевых решений. В сочетании с богатым ассортиментом дизайна фасадов, резных элементов, разнообразия отделок и сотнями оттенков цветовой палитры выбор просто поражает воображение!

5. Большой выбор материалов

В наличии всегда мебель для кухни из МДФ или из массива.

Плюс кухонных гарнитуров из МДФ — это, бесспорно, бюджетная стоимость, широта дизайнерских решений и отличные эксплуатационные качества и долговечность. Материал подходит для реализации идей в любых стилевых решениях. Кухни из него выглядят стильно и пользуются большой популярностью.

Тем, кто любит натуральные материалы и стремится окружить себя экологичными вещами, салоны «БИС» предлагают кухни из массива бука, ясеня, дуба, ольхи. Их отличительная особенность в том, что фасады имеют уникальный природный рисунок, выглядят солидно и дорого, а современные технологии обработки делают дерево устойчивым к воздействию влаги, механическим повреждениям, перепадам температур.

Такие кухни могут быть выполнены как в классическом, так и в современном стиле. Она безупречная с точки зрения исполнения и дизайна, успешно конкурирует с итальянскими аналогами, но значительно выгоднее по цене.

В интернет-магазине «БИС» вы можете посмотреть каталог и узнать цены на кухни, а в салонах «БИС» – оценить кухни в реальной обстановке, «пощупать руками», рассчитать и заказать подходящую вам комплектацию с доставкой и сборкой.

Гарантия на мебель – до двух лет.

Осуществляется сервисное обслуживание.

Приходите в салоны «БИС» и ищите желтые ценники на выставочные образцы!

Тула, ул. Коминтерна, 24-б (мебельный центр «Таурус») Тула, ул. Демонстрации, 27 Тула, пр. Ленина, 112 с. Осиновая Гора, стр. 3 (мебельный центр «Мебели Парк») Тула, ул. Макаренко, 2 Тула, ул. Кирова, 25-б пос. Косая гора, ул. Октябрьская, 16 bis-mebel.ru

Центр мебели «МЕБЕЛЬ МОЛЛ»

Кухня – это не просто помещение для приготовления пищи, а пространство, где можно посмотреть телевизор и поработать за ноутбуком, повеселиться с друзьями или устроить романтический вечер. Интерьер кухни становится всё более многофункциональным, изысканным и респектабельным и, конечно, требует использования соответствующей мебели.

Центр мебели

«МЕБЕЛЬ МОЛЛ»

предлагает одну из самых больших в городе коллекций кухонь.

В огромном мебельном центре представлены кухни от 12 фабрик с разным ассортиментом по стилю, материалам и стоимости. Это такие известные бренды, как «Дятьково Кухни», «Шатура Кухни», «Мария», «Едим дома», Palencia, «Мебельный маркет», Davita, «Кухни ЗОВ», «ТриS», «Версаль», «М-Рия», «Ель Мебель Бар».

«ЗОВ» Кухни Беларуси – официальный представитель известной белорусской мебельной фабрики в Туле. Качество мебели «ЗОВ» известно не только в России и Белоруссии, но и в Германии, Италии, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Использование высококачественного сырья и самых современных материалов – рецепт успеха производителя, благодаря которому вся продукция компании считается эталоном качественного исполнения. Помимо практичности и долговечности мебель бренда «ЗОВ» может похвастаться эстетичным внешним видом, изысканным стилем исполнения, множеством продуманных функциональных деталей.

«ЗОВ» Кухни Беларуси – это достойный бренд, проверенное качество, разнообразие стилей и дизайна, а также сочетание внешней привлекательности, надежности исполнения, продуманной функциональности и компактного устройства.

Многообразие моделей, представленных в нашем салоне, позволит подобрать подходящий кухонный гарнитур на любой вкус, т. к. фабрика «ЗОВ» уже много десятилетий внимательно следит за желаниями своих клиентов и актуальными модными тенденциями. Каждая третья заказываемая кухня в стране идет под маркой «ЗОВ».

Кухня «ЗОВ» может иметь любую конфигурацию – прямую, угловую, П-образную, что позволяет грамотно обставить малогабаритную кухню, органично обыграть большую площадь или преобразить комнату нестандартной формы.

