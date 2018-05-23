Как тулякам заработать на своей многоэтажке

Жители многоквартирных домов привыкли за все платить. Но не все знают, что многоэтажка может приносить доход собственникам. На чем можно заработать, рассказывает Myslo.

Согласно Жилищному кодексу, всё общедомовое имущество — это неотъемлемая часть дома, а значит, пользоваться и распоряжаться им могут исключительно собственники. Но, к сожалению, бывает, что некоторыми помещениями дома управляют муниципалитеты: сдают в аренду или продают. Поэтому первым делом жителям стоит провести учет всего общего имущества. Им может быть технический этаж, коридор, чердак, подвал, помещения для досуга и занятий физкультурой, крыша, земельный участок, вахтерная и т. д. Исключения составляют только те помещения, которые изначально построены под коммерческие объекты.

Если вы считаете, что имущество дома используется незаконно, обратитесь в управляющую компанию. Если она бездействует, жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру или подавайте заявление в суд.

За что можно получить деньги

Сдача в аренду нежилых помещений общего пользования. Подсобки, вахтерные и хозяйственные комнаты могут приносить собственникам несколько десятков тысяч рублей в месяц. Кстати, решение о размещении каждого конкретного офиса в доме принимается на общем собрании, чтобы коммерческая деятельность не доставляла дискомфорта жильцам.

Подсобки, вахтерные и хозяйственные комнаты могут приносить собственникам несколько десятков тысяч рублей в месяц. Кстати, решение о размещении каждого конкретного офиса в доме принимается на общем собрании, чтобы коммерческая деятельность не доставляла дискомфорта жильцам. Сдача в аренду холлов запасных выходов. В некоторых домах старой постройки есть неиспользуемые выходы со стороны улицы. При грамотном подходе там тоже могут разместиться небольшие коммерческие помещения.

В некоторых домах старой постройки есть неиспользуемые выходы со стороны улицы. При грамотном подходе там тоже могут разместиться небольшие коммерческие помещения. Установка в подъезде платежных терминалов и автоматов по продаже воды . Самыми удачными вариантами такого размещения будут здания с консьержем, охраной или камерами видеонаблюдения, которые обеспечат порядок и сохранность аппаратов.

. Самыми удачными вариантами такого размещения будут здания с консьержем, охраной или камерами видеонаблюдения, которые обеспечат порядок и сохранность аппаратов. Установка оборудования операторов связи . Самые предприимчивые собственники не только пользуются услугами интернет-провайдера, но и берут с него деньги. Заработок в этом случае небольшой, как правило, несколько сотен рублей в месяц, но за год сумма будет полезной для дома. Есть несколько тонкостей. Например, инициатива взимания арендной платы должна обязательно идти непосредственно от собственников многоквартирного дома. Поскольку в практике арбитражного суда есть истории, когда подобные требования от управляющей компании в сторону провайдеров были оспорены.

. Самые предприимчивые собственники не только пользуются услугами интернет-провайдера, но и берут с него деньги. Заработок в этом случае небольшой, как правило, несколько сотен рублей в месяц, но за год сумма будет полезной для дома. Есть несколько тонкостей. Например, инициатива взимания арендной платы должна обязательно идти непосредственно от собственников многоквартирного дома. Поскольку в практике арбитражного суда есть истории, когда подобные требования от управляющей компании в сторону провайдеров были оспорены. Наружная реклама. Воспользоваться этим видом заработка могут жители домов центральных улиц в городе или высоток, чьи крыши и боковые стены выходят на оживленные трассы. Наружная реклама бывает нескольких видов: баннеры и световые экраны на фасаде, рекламные конструкции на крыше, растяжки и т. д.



С одного размещения можно зарабатывать несколько десятков тысяч рублей, а с нескольких — за год собрать на благоустройство двора.



Этим зарабатывают многие тульские дома.

Жительница дома №80 по ул. Октябрьской в Туле

Ольга Моисеева - На собственников нашего дома рекламная компания вышла сама. Нам предложили платить около 25 тысяч рублей за размещение светового логотипа автомобильной компании на крыше дома. Мы провели собрание собственников. Некоторые не верили, что можно получить деньги, боялись, что при установке повредят крышу. Но все-таки большинство проголосовало «за». Реклама размещается уже больше полугода. На перечисленные компанией деньги мы в скором времени собираемся благоустроить двор.

Реклама в лифте. Рекламные стенды в лифтах – тоже источник дохода. Предприниматели, размещающие там объявления, обязаны платить жителям. Если вы дохода не получаете, узнайте, не собирает ли деньги ваша УК.

Рекламные стенды в лифтах – тоже источник дохода. Предприниматели, размещающие там объявления, обязаны платить жителям. Если вы дохода не получаете, узнайте, не собирает ли деньги ваша УК. Стационарная торговая точка во дворе. Владельцы пристроек и торговых киосков на придомовых территориях тоже должны платить арендную плату собственникам многоэтажки. Требовать ее вы можете в случае, если придомовая территория официально оформлена в общее имущество.

Тульской многоэтажке на ул. Пузакова придомовую территорию собственникам пришлось сначала отвоевывать у администрации. Жители выяснили: торговые палатки стоят на придомовой территории, а значит, должны платить за аренду. Теперь жильцы получают доход с палатки, торгующей хлебом во дворе, и овощных ларьков возле дома со стороны улицы.

Как принять решение



Решение о сдаче в аренду помещений, размещении рекламных конструкций или другом использовании имущества должно быть принято большинством голосов на общем собрании собственников. Также должен быть выбран уполномоченный по представлению интересов жильцов, который будет заключать договоры. Обязательно должны быть утверждены условия договора, размер платы и порядок траты заработанных денежных средств.

На что потратить

Вырученные денежные средства могут перечисляться на счет старшего по дому или перераспределяться через управляющую компанию. Потратить деньги можно на ремонт фасада, крыши, входных конструкций, благоустройство территории, а также на снижение платежей за услуги ЖКХ.