Модульная мебель DaVita позволяет самостоятельно формировать дизайн вашей будущей кухни. Большой выбор удовлетворит запросы самых требовательных покупателей. Высокое качество мебели подтверждает длительная гарантия от производителя – до 8 лет.

Кухня «Оливия» – скидка 40%: «Оливия» – уютный гарнитур в стиле прованс, который придется по вкусу ценителям природных оттенков и древесных текстур. Фасады кухни украшены декоративной фрезеровкой, патиной, а также объемным рисунком. В состав коллекции входит большое количество модулей различной ширины и функциональности. Все дверки шкафов снабжены петлями с доводчиками, что гарантирует их плавное закрывание.

Напольные шкафы укомплектованы регулируемыми по высоте ножками, что позволяет скорректировать неровности пола при установке.

Модули кухни «Оливия Грин» можно скомбинировать со шкафами «Оливия Крем» и получить двухцветный гарнитур, выдержанный в едином стиле.

Кухня «Бруклин» – скидка 30%: функциональная, как городская среда, и уютная, как уик-энд на природе. Поможет создать комфортный, заряжающий энергией интерьер в гармонии с окружающей средой.

Выполнена в современном экостиле. Модное цветовое сочетание, контрастные металлические ручки, декор, точно передающий фактуру натурального дерева как на ощупь, так и визуально, придают кухне выразительность и неповторимость.

Кухня «Тиффани» – скидка 40%: нежная белизна фасадов и изысканность декора очаровывают. Ажурная фрезеровка, дополненная глиттерным рисунком и кристаллами Swarovski®, придают кухне незабываемый шарм.

Мебельная фабрика «Мария» – известный российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат по индивидуальным проектам. Компания изготавливает мебель европейского качества, используя материалы и комплектующие мировых поставщиков.

За 20 лет выпущено более 500 000 комплектов мебели. Гарантия на кухни «Мария» – 20 лет.

Фабрика регулярно обновляет коллекции в соответствии с трендами мировой мебельной моды, а в разработке моделей работает с мировыми дизайнерами. В частности, компания несколько лет плодотворно сотрудничала с итальянским дизайн-бюро Adriani & Rossi, а также имеет успешный опыт коллаборации с американским дизайнером Каримом Рашидом, разработавшим для нее три уникальные кухни.

Сегодня в коллекции кухонь «Мария» представлено 22 модели в современном, классическом и неоклассическом стиле. Фабрика предлагает клиентам безграничные возможности для дизайна – более 2000 цветов фасадов, 175 декоров столешниц, 200 изображений для фотопечати, широкий выбор качественной немецкой и итальянской фурнитуры, а также аксессуары, коммерческие товары и бытовая техника.

Производство «Марии» – одно из самых крупных и технологичных в России. Фабрика занимает более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает более 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США.

Фабрика производит также шкафы-купе и мебель для жилых и ванных комнат, позволяя своим покупателям создавать гармоничные интерьеры в едином стиле.

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Вы встали перед выбором кухонного гарнитура? Для вас важно качество, сервис и стоимость продукции? Тогда приглашаем в салон «PRO кухни».

Официальный дилер российских фабрик ROSS и ADM в Туле представил свыше 40 классических и современных моделей кухонных гарнитуров из массива, МДФ и ЛДСП. Объемные фасады, технология окраски Smart Paint, комплектация фурнитурой ведущих фабрик Австрии, Германии и Италии, 2000 цветов исполнения. Дизайнеры салона подготовят для вас несколько вариантов 3D-визуализации по вашему стилевому решению, а после приедут на замер. Всё это абсолютно бесплатно!

Специалисты оценят возможности пространства и дадут рекомендации, как сделать кухню максимально функциональной без дополнительных затрат. При заказе кухни в феврале вы получаете мойку и смеситель в подарок! А также у вас есть шанс получить навыки профессии дизайнера, декоратора и самостоятельно спланировать кухонное пространство на мастер-классах в салоне. За расписанием следите в Instagram-аккаунте @pro_kuhni_71. Кроме этого салон «PRO кухни» готов предложить индивидуальные проекты для вашей гардеробной. Здесь вы сможете заказать как межкомнатные двери, так и двери-купе.

Тула, Осиновая Гора, 2.

Тел. (4872) 227-377.

Режим работы с 10.00 до 20.00.

mebelimall.ru

